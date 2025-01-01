- Create
MaxPos (Get method)
Obtém o valor da "MaxPos" (posição máxima) do controle CScroll.
|
int MaxPos() const
Valor de retorno
Novo valor da propriedade "MaxPos".
MaxPos (Set method)
Define o valor da "MaxPos" (posição máxima) do controle CScroll.
|
void MaxPos(
Parâmetros
value
[in] O novo valor da propriedade "MaxPos".
Valor de retorno
Nenhum.