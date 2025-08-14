Gold Entry Sniper – 골드 스캘핑 & 스윙 트레이딩을 위한 전문 다중 시간 프레임 ATR 대시보드

Gold Entry Sniper 는 XAUUSD 및 기타 종목에 대해 정확한 매수/매도 신호를 제공하는 고급 MetaTrader 5 지표입니다. ATR 트레일링 스톱 로직과 다중 시간 프레임 분석을 기반으로 설계되어 스캘핑과 스윙 트레이딩 모두에 적합합니다.

주요 기능 및 장점

다중 시간 프레임 분석 – M1, M5, M15 추세를 한눈에 확인.

ATR 기반 트레일링 스톱 – 변동성에 따라 자동 조정.

전문 차트 대시보드 – 신호 상태, ATR 레벨, 회귀선, 매매 방향 표시.

명확한 매수/매도 마커 – 자동 화살표와 텍스트 라벨.

종료 알림 & 거래 관리 – 수익 보호를 위한 자동 종료 감지.

완전 사용자 설정 가능 – 대시보드 위치, 색상, ATR/회귀선 파라미터 조정.

골드(XAUUSD) 최적화 – M1~M15 스캘핑에 완벽, 외환/지수/암호화폐에도 적용 가능.

Gold Entry Sniper를 선택해야 하는 이유

ATR, 다중 시간 프레임 확인, 깔끔한 대시보드 결합으로 최상의 골드 진입 기회를 제공합니다.



