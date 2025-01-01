Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCScrollOnThumbDragProcess
OnThumbDragProcess
O manipulador de eventos do controle "ThumbDragProcess".
|
virtual bool OnThumbDragProcess(
Parâmetros
x
[in] Coordenada X atual do cursor de mouse.
y
[in] Coordenada Y atual do cursor do mouse.
Valor de retorno
verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.
Observação
O "ThumbDragProcess" ocorre quando o controle da barra de rolagem (botão polegar) é movido.