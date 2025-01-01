- Create
- OnEvent
- MinPos
- MaxPos
- CurrPos
- CreateBack
- CreateInc
- CreateDec
- CreateThumb
- OnClickInc
- OnClickDec
- OnShow
- OnHide
- OnChangePos
- OnThumbDragStart
- OnThumbDragProcess
- OnThumbDragEnd
- CalcPos
OnEvent
Manipulador de eventos do gráfico.
|
virtual bool OnEvent(
Parâmetros
id
[in] ID do evento.
lparam
[in] Parâmetro do evento tipo long, passado por referência.
dparam
[in] Parâmetro do evento tipo double, passado por referência
sparam
[in] Parâmetro do evento tipo string, passado por referência
Valor de retorno
verdadeiro - se o evento foi processado, caso contrário será falso.