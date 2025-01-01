- Create
- OnEvent
- MinPos
- MaxPos
- CurrPos
- CreateBack
- CreateInc
- CreateDec
- CreateThumb
- OnClickInc
- OnClickDec
- OnShow
- OnHide
- OnChangePos
- OnThumbDragStart
- OnThumbDragProcess
- OnThumbDragEnd
- CalcPos
CurrPos (Get method)
Obtém o valor da "CurrPos" (posição atual) do controle CScroll.
int CurrPos() const
Valor de retorno
Novo valor da propriedade "CurrPos".
CurrPos (Set method)
Define o valor de "CurrPos" (posição atual) do controle CScroll.
void CurrPos(
Parâmetros
value
[in] O novo valor da propriedade "CurrPos".
Valor de retorno
Nenhum.