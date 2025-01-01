ドキュメントセクション
Attach

OBJ_BITMAP_LABELオブジェクトからグラフィカルリソースを取得してCGraphicクラスのインスタンスにバインドするためのバージョンです。

bool  Attach(
  const long    chart_id,    // チャート識別子
  const string  objname      // グラフィカルオブジェクト名
  ）

OBJ_BITMAP_LABELオブジェクトのグラフィカルリソース作成してCGraphicクラスのインスタンスにバインドするためのバージョンです。

bool  Attach(
  const long    chart_id,    // チャート識別子
  const string  objname,      // グラフィカルオブジェクト名
  const int    width,        // 画像幅
  const int    height        // 画像の高さ
  ）

パラメータ

chart_id

[in]  チャート識別子。

objname

[in]  グラフィックオブジェクトの名称

[in]  リソースの画像幅

height

[in]  リソースの画像の高さ

戻り値

成功の場合はtrue、オブジェクトがバインドできなかった場合はfalse