CRadioButton
CRadioButton é uma classe controle complexa.
Descrição
A classe CRadioButton em si não é usada, é utilizada para a criação de itens CRadioGroup.
Declaração
|
class CRadioButton : public CWndContainer
Título
|
#include <Controls\RadioButton.mqh>
|
Hierarquia de herança
CRadioButton
Métodos de classe
|
Create
|
|
Criar controle
|
Manipuladores de eventos do gráfico
|
|
Manipulador de eventos para todos os eventos de gráfico
|
Propriedades
|
|
Obtém/Define a etiqueta de texto, associada com o controle
|
Obtém/Define a cor da etiqueta de texto, associada com o controle
|
State
|
|
Obtém/Define o estado
|
Controles dependentes
|
|
Cria botão
|
Cria etiquetas
|
Manipuladores de controle de eventos dependentes
|
|
Manipulador de eventos "ClickButton" (virtual)
|
Manipulador de eventos "ClickLabel" (virtual)
|
Métodos herdados da classe CObject
|
Métodos herdados da classe CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Métodos herdados da classe CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide, Save, Load