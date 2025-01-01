OnThumbDragProcess

O manipulador de eventos do controle "ThumbDragProcess".

virtual bool OnThumbDragProcess(

const int x,

const int y

)

Parâmetros

x

[in] Coordenada X atual do cursor de mouse.

y

[in] Coordenada Y atual do cursor do mouse.

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.

Observação

O "ThumbDragProcess" ocorre quando o controle da barra de rolagem (botão polegar) é movido.