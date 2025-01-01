DocumentaçãoSeções
MaxPos (Get method)

Obtém o valor da "MaxPos" (posição máxima) do controle CScroll.

int  MaxPos()  const

Valor de retorno

Novo valor da propriedade "MaxPos".

MaxPos (Set method)

Define o valor da "MaxPos" (posição máxima) do controle CScroll.

void  MaxPos(
   const int  value      // new value
   )

Parâmetros

value

[in]  O novo valor da propriedade "MaxPos".

Valor de retorno

Nenhum.