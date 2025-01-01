Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe

4.91

Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다.

시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다.

또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다.

더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로 결합한 2-in-1 구조로, 구역 분석과 실시간 진입 신호를 하나의 도구 안에서 제공합니다. 모든 요소는 트레이더의 스타일에 맞게 완전히 커스터마이즈할 수 있습니다.

---------------------------------------------------------------------------------------

🎁 무료 제공! FABLE Pro Suite – 스마트 머니 트레이더를 위한 올인원 트레이딩 툴킷

이 인디케이터를 구매하시면 FABLE Pro Suite를 완전히 무료로 받으실 수 있습니다!

  • 모든 Smart Money Concepts(SMC) 트레이더에게 꼭 필요한 필수 도구

  • SMC FABLE 지지자들을 위해 독점적으로 설계됨

  • 보다 정확한 분석과 효율적인 의사결정을 도와줍니다

  • 구매 후 즉시 다운로드 가능 – 기다릴 필요 없습니다!

------------------------------------------------------

The FABLE Pro Suite Toolset : https://drive.google.com/drive/folders/1SemBU_bN1N3vmLLmY3Y1ePqG6bKW0pRB

    The FABLE Pro Suite Guide https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic

    ------------------------------------------------------

    📍User Manual, Feature Settings, FAQ, Demo Download Guide, Screenshots, Installation & Update Guide : https://docs.google.com/document/d/1bnFeV7t4N0zSAZUOcEBQmOvWdZ_2VzJWuccNZMt5ZXo


    시스템의 핵심 중요성


    시장 구조를 명확하고 체계적으로 읽으십시오.
    본 시스템은 Market Structure(BOS, CHoCH, mBOS, mCHoCH)를 자동으로 감지하며, Internal 구조와 External 구조를 명확히 구분하여 혼란 없이 실제 시장 방향을 이해할 수 있도록 돕습니다.

    누구보다 먼저 Key Zones를 식별하십시오
     Point Of Interest(POIs), Order Blocks(OB), Supply & Demand Zones(SD), Fair Value Gaps(FVG), Volumized Order Blocks(VOB)를 자동으로 생성하여 가격 반전 가능성이 높은 영역을 강조합니다.

    필수적인 모든 시장 정보, 한곳에 통합
    Liquidity, Equal High/Low, PDH/PDL, PWH/PWL, Premium & Discount Zones, Auto Fibonacci Levels, 글로벌 트레이딩 세션 데이터를 하나의 시스템에 통합하여 시장 움직임을 완전하고 구조적으로 보여줍니다.

    모든 진입에 신뢰를 더하다
    가격이 주요 존에 진입할 때 실시간 반전 신호와 즉각 알림을 제공하여 최적의 트레이딩 기회를 정확한 타이밍에 포착하도록 도와줍니다.

    투명한 전략 설계 및 검증 가능한 백테스팅
    모든 존이 히스토리 데이터에 그대로 남아 있어 정밀한 백테스팅과 일관되고 재현 가능한 트레이딩 전략 개발이 가능합니다.

    모든 트레이딩 스타일에 유연하게 대응 — 당신만의 고유한 방식까지 포함하여
    모든 신호, 도구, 그리고 차트 요소는 개인의 트레이딩 방식에 맞게 자유롭게 커스터마이징할 수 있으며, The FABLE Pro Suite와도 매끄럽게 통합됩니다.

    100% 실시간 작동 | No Repaint
    모든 데이터가 실시간 시장 움직임에 따라 즉시 업데이트되므로, 분석은 항상 최신 시장 상황을 반영합니다.

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    *** 이 인디케이터는 유연하면서도 강력하게 설계되었습니다.
    골드, 주요 및 부차 통화쌍, 기타 자산 등 다양한 상품에 사용할 수 있으며, 시장을 분석하고 자신감 있는 거래 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. ***

    ---------------------------------------------------------------------------------------

    ------------------------------------------------------

      SMC FABLE 제품에 관심과 성원에 감사드립니다.
      문의 사항이나 지원이 필요하시면 언제든지 개인 메시지로 연락해 주세요.***
      Nam Dang
      42
      Nam Dang 2026.01.02 02:03 
       

      This product is worth much more than $69 USD, but you need to know and understand the market structure and price action, so you will appreciate this indicator more. By the way, the author is so cute and nice. It is beneficial when the author focuses solely on one product and optimizes it as needed. Thank you, Siri!

      Jasarekay99
      205
      Jasarekay99 2025.12.31 00:29 
       

      Great indicator. Impressive piece of work.

      Thailand2407
      89
      Thailand2407 2025.12.11 00:00 
       

      I have used a few indicators on the market, but I have to say there's nothing very close to this indicator. When you use it right, it is a GEM of an indicator. I have made very good profit with this indicator; it really helps me to identify the market. I really hope there are more updates. The developer deserves a 5-star rating; they are always replying to any questions and any help I need. I would give this indicator 5 STARS, 100%.

      Andrey Yarosvet
      124
      Andrey Yarosvet 2026.01.03 10:55 
       

      Отличное решение! Будет ещё лучшим если можно будет настраивать цвета уровней, так как на темном фоне контраст светлых уровней бьет в глаза. А сам индикатор с дополнениями пока лучшее что встречал.!

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2026.01.03 16:06
      Уважаемый Andrey Yarosvet, Большое спасибо за вашу поддержку и за ценный отзыв. 🙏💙 Что касается настройки цветов уровней на тёмном фоне, я поработаю над улучшением этого момента и доработаю детали индикатора. Если у вас возникнут какие-либо неудобства при использовании индикатора, пожалуйста, не стесняйтесь писать мне в личные сообщения в любое время. Ещё раз благодарю вас за поддержку моего продукта. С уважением,
      Siri 😊💙
      Nam Dang
      42
      Nam Dang 2026.01.02 02:03 
       

      This product is worth much more than $69 USD, but you need to know and understand the market structure and price action, so you will appreciate this indicator more. By the way, the author is so cute and nice. It is beneficial when the author focuses solely on one product and optimizes it as needed. Thank you, Siri!

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2026.01.02 11:30
      Dear Nam Dang Thank you very much for your support and for your valuable review. 🙏💙 At this time, I am fully dedicated to developing a single indicator to ensure that users receive the maximum benefit. The indicator is continuously improved and refined to support effective and sustainable long-term use. Thank you once again for your support. Best regards, Siri😊💙
      Jasarekay99
      205
      Jasarekay99 2025.12.31 00:29 
       

      Great indicator. Impressive piece of work.

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.12.31 15:44
      Dear Jasarekay99 Thank you very much for supporting my product and for your valuable review. I truly appreciate it.🙏💙
      If you experience any inconvenience while using the tool, please feel free to let me know at any time.
      Best regards, Siri😊
      Freddy Djousse
      48
      Freddy Djousse 2025.12.12 19:37 
       

      ça fait plusieurs jours que j'utilise cet indicateurs et je suis pleinement satisfait, les zones sont claires et précises.

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.12.13 05:22
      Cher Freddy Djousse, Je vous remercie beaucoup pour votre avis. Je suis actuellement en train d’affiner et d’améliorer davantage les zones, et je continue à développer le programme de manière continue. Merci encore.🙏💙 Si vous rencontrez la moindre difficulté lors de l’utilisation de l’indicateur, n’hésitez pas à me contacter à tout moment. Cordialement, Siri 💙
      Thailand2407
      89
      Thailand2407 2025.12.11 00:00 
       

      I have used a few indicators on the market, but I have to say there's nothing very close to this indicator. When you use it right, it is a GEM of an indicator. I have made very good profit with this indicator; it really helps me to identify the market. I really hope there are more updates. The developer deserves a 5-star rating; they are always replying to any questions and any help I need. I would give this indicator 5 STARS, 100%.

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.12.11 10:58
      Dear [Thailand2407], Thank you very much for your valuable review.🙏 I’m truly happy to hear that the indicator has helped you analyze the market and achieve good results.
      I will continue to improve and develop the indicator to make it even better for you and all users.
      If you experience any inconvenience while using it, please feel free to contact me anytime.
      Thank you once again for your support. Best regards, Siri💙
      RafaTrader123
      34
      RafaTrader123 2025.12.06 15:17 
       

      사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.12.07 02:39
      Dear RafaTrader123
      Thank you very much for supporting my product, and also for your suggestions and the valuable review — I truly appreciate it.🙏💙
      I’ve already prepared the manual user guide for you. As for the tutorial videos for the different features, I will create them as soon as possible. Thank you so much for the suggestion — even though I’m not very skilled at video editing, I will do my best because I understand how important this is.I always reply to every customer because I genuinely appreciate the effort they take to reach out to me, and every customer is important to me. If you encounter any issues or need any assistance, please feel free to contact me anytime. Best regards,Siri😊💙
      thanatchai soeykratok
      142
      thanatchai soeykratok 2025.11.29 13:01 
       

      ขอบคุณมากครับ เป็นอินดิเคเตอร์ ที่ดีมากๆ

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.11.29 16:01
      สวัสดีค่ะ คุณ thanatchai soeykratok ขอบคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนสินค้าและรีวิวที่มีคุณค่ามากๆ เราจะพัฒนาอินดิเคเตอร์ให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะ หากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน สามาถติดต่อผ่านข้อความส่วนตัวเข้ามาได้ตลอดนะคะ🙏💙 Best regards, Siri😊💙
      Abdullah Alhariri
      775
      Abdullah Alhariri 2025.11.20 16:21 
       

      I bought this app a long time ago and it wasn't very helpful then. After a year, I saw it again and decided to check it out, impressed with the updates and details. It's everything I need in one indicator. Thanks so much, please don't change it. I love it as it is.

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.11.21 13:33
      Dear abuomer2021 Thank you so much for supporting my product from the very beginning. I truly appreciate it. I will continue improving and refining the program. Thank you for coming back to leave a review — it means so much and is truly valuable to me. If you ever experience any inconvenience while using the program, please feel free to contact me via private message anytime. Best regards, Siri 🙏💙
      mitchelldabe
      82
      mitchelldabe 2025.11.19 04:55 
       

      One of the best tools for any traders to have.

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.11.19 13:28
      Dear mitchelldabe Thank you very much for your valuable review. I will continue improving the indicator consistently.
      If you need any further assistance, please feel free to message me anytime.🙏💙
      Best regards, Siri 🥰
      Naing Khamdhang
      168
      Naing Khamdhang 2025.11.18 02:05 
       

      사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.11.18 04:30
      Dear Naing Khamdhang ,Thank you very much for your wonderful review. Your review means a lot to me and gives me motivation to continue improving this indicator, as well as helping all customers gain the maximum benefit from it.🙏💙
      If you experience any inconvenience while using it, you can contact me anytime. Best regards, Siri😊
      Amani Charles
      29
      Amani Charles 2025.10.28 09:33 
       

      I bought this indicator, and it is one of the best in the market.

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.10.28 13:56
      Dear [Amani Charles], Thank you so much — I truly appreciate your valuable review.🙏
      It’s a great encouragement that motivates me to keep improving this indicator even further,
      so that all customers can gain the maximum benefit from it.
      And very soon, there will definitely be some great new updates coming as well 💙
      If you encounter any issues or have any questions while using it, please feel free to reach out to me anytime — I’m always happy to help. Best regards, Siri💙
      Carlos B Ferreira
      144
      Carlos B Ferreira 2025.10.24 03:46 
       

      I bought this indicator a few days ago and it's excellent! Thank you for this incredible indicator!

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.10.24 12:45
      Dear [Carlos B Ferreira], Thank you so much for supporting our product 🙏💙 We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator so that all customers can gain the maximum benefit from it. If you encounter any issues or difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out to me anytime. I’m always happy to help. Best regards, Siri💙
      Maumau1207
      34
      Maumau1207 2025.10.24 00:48 
       

      I bought the product and I'm loving it. It's really great, but I can't update it. I think my license has expired. How can I update it?

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.10.24 12:43
      Dear [Maumau1207], Thank you so much for supporting our product 🙏💙 We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator so that all customers can gain the maximum benefit from it. If you encounter any issues or difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out to me anytime. I’m always happy to help. *** I’ve contacted you via private message.If you need any further assistance, feel free to message me anytime. Best regards, Siri💙
      Fariz_CTA
      24
      Fariz_CTA 2025.10.22 06:04 
       

      I've purchased and used this amazing indicator. However, I've come up with an idea for further development: the OB indicator, which has a valid breakout, should be removed. This will make the display cleaner and less confusing. I really hope there will be an update soon. Best of luck to you all.

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.10.22 11:48
      Dear [Fariz_CTA], Thank you so much for supporting our product 🙏💙
      We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator so that all customers can gain the maximum benefit from it.
      If you encounter any issues or difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out to me anytime. I’m always happy to help. Best regards, Siri💙
      drutrades
      176
      drutrades 2025.10.17 10:44 
       

      I've bought a lot of junk off this market over the last 5 years but this is honestly the best indicator system i've ever used. I back tested it and i used it on an FTMO trial this week and killed it in a week. There are indicators that individually do what this one system does all encompassing. Dev, keep up the solid work. Seriously! Amazing job!

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.10.17 13:04
      Dear [ drutrades], Thank you so much for supporting us and trusting our tool 🙏💙 We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator, so that all our customers can get the most value from it. If you ever encounter any difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out anytime. I’m always happy to help. Best regards, Siri💙
      SEAN
      226
      SEAN 2025.10.13 18:15 
       

      I really love this tool, it caught my incorrect market structure this morning to avoid a loss right at my first day usage.

      Siri is helpful in supporting me in various bothering question : D I have been using TradingView for charting a lot, I'm not sure whether Siri can design a TradingView version, I will definitely buy it!

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.10.14 06:37
      Dear [wangshiyuan88], Thank you so much for supporting us and trusting our tool 🙏💙
      We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator, so that all our customers can get the most value from it. If you ever encounter any difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out anytime. I’m always happy to help. Best regards,
      Siri 🥰💞
      Seyed Mani Ashraf Pour Shoshtar
      1077
      Seyed Mani Ashraf Pour Shoshtar 2025.10.05 19:41 
       

      great and most accurate indicator our there, and professional support, since using this indicator, I have made consistent profit, and its keep growing my account

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.10.06 06:07
      Dear Seyed Mani Ashraf Pour Shoshtar ,
      Thank you very much for supporting my product and for your valuable review.💙🙏 We’re very glad that our indicator has been helpful and contributed to the growth of your account. We will continue to improve our product even further. Best regards, Siri
      Preshy12
      34
      Preshy12 2025.09.23 06:38 
       

      사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.09.23 07:41
      Dear Preshy12, Thank you very much for supporting my product and for your review and question.🙏💙 First, please allow me to clarify a few things: 1.) Regarding bonus indicators for customers, I’ve already attached them at the top of the product page. You can download and use them directly without the need to inbox me.
      2.) I cannot know who has purchased, so I’m unable to inbox customers first. 3.) The Volume Profile is included in the FABLE Pro Suite, which I’ve provided for free. You can download and use it right away. 4.) As for the new feature: Volumized Order Blocks (VOB), I already announced on YouTube and in the User Manual (at the top section) that I needed to verify its accuracy before updating it in version 2.22, in order to ensure the best performance for customers. Now, it has already been updated. I sincerely apologize for the misunderstanding, but I really cannot inbox customers first. *** Most customers usually inbox me first with questions, and for faster support, I always reply as quickly as possible. Best regards,
      Siri
      silvantrader1970
      34
      silvantrader1970 2025.09.20 17:56 
       

      Comprei recentemente o indicador, mas não possui o recurso de volume no bloco de ordem, é uma atualização? Está disponível?

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.09.21 01:12
      Dear silvantrader1970 , Thank you very much for supporting my product, and for your review and question 🙏
      The Volume feature in Order Blocks (Volumized Order Blocks – VOB) will be included in the next update (V.2.22), which will be released very soon This update will make Order Block analysis even more accurate and powerful by using Volume to filter out stronger zones. We’ll be rolling out the update very soon 💙 Best regards,
      Siri
      xaxotf
      301
      xaxotf 2025.09.12 23:07 
       

      I was a bit skeptical, but after seeing so many good reviews, I decided to try this indicator. After a couple of months, all I can say is that I love it!! Thanks to the author!!

      Sirikorn Rungsang
      5274
      개발자의 답변 Sirikorn Rungsang 2025.09.13 04:03
      Dear [xaxotf], Thank you so much for choosing and supporting my product 🙏💙 I truly appreciate your valuable review and will remain committed to continuously improving and updating the indicator.
      If you encounter any issues or have any suggestions, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy to assist you. Best regards,
      Siri
