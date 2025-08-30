Moving Average Cross Signal

당신은 이동 평균으로 거래하는 경우,이 지표는 최고의 조수가 될 것입니다. 여기에 무엇을 할 수 있습니다:두 이동 평균이 교차 할 때 신호를 보여줍니다(예를 들어,빠른 이동 평균은 아래에서 위로 느린 이동 평균을 통해 휴식-성장이 가능하다). 그것은 모든 방법으로 통지:그것은 터미널에 경고음,귀하의 휴대 전화에 알림과 이메일에 이메일을 전송-지금 당신은 확실히 거래를 놓치지 않을 것입니다. 유연하게 조정할 수 있습니다:이동 평균을 계산하는 방법을 정확하게 선택하고(10 가지 이상의 옵션을 사용할 수 있음)전략에 대한 색상,기간 및 기타 매개 변수를 선택할 수 있습니다.

이동 평균을 좋아하는 사람들을위한 도구. 필요가 화면에 앉아 없습니다-그것은 행동 할 시간 때 당신을 말할 것이다. 당신이 실험 할 경우에,설정은 심지어 장기 거래에 대한,심지어 스캘핑을 위해 적응하는 데 도움이됩니다. 이 표시기는 빠른 코드를 가지고 있으며 거래 로봇에 쉽게 통합 할 수 있습니다.

전송 신호 및 경고의 두 가지 유형이 있습니다. 첫 번째 신호는 조건이 충족 될 가능성이 있을 때,즉 바가 아직 닫히지 않았으며 변경이있을 수 있습니다. 이를 통해 컴퓨터에 앉거나 뉴스를 다시 확인하거나 다른 방법으로 거래 할 준비를하고 한 방울의 이익을 놓치지 않을 수 있습니다. 두 번째 신호는 차트의 화살표가 이미 완전히 형성되었을 때 발생합니다. 각 유형의 신호는 막대 당 한 번만 제공됩니다. 이는 표시기가 동일한 가격 표시 줄 내에서 신호를 복제하지 않는다는 것을 의미합니다—기간 당 하나의 알림(예:분 또는 시간 당)만 수신합니다. 이러한 시스템은 과잉을 피하고 최신 데이터에 집중하는 데 도움이 됩니다.

나는 현재 이동 평균의 교차점을 기반으로 수익성이 높은 거래 전략을 자동화하고 있습니다. 당신은 자동화 된 거래에 관심이 있다면,당신은 내가 지금까지 달성하기 위해 관리 한 결과를 볼 수 있습니다:https://www.mql5.com/ko/signals/2339244

귀하의 의견은 나에게 매우 중요합니다. 질문이 있거나 의견을 공유하고 싶습니까? 댓글 쓰기 또는 메시지 보내기-나는 항상 연락을 취하고 있습니다!

지시자 모수

Fast MA Mode - 빠른 이동 평균을 계산하는 방법.

- 빠른 이동 평균을 계산하는 방법. Fast MA - 빠른 이동 평균의 기간.

- 빠른 이동 평균의 기간. Slow MA Mode - 느린 이동 평균을 계산하는 방법.

- 느린 이동 평균을 계산하는 방법. Slow MA - 느린 이동 평균의 기간.

- 느린 이동 평균의 기간. SendEmail - 이메일로 보내기.

- 이메일로 보내기. Alert - 오디오 알림.

- 오디오 알림. PushNotification - 모바일 단말기에 알림.

- 모바일 단말기에 알림. PaintArrow - 이동 평균의 교차점에서 차트에 화살표.

- 이동 평균의 교차점에서 차트에 화살표. ColorMethod - 색상 이동 평균의 변형.

- 색상 이동 평균의 변형. ModePaintProfit - 차트에 수익 출력.

- 차트에 수익 출력. Channel Expansion Method - 이동 평균 사이의 거리를 확장 할 수있는 옵션을 선택

- 이동 평균 사이의 거리를 확장 할 수있는 옵션을 선택 ChannelWidth - 이동 평균 사이의 거리의 확장의 크기. 1.0-추가 확장없이. 2.0-채널이 2 배 확장되었습니다.





이동 평균이 다시 그려지고 있습니까(값 변경)?

이동 평균은 역사에서 값을 다시 그리거나 변경하지 않습니다. 그러나 현재 바(예:미디엄 1 또는 시간 1)에서 촛불이 닫히기 전에 값이 변동될 수 있으므로 정확한 신호를 위해 완료를 기다리는 것이 좋습니다. 예를 들어 막대의 최대 가격을 기반으로 이동 평균을 작성하는 경우 현재 막대의 최대 값이 줄어들 수 없으므로 현재 막대의 이동 평균은 값을 늘릴 수 있습니다. 또한"시프트=1"매개 변수를 만들면 현재 막대가 계산에 참여하지 않으며 이동 평균은 현재 막대에서도 값 변경을 중지합니다.

한 가지 방법 또는 다른 방법으로,당신은 역사에서 그 값을 바꿀 이동 평균을 계산하는 알고리즘을 만날 수 있습니다. 이는 코드의 오류,사용자를 오도하려는 시도 또는 비표준 해석을 가진 도구를 만들려는 시도로 인한 것일 수 있습니다. 여기서 우리가 말할 수 있는 것은 이 지표에는 그러한 계산이 없으며 다시 그려지지 않는다는 것입니다.





교차 이동 평균에서 신호를 해석하는 방법?

여러 가지 방법이 있습니다. 횡단의 바로 그 사실은 가격 움직임의 성격 변화의 좋은 신호입니다. 이동 평균을 지원 및 저항 수준으로 사용하거나 가격이 두 이동 평균 사이에있을 때만 거래 할 수 있습니다. 느린 이동 평균의 방향을 추세 지표로 사용하고 빠른 이동 평균이 방향을 변경하면 시장에 진입합니다. 이동 평균 선을 만진 경우에만 촛불 패턴을 고려하십시오. 일반적으로,여러 가지 방법이 있습니다,당신은 또한 당신의 자신의 독특하고 더 효과적인 옵션을 가지고 올 수 있습니다.

최대의 편의성과 효율성을 위해 노력합니다. 우리는 우리의 지표에 해석 방법을 선택할 수있는 기능을 추가했습니다. 우리는 그들 중 가장 흥미로운 것을 자세히 설명합니다. 당신은 우리의 블로그에서 두 움직임에 위치를 열 수있는 방법을 볼 수 있습니다.





이 표시기를 기반으로 시스템을 개발했는데 어떻게 자동화 할 수 있습니까?

이 무료 표시기는 제한없이 거래 로봇에 사용할 수 있습니다. 당신이 프로그래머 인 경우,당신은 그런 로봇을 직접 쓸 수 있습니다. 또는 프리랜서 섹션으로 이동,거기에 많은 자격을 갖춘 전문가가 있습니다.

당신의 아이디어가 새롭고 흥미로운 경우,당신은 우리에게 쓸 수 있으며 우리는 자동화에 도움이 될 것입니다. 당신이 우리와 같은 경우,큰 플러스가 될 것입니다. 운동의 일부가 될-작업 도구로 아이디어를 돌려 경험을 공유하고,지역 사회와 함께 성장!





이 지표는 유사한 지표와 어떻게 다르며 그 장점은 무엇입니까?

주요 차이점은 평활화 방법 선택의 독특한 유연성입니다. 스몰,에마 또는 스몰 만 사용할 수있는 표준 지표와 달리 고전에서 실험에 이르기까지 수십 가지 알고리즘이 여기에 수집됩니다. 예를 들어,포물선 근사는 추세 반전을 완벽하게 포착하고 적응 방법은 변동성에 자동으로 적응하며 기계 학습 기반 알고리즘은 역사적 패턴을 분석합니다. 이것은 당신이 어떤 시장 상황에서 작업 할 수 있습니다:평면,표시등이 소음을 무시하고,추세에,그것은 신속하게 변화에 반응한다. 또한 라인을 동적 채널로 바꿀 수 있습니다. 이를 통해 변동성을 시각화하고 추가 도구를 사용하지 않고 과매 수/과매도 영역을 찾을 수 있습니다. 해석을 선택할 수 있는 신호 시스템입니다. 당신은 표준 교차로에 국한되지 않습니다:당신은 필터 또는 촛불 패턴을 사용자 정의 할 수 있습니다.

많은 다른 지표를 갖는 것은 불편합니다. 그래서 우리는 이 지표를 만들어 상인이 분석에 필요한 모든 것을 갖도록 했습니다. 거대한 기능을 사용하면 최상의 옵션을 찾기 위해 다른 지표를 다시 연결할 필요없이 모든 자동 거래 시스템에 유연하게 맞출 수 있습니다.





그것은 어떤 도구와 함께 작동합니까?

예! 이 표시기는 주식,통화,암호화폐 및 상품 선물과 호환됩니다. 설정은 쉽게 다른 시장에 적용 할 수 있습니다 예를 들어,휘발성 자산,당신은 강제로 이동 평균 사이의 거리를 확장 할 수 있으며,장기 위치에 대한,이동 평균 기간을 늘리거나 계산 방법을 변경합니다.





나는 어떻게 당신의 지시자를 가진 체계를 창조하는가? 실제 예

여기 당신이 당신의 전략에 사용할 수있는 방법은 다음과 같습니다 스몰 설정 200(느린)과 에마 50(빠른),상승 교차 대기+평균 이상의 볼륨,에 의해 위치를 엽니 다 1%예금의,로컬 최소로 정지 손실을 설정,이익은 걸릴 2:1 위험에 대한 상대. 하지만 기억:표시기는 도구가 아닌 마법의 알약입니다. 스토리에 항상 필터 및 테스트 전략을 추가하십시오!





데이터 보안

타사 라이브러리가 연결되어 있지 않습니다. 표시기는 개인 데이터를 수집하지 않습니다-모든 계산은 장치에 로컬로 수행됩니다. 설정,신호 및 거래 내역은 기밀로 유지됩니다. 이것은 프라이버시를 중요시하고 전략을 공유하고 싶지 않은 거래자에게 중요합니다.





도움이 필요하세요?

저자는 연락을 항상:의견에 답변 질문,설정에 도움이 문제를 해결합니다. 예를 들어,표시기가 특정 기간에"버그"인 경우 함께 솔루션을 찾을 수 있습니다. 당신은 또한 개선을위한 자신의 아이디어를 제안 할 수 있습니다-가장 좋은 사람은 다음 업데이트에서 구현 될 것입니다.