Game Changer Indicator mt5

5

Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다.

구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요
저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다. 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요

설정

  • 추세 변경 시 알림 활성화 - 참/거짓 - 추세가 변경되면 차트에 알림 표시
  • 푸시 알림 전송 - 참/거짓 - 휴대폰으로 알림 푸시 알림 활성화
  • 메일 알림 전송 - 참/거짓 - 추세 변경 시 이메일로 메일 알림 전송
리뷰 8
Memo Tegani
46
Memo Tegani 2025.12.18 02:43 
 

This indicator is selective by design and works best on M5 and M15.The lack of constant signals helps filter bad trades, not create confusion. It’s a tool for structure and confirmation not signal spamming. If you use it as intended, it delivers solid value. Strukov and his manual helped me a lot to understand how to use it..

Valentin Popa
572
Valentin Popa 2025.12.09 13:05 
 

Author responding fast to any inquiry, very good product for a fair price.

mohamed salah
66
mohamed salah 2025.11.16 17:03 
 

I tested it on six charts at once and my MT5 didn’t lag at all. That’s rare for a visual indicator with alerts. It’s coded cleanly efficient, responsive and stable even on high-volatility assets like gold. Big thumbs up for technical design and strukov for sure

