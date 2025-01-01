DocumentaçãoSeções
CRadioButton é uma classe controle complexa.

Descrição

A classe CRadioButton em si não é usada, é utilizada para a criação de itens CRadioGroup.

Declaração

   class CRadioButton : public CWndContainer

Título

   #include <Controls\RadioButton.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CRadioButton

Métodos de classe

Create

 

Create

Criar controle

Manipuladores de eventos do gráfico

 

OnEvent

Manipulador de eventos para todos os eventos de gráfico

Propriedades

 

Text

Obtém/Define a etiqueta de texto, associada com o controle

Color

Obtém/Define a cor da etiqueta de texto, associada com o controle

State

 

State

Obtém/Define o estado

Controles dependentes

 

CreateButton

Cria botão

CreateLabel

Cria etiquetas

Manipuladores de controle de eventos dependentes

 

OnClickButton

Manipulador de eventos "ClickButton" (virtual)

OnClickLabel

Manipulador de eventos "ClickLabel" (virtual)

 