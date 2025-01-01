DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos científicosCGraphicAttach 

Attach

Versión para obtener del objeto OBJ_BITMAP_LABEL el recurso gráfico y su vinculación al ejemplar de la clase CGraphic:

bool  Attach(
   const long    chart_id,     // identificador del gráfico
   const string  objname       // nombre del objeto gráfico 
   )

Versión para crear un recurso gráfico para el objeto OBJ_BITMAP_LABEL y vincularlo a un ejemplar de la clase CGraphic:

bool  Attach(
   const long    chart_id,     // identificador del gráfico
   const string  objname,      // nombre del objeto gráfico
   const int     width,        // anchura de la imagen 
   const int     height        // altura de la imagen
   )

Parámetros

chart_id

[in]  Identificador del gráfico.

objname

[in]  Denominación (nombre) del objeto gráfico.

width

[in]  Anchura de la imagen en el recurso.

height

[in]  Altura de la imagen en el recurso.

Valor devuelto

true – en caso de éxito, false – si no se ha logrado vincular el objeto.