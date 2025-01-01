문서화섹션
OBJ_BITMAP_LABEL 개체에서 그래필 리소스를 가져와 CGraphic 클래스 인스턴스에 바인딩하기 위한 버전:

bool  Attach(
   const long    chart_id,     // 차트 ID
   const string  objname       // 그래픽 개체 이름 
  \)

OBJ_BITMAP_LABEL 개체에 대한 그래픽 리소스를 만들고 CGraphic 클래스 인스턴스에 바인딩하기 위한 버전:

bool  Attach(
   const long    chart_id,     // 차트 ID
   const string  objname,      // 그래픽 개체 이름
   const int     width,        // 이미지 너비 
   const int     height        // 이미지 높이
  \)

매개변수

chart_id

[in]  차트 ID.

objname

[in]  그래픽 개체의 이름.

width

[in]  리소스 이미지 너비.

height

[in]  리소스 이미지 높이.

값 반환

성공하면 true, 개체 바인딩에 실패하면 false.