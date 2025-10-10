Gold Sniper Scalper Pro

3.29

Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다.

이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다.

시스템 이해를 위한 사용자 가이드 | 기타 언어 사용자 가이드

주요 기능


시그널 감지 시스템

지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시:

- BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다

- 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다

- Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다


시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다.



지능형 Entry/SL/TP 관리

- Entry: 가격이 Entry 레벨에 도달 시 자동 감지

- StopLoss: ATR (Average True Range) 기반 동적 계산

- Take Profit: R-Multiple에 따른 4개 TP 레벨 (TP1: 0.5R, TP2: 1R, TP3: 1.5R, TP4: 2R)

- Trading Lines: 레이블과 함께 차트에 Entry/SL/TP 라인 표시

- Tracking Line: Entry에서 TP/SL까지의 진행 상황 추적


"Frozen Values" 시스템은 활성화 후 Entry/SL/TP 레벨이 변경되지 않도록 보장합니다.



Volume Profile

가격대별 거래량 분포 분석:

- POC (Point of Control): 거래량이 가장 높은 가격 수준

- VAH (Value Area High): 가치 영역 상단

- VAL (Value Area Low): 가치 영역 하단

- Histogram: 거래량 분포를 표시하는 가로 히스토그램

- Premium/Discount Zone: 고가/저가 영역 구분


Volume Profile은 트레이더가 중요한 가격 영역과 지지/저항을 식별하는 데 도움을 줍니다.



Market Analyzer Multi-Timeframe

7개 TF (M5, M15, M30, H1, H2, H4, D1)와 6개 열로 구성된 다중 시간대 분석 테이블:

- TF: 시간대

- TIME: 마지막 캔들 시간

- TREND: 추세 방향 (Uptrend/Downtrend/Sideway)

- STRENGTH: 추세 강도 (Strong/Weak/Sideway/Choppy)

- MOMENTUM: 가격 모멘텀 (Strong Bullish → Strong Bearish)

- ADVICE: 권장 사항 (STRONG BUY/BUY/WAIT/SELL/STRONG SELL)


트레이더가 전체적인 시각을 얻고 여러 시간대로부터 직접 권장 사항을 받을 수 있게 합니다.



Win Rate Statistics Dashboard

다음 형식의 실시간 성과 통계 대시보드:

- Header: "Activated Signals on [Symbol] [TF]: [개수]"

- 4개 열(TP1, TP2, TP3, TP4)과 다음 행으로 구성된 테이블:

  + Win Rate: 승률 (%)

  + W/L: 승/패 횟수

  + Total P/L: 총 핍스 손익


트레이더가 각 TP 레벨의 효과를 평가하고 전략을 조정할 수 있도록 돕습니다.



Multi-Timeframe Signal Scanner

9개 시간대에서 동시 시그널 스캔:

M1, M5, M15, M30, H1, H2, H4, D1, W1


MTF Scanner의 모든 시그널은 Push Notification으로 전송됩니다.



알림 시스템

- 터미널의 Alert 팝업

- 스마트폰으로 Push notification

- 시간대별 알림 필터링



설정 매개변수


Risk & Entry Management

- Maximum bars to wait for entry: 1-100 바

- ATR Period for StopLoss: 기본값 14

- ATR Multiplier: 기본값 2.0

- Take Profit R-Multiples: TP1 (0.5R), TP2 (1R), TP3 (1.5R), TP4 (2R)


Chart Display

- Show Trading Levels: Entry/SL/TP 라인 표시

- Show Tracking Line: 거래 진행 상황 추적

- Auto-hide completed signals: 완료된 시그널 자동 숨김

- 사용자 정의 가능한 라인 색상 및 글꼴 크기


Volume Profile

- Lookback bars: VP 계산용 캔들 수 (기본값 200)

- Resolution: VP 해상도 (기본값 150)

- Value Area Percent: 가치 영역 백분율 (기본값 70%)

- 사용자 정의 가능한 POC/VAH/VAL 라인 스타일



시스템 요구사항


- MetaTrader 5 (Build 3440 이상)

- Symbol: XAUUSD (Gold) 또는 기타 외환 쌍

- 권장 Timeframe: M5, M15, M30, H1, H4



설치 가이드


1. MQL5 Market에서 지표 구매

2. 지표가 자동으로 MT5에 설치됩니다

3. Navigator 열기 (Ctrl+N) > Indicators > Market > GoldSniperScalperPro

4. 차트로 드래그 앤 드롭하거나 더블 클릭하여 적용



지원


질문이 있거나 지원이 필요한 경우 Comments 섹션 또는 MQL5 메시지 시스템을 통해 문의하시기 바랍니다.

필터:
cjkendon
43
cjkendon 2025.12.22 15:28 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Ich Khiem Nguyen
1043
개발자의 답변 Ich Khiem Nguyen 2026.01.03 02:49
Version 8.78 has resolved the unstable performance issues caused by the high volume of graphics from trading lines in version 8.72. We look forward to you experiencing the new version.
quoctoan2903bn
47
quoctoan2903bn 2025.12.22 14:54 
 

disappointed

Ich Khiem Nguyen
1043
개발자의 답변 Ich Khiem Nguyen 2026.01.03 02:50
Version 8.78 has resolved the unstable performance issues caused by the high volume of graphics from trading lines in version 8.72. We look forward to you experiencing the new version.
Rochene Van
23
Rochene Van 2025.12.19 15:05 
 

I'd like my $98 back because I'm not getting good signals no matter how well I configure it, and I keep getting notifications from TFs that I'm not using as a scalper! I'm not saying it's supposed to be a magic indicator that makes my money, but it mainly helps with decision-making and determining TPs, and I'm seeing so many setups go wrong, and it's been like that for three days now! I've sent an email asking for the correct settings, but I still haven't received a response. I want my money back because this is a scam!

Ich Khiem Nguyen
1043
개발자의 답변 Ich Khiem Nguyen 2025.12.20 01:46
I am very sorry for not checking my email thoroughly. You are the first person to contact me via email regarding support and inquiries about the indicator. For a faster response, please feel free to use the direct messaging feature on the platform.
Depending on the market conditions and the timeframe you are using, there will be periods when the indicator is less effective. This is why the statistical data table will be very helpful for you. While some signals may fail, looking at the overall picture, TP1 and TP2 still maintain a success rate of over 50%–70% at times. Please focus on the long-term performance and maintain strict capital management.
The default settings are designed for general use across all timeframes. Based on user feedback, using the M5 timeframe combined with market context will provide you with higher-quality signals.
The most important factor is whether you are strictly following the indicator or exiting trades too early. It ultimately comes down to having discipline and trust in the system
provanet
111
provanet 2025.12.19 09:48 
 

The indicator continues to give incorrect and different positions in the graph

I'm sorry, but it's bad, I hope you give me the refund

It's full of bugs and positions change every time with tp and sl busted on the same timeframe

Ich Khiem Nguyen
1043
개발자의 답변 Ich Khiem Nguyen 2025.12.19 09:57
The notification function is still working normally, including the mobile notification mode. Please double-check your platform's notification settings
raja5655
887
raja5655 2025.12.05 15:46 
 

An excellent indicator, and the author is cooperative and diligent in developing and improving it. He deserves thanks for this effort.

Russell
50
Russell 2025.12.03 11:36 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Kittisak Waingtanjuntra
181
Kittisak Waingtanjuntra 2025.12.02 04:55 
 

There’s no such thing as a holy grail indicator, but this one is really great. It helps a lot with decision-making, has strong signal alerts and lots of essential values for making decisions. It’s honestly very good — everything I need in one tool.

Abel Liu
1189
Abel Liu 2025.11.29 10:32 
 

Great Indicator. Very clear entry and exit. I didnt notice any reprint. Because it is a scalper, it is hard to chase the entry (even with alerts), especially on M1. But I managed to program python program to monitor and enter trade according to alert. But overall, very unique scalper program. It is a real gem if you managed to work with this indicator. Please continue the good work Ich Khiem Nguyen. Thanks

ksl55
63
ksl55 2025.10.26 00:50 
 

Looks better and more professional. Let me test the functionality and will come back for more commnet. So, far, I appreciated very much his effort, dedication and wonderful support/advice

jcasas311948 Casas
118
jcasas311948 Casas 2025.10.15 12:28 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

리뷰 답변