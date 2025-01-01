- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurveRemoveByName
- CurveRemoveByIndex
- CurvesTotal
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
Attach
Versión para obtener del objeto OBJ_BITMAP_LABEL el recurso gráfico y su vinculación al ejemplar de la clase CGraphic:
|
bool Attach(
Versión para crear un recurso gráfico para el objeto OBJ_BITMAP_LABEL y vincularlo a un ejemplar de la clase CGraphic:
|
bool Attach(
Parámetros
chart_id
[in] Identificador del gráfico.
objname
[in] Denominación (nombre) del objeto gráfico.
width
[in] Anchura de la imagen en el recurso.
height
[in] Altura de la imagen en el recurso.
Valor devuelto
true – en caso de éxito, false – si no se ha logrado vincular el objeto.