OnThumbDragEnd O manipulador de eventos do controle "ThumbDragEnd" (finalizado o processo de arrastar). virtual bool OnThumbDragEnd() Valor de retorno verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso. Observação O "ThumbDragEnd" ocorre quando a operação de arrastar do controle da barra de rolagem (botão polegar) estiver concluída. OnThumbDragProcess CalcPos