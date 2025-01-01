- Create
- OnEvent
- MinPos
- MaxPos
- CurrPos
- CreateBack
- CreateInc
- CreateDec
- CreateThumb
- OnClickInc
- OnClickDec
- OnShow
- OnHide
- OnChangePos
- OnThumbDragStart
- OnThumbDragProcess
- OnThumbDragEnd
- CalcPos
MinPos (Método Get)
Obtém o valor da "MinPos" (posição mínima) do controle CScroll.
|
int MinPos() const
Valor de retorno
Novo valor da propriedade "MinPos".
MinPos (Método Set)
Define o valor de "MinPos" (posição mínima) do controle CScroll.
|
void MinPos(
Parâmetros
value
[in] Novo valor da propriedade "MinPos".
Valor de retorno
Nenhum.