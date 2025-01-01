MinPos (Método Get)

Obtém o valor da "MinPos" (posição mínima) do controle CScroll.

int MinPos() const

Valor de retorno

Novo valor da propriedade "MinPos".

MinPos (Método Set)

Define o valor de "MinPos" (posição mínima) do controle CScroll.

void MinPos(

const int value

)

Parâmetros

value

[in] Novo valor da propriedade "MinPos".

Valor de retorno

Nenhum.