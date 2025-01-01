- Create
- Destroy
- Update
- ChartObjectName
- ResourceName
- XAxis
- YAxis
- GapSize
- BackgroundColor
- BackgroundMain
- BackgroundMainSize
- BackgroundMainColor
- BackgroundSub
- BackgroundSubSize
- BackgroundSubColor
- GridLineColor
- GridBackgroundColor
- GridCircleRadius
- GridCircleColor
- GridHasCircle
- GridAxisLineColor
- HistoryNameWidth
- HistoryNameSize
- HistorySymbolSize
- TextAdd
- LineAdd
- CurveAdd
- CurvePlot
- CurvePlotAll
- CurveGetByIndex
- CurveGetByName
- CurvesTotal
- CurveRemoveByName
- CurveRemoveByIndex
- MarksToAxisAdd
- MajorMarkSize
- FontSet
- FontGet
- Attach
- CalculateMaxMinValues
- Height
- IndentDown
- IndentLeft
- IndentRight
- IndentUp
- Redraw
- ResetParameters
- ScaleX
- ScaleY
- SetDefaultParameters
- Width
Attach
OBJ_BITMAP_LABEL 개체에서 그래필 리소스를 가져와 CGraphic 클래스 인스턴스에 바인딩하기 위한 버전:
|
bool Attach(
OBJ_BITMAP_LABEL 개체에 대한 그래픽 리소스를 만들고 CGraphic 클래스 인스턴스에 바인딩하기 위한 버전:
|
bool Attach(
매개변수
chart_id
[in] 차트 ID.
objname
[in] 그래픽 개체의 이름.
width
[in] 리소스 이미지 너비.
height
[in] 리소스 이미지 높이.
값 반환
성공하면 true, 개체 바인딩에 실패하면 false.