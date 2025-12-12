RangeXpert
- 지표
- Steve Rosenstock
- 버전: 1.0
완벽한 시장 기회를 식별하고 브레이크아웃을 정확하게 거래하는 데 있어서 RangeXpert 는 시장에서 가장 효과적인 도구 중 하나입니다. 초보자와 세미프로를 위해 특별히 개발되었으며, 일반적으로 은행, 기관 트레이더, 헤지펀드가 사용하는 전문 트레이딩 도구에서만 볼 수 있는 분석 품질을 제공합니다. 이 인디케이터는 강한 가격 움직임으로 이어지는 시장 영역을 식별하고 이를 매우 명확하고 직관적으로 표시하여 복잡한 구조도 즉시 시각화됩니다. RangeXpert 는 잘못된 결정을 줄이고 타이밍을 개선하며, 레인지가 끝나고 실제 추세가 시작되는 시점을 실시간으로 보여줍니다. 변동성에 대한 동적 적응, 여러 포지션의 강도, 스마트한 이익 분배를 통해 이것은 오늘날 트레이더들이 사용하는 가장 강력한 브레이크아웃 인디케이터 중 하나가 되었습니다.
사양
- 완벽한 진입 구간
- 완벽하게 최적화된 차트 뷰
- 명확하게 보이는 테이크프로핏 및 스탑로스 라인
- 신호 최적화 트레일링 스탑 (pips 표시 포함)
- 모든 설정이 서로 완벽하게 조정됨
- 직관적인 색상, 차트, 방향 표시
- 강한 가격 변동 시 색상 캔들 표시 (No Wick on Close)
- 다가오는 추세 전환을 암시할 수 있는 신호 색상 변화
- 알림: 팝업, 이메일, 푸시 알림, 사운드 알림
- EMA 트레일링을 통한 추세 변화 분석 또는 주문 보호
- MetaTrader 의 모든 타임프레임 및 모든 자산과 호환
- 전략 테스트에서 전략 확인 가능
- 트레이더를 위한 진정한 ALL-IN-ONE 솔루션
RangeXpert의 효과적인 활용:
추천
- 스캘핑 및 데이트레이딩
- 타임프레임: M1, M5, M15 및 H1, H4 (전체)
- 자산: Forex, 선물, 암호화폐, 금속, 주식, 지수
- 계좌 유형: ECN, NDD, Raw, Razor (초저스프레드)
- 세션: 런던, 프랑크푸르트, 도쿄, 시드니, 뉴욕
- 브로커: 사용 가능한 모든 브로커
잊지 마세요! 리뷰. 질문이 있거나 도움이 필요하시면, 함께하세요 우리와 함께 토론하세요.
요청? 나에게 편지를 써 – RangeXpert 집중하면서도 적응력을 유지한다.
Great upgrade - user is now able to toggle the inputs. Please fix the repaints of the previous signals. It comes often.