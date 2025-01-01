DocumentaçãoSeções
MinPos (Método Get)

Obtém o valor da "MinPos" (posição mínima) do controle CScroll.

int  MinPos()  const

Valor de retorno

Novo valor da propriedade "MinPos".

MinPos (Método Set)

Define o valor de "MinPos" (posição mínima) do controle CScroll.

void  MinPos(
   const int  value      // new value
   )

Parâmetros

value

[in]  Novo valor da propriedade "MinPos".

Valor de retorno

Nenhum.