OnChangePos

O manipulador de eventos do controle "ChangePos" (mudança de posição).

virtual bool  OnChangePos()

Valor de retorno

verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso.

Observação

O método da classe base não faz nada e sempre retorna verdadeiro.