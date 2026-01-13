MetaTrader 5용 Candle Smart Range (CSR)

Candle Smart Range는 여러 타임프레임에서 가격 범위를 자동으로 식별하도록 설계된 기술 지표입니다. 이 도구는 캔들 형성 및 이전 고점/저점과의 상호작용을 바탕으로 시장 구조를 분석합니다.

주요 기능:

범위 감지: 급격한 변동 전의 횡보 구간을 자동으로 식별합니다.

거짓 돌파 식별: 가격이 이전 수준을 넘어섰으나 캔들 종가 기준으로 범위 내에서 마감된 경우를 표시합니다.

멀티 타임프레임 분석: 사용자 정의 주기를 포함하여 최대 19개의 타임프레임 데이터를 한 차트에 표시합니다.

내부 시각화 (줌): 차트 변경 없이 상위 타임프레임 캔들 내부의 가격 움직임을 확인할 수 있습니다.

시간 필터: 주요 시장 세션 등 특정 시간대에만 작동하도록 설정 가능합니다.

과거 데이터 복기 모드: 과거 데이터를 단계별로 탐색하며 지표의 작동을 분석할 수 있습니다.

알림 시스템: 캔들 마감 및 새로운 범위 감지에 대한 사용자 설정 알림.

인터페이스: 시각적 부하를 관리하는 화면 버튼과 조정 가능한 색상 테마.

면책 조항: 본 도구는 시각적 분석용이며 금융적 이익을 보장하지 않습니다. 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하지 않습니다.