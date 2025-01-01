Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
- 지표
- Sirikorn Rungsang
- 버전: 2.34
- 업데이트됨: 20 11월 2025
- 활성화: 6
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다.
시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다.
또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다.
더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로 결합한 2-in-1 구조로, 구역 분석과 실시간 진입 신호를 하나의 도구 안에서 제공합니다. 모든 요소는 트레이더의 스타일에 맞게 완전히 커스터마이즈할 수 있습니다.
🎁 무료 제공! FABLE Pro Suite – 스마트 머니 트레이더를 위한 올인원 트레이딩 툴킷
이 인디케이터를 구매하시면 FABLE Pro Suite를 완전히 무료로 받으실 수 있습니다!
-
모든 Smart Money Concepts(SMC) 트레이더에게 꼭 필요한 필수 도구
-
SMC FABLE 지지자들을 위해 독점적으로 설계됨
-
보다 정확한 분석과 효율적인 의사결정을 도와줍니다
-
구매 후 즉시 다운로드 가능 – 기다릴 필요 없습니다!
The FABLE Pro Suite Guide : https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic
📍User Manual, Feature Settings, FAQ, Demo Download Guide, Screenshots, Installation & Update Guide : https://docs.google.com/document/d/1bnFeV7t4N0zSAZUOcEBQmOvWdZ_2VzJWuccNZMt5ZXo
시스템의 핵심 중요성
시장 구조를 명확하고 체계적으로 읽으십시오.
본 시스템은 Market Structure(BOS, CHoCH, mBOS, mCHoCH)를 자동으로 감지하며, Internal 구조와 External 구조를 명확히 구분하여 혼란 없이 실제 시장 방향을 이해할 수 있도록 돕습니다.
누구보다 먼저 Key Zones를 식별하십시오
Point Of Interest(POIs), Order Blocks(OB), Supply & Demand Zones(SD), Fair Value Gaps(FVG), Volumized Order Blocks(VOB)를 자동으로 생성하여 가격 반전 가능성이 높은 영역을 강조합니다.
필수적인 모든 시장 정보, 한곳에 통합
Liquidity, Equal High/Low, PDH/PDL, PWH/PWL, Premium & Discount Zones, Auto Fibonacci Levels, 글로벌 트레이딩 세션 데이터를 하나의 시스템에 통합하여 시장 움직임을 완전하고 구조적으로 보여줍니다.
모든 진입에 신뢰를 더하다
가격이 주요 존에 진입할 때 실시간 반전 신호와 즉각 알림을 제공하여 최적의 트레이딩 기회를 정확한 타이밍에 포착하도록 도와줍니다.
투명한 전략 설계 및 검증 가능한 백테스팅
모든 존이 히스토리 데이터에 그대로 남아 있어 정밀한 백테스팅과 일관되고 재현 가능한 트레이딩 전략 개발이 가능합니다.
모든 트레이딩 스타일에 유연하게 대응 — 당신만의 고유한 방식까지 포함하여
모든 신호, 도구, 그리고 차트 요소는 개인의 트레이딩 방식에 맞게 자유롭게 커스터마이징할 수 있으며, The FABLE Pro Suite와도 매끄럽게 통합됩니다.
모든 데이터가 실시간 시장 움직임에 따라 즉시 업데이트되므로, 분석은 항상 최신 시장 상황을 반영합니다.
*** 이 인디케이터는 유연하면서도 강력하게 설계되었습니다.
골드, 주요 및 부차 통화쌍, 기타 자산 등 다양한 상품에 사용할 수 있으며, 시장을 분석하고 자신감 있는 거래 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. ***
문의 사항이나 지원이 필요하시면 언제든지 개인 메시지로 연락해 주세요.***
This product is worth much more than $69 USD, but you need to know and understand the market structure and price action, so you will appreciate this indicator more. By the way, the author is so cute and nice. It is beneficial when the author focuses solely on one product and optimizes it as needed. Thank you, Siri!