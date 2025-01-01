ДокументацияРазделы
GapSize (метод Get)

Возвращает размер отступов между элементами графика.

int  GapSize()

Возвращаемое значение

Размер отступа в пикселях.

GapSize (метод Set)

Устанавливает размер отступов между элементами графика.

void  GapSize(
   const int  size     // размер отступа
   )

Параметры

size

[in]  Размер отступа в пикселях.