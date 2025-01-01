ДокументацияРазделы
BackgroundMainSize (метод Get)

Возвращает размер заголовка.

int  BackgroundMainSize()

Возвращаемое значение

Размер шрифта заголовка.

BackgroundMainSize (метод Set)

Устанавливает размер заголовка.

void  BackgroundMainSize(
   const int  size     // размер заголовка
   )

Параметры

size

[in]  Размер шрифта заголовка.