- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurveRemoveByIndex
- CurveRemoveByName
- CurvesTotal
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
Attach
Версия для получения из объекта OBJ_BITMAP_LABEL графического ресурса и привязки его к экземпляру класса CGraphic:
bool Attach(
Версия для создания графического ресурса для объекта OBJ_BITMAP_LABEL и привязки его к экземпляру класса CGraphic:
bool Attach(
Параметры
chart_id
[in] Идентификатор чарта.
objname
[in] Наименование (имя) графического объекта.
width
[in] Ширина картинки в ресурсе.
height
[in] Высота картинки в ресурсе.
Возвращаемое значение
true — в случае удачи, false — если не удалось привязать объект.