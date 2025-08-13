Universal Trendline Breakout Strategy
- 지표
- Tahir Mehmood
- 버전: 2.70
- 업데이트됨: 2 1월 2026
- 활성화: 7
Introduction
= 유니버설 트렌드라인 브레이크아웃 MT5 =
이 MT5 인디케이터는 Meta Trader 5용 전문 트렌드라인 돌파 전략 도구입니다.
시장 구조를 분석하여 트렌드라인을 자동으로 감지하고 확인된 돌파에서 BUY SELL 신호를 제공합니다.
주관적인 판단을 줄이고 구조적 분석을 지원합니다.
Why use this Tool
- 수동 트렌드라인 오류 제거
- 구조 기반 BUY SELL 신호 제공
- 종가 확인으로 가짜 돌파 필터링
- 시장 흐름 이해 향상
- 규칙 기반 분석 지원
Key Features of this tool
+ 자동 트렌드라인 감지
+ 돌파 시 BUY SELL 신호
+ 종가 기준 확인
+ 방향 필터
+ 리테스트 옵션
+ 명확한 차트 표시
+ 비리페인트 구조
+ 다양한 시장 지원
How use this Tool
- Meta Trader 5 차트에 적용
- 자동 감지 활성화
- 확인된 BUY SELL 관찰
- 개인 리스크 관리 적용
Where use this tool
- Forex
- 지수, 원자재, CFD
- 단기 및 스윙 트레이딩
- 추세 분석
Who can use this tool
- 돌파 전략 트레이더
- 트렌드라인 사용자
- 수동 트레이더
- 구조 분석 중심 사용자