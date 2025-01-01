DocumentaçãoSeções
OnThumbDragProcess

O manipulador de eventos do controle "ThumbDragProcess".

virtual bool  OnThumbDragProcess(
   const int  x,     // x coordinate
   const int  y      // y coordinate
   )

Parâmetros

x

[in]  Coordenada X atual do cursor de mouse.

y

[in]  Coordenada Y atual do cursor do mouse.

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.

Observação

O "ThumbDragProcess" ocorre quando o controle da barra de rolagem (botão polegar) é movido.