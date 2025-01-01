CurrPos (Get method)

Obtém o valor da "CurrPos" (posição atual) do controle CScroll.

int CurrPos() const

Valor de retorno

Novo valor da propriedade "CurrPos".

CurrPos (Set method)

Define o valor de "CurrPos" (posição atual) do controle CScroll.

void CurrPos(

const int value

)

Parâmetros

value

[in] O novo valor da propriedade "CurrPos".

Valor de retorno

Nenhum.