- Destroy
- OnEvent
- OnMouseEvent
- ControlsTotal
- Control
- ControlFind
- Add
- Delete
- Move
- Shift
- Id
- Enable
- Disable
- Show
- Hide
- MouseFocusKill
- Save
- Load
- OnResize
- OnActivate
- OnDeactivate
OnEvent
Manipulador de eventos do gráfico.
|
virtual bool OnEvent(
Parâmetros
id
[in] ID do evento.
lparam
[in] Parâmetro do evento tipo long, passado por referência.
dparam
[in] Parâmetro do evento tipo double, passado por referência
sparam
[in] Parâmetro do evento tipo string, passado por referência
Valor de retorno
verdadeiro - se o evento foi processado, caso contrário será falso.