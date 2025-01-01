Referência MQL5Biblioteca PadrãoPainéis e caixas de diálogoCScrollOnChangePos CreateOnEventMinPosMaxPosCurrPosCreateBackCreateIncCreateDecCreateThumbOnClickIncOnClickDecOnShowOnHideOnChangePosOnThumbDragStartOnThumbDragProcessOnThumbDragEndCalcPos OnChangePos O manipulador de eventos do controle "ChangePos" (mudança de posição). virtual bool OnChangePos() Valor de retorno verdadeiro se o evento foi processado, caso contrário será falso. Observação O método da classe base não faz nada e sempre retorna verdadeiro. OnHide OnThumbDragStart