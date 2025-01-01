ДокументацияРазделы
Версия для получения из объекта OBJ_BITMAP_LABEL графического ресурса и привязки его к экземпляру класса CGraphic:

bool  Attach(
   const long    chart_id,     // идентификатор чарта
   const string  objname       // имя графического объекта 
   )

Версия для создания графического ресурса для объекта OBJ_BITMAP_LABEL и привязки его к экземпляру класса CGraphic:

bool  Attach(
   const long    chart_id,     // идентификатор чарта
   const string  objname,      // имя графического объекта
   const int     width,        // ширина картинки 
   const int     height        // высота картинки
   )

Параметры

chart_id

[in]  Идентификатор чарта.

objname

[in]  Наименование (имя) графического объекта.

width

[in]  Ширина картинки в ресурсе.

height

[in]  Высота картинки в ресурсе.

Возвращаемое значение

true — в случае удачи, false — если не удалось привязать объект.