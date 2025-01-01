Attach

Versión para obtener del objeto OBJ_BITMAP_LABEL el recurso gráfico y su vinculación al ejemplar de la clase CGraphic:

bool Attach(

const long chart_id,

const string objname

)

Versión para crear un recurso gráfico para el objeto OBJ_BITMAP_LABEL y vincularlo a un ejemplar de la clase CGraphic:

bool Attach(

const long chart_id,

const string objname,

const int width,

const int height

)

Parámetros

chart_id

[in] Identificador del gráfico.

objname

[in] Denominación (nombre) del objeto gráfico.

width

[in] Anchura de la imagen en el recurso.

height

[in] Altura de la imagen en el recurso.

Valor devuelto

true – en caso de éxito, false – si no se ha logrado vincular el objeto.