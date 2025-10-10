Gold Sniper Scalper Pro
- 지표
- Ich Khiem Nguyen
- 버전: 8.78
- 업데이트됨: 31 12월 2025
- 활성화: 10
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다.
이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다.
주요 기능
시그널 감지 시스템
지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시:
- BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다
- 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다
- Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다
시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다.
지능형 Entry/SL/TP 관리
- Entry: 가격이 Entry 레벨에 도달 시 자동 감지
- StopLoss: ATR (Average True Range) 기반 동적 계산
- Take Profit: R-Multiple에 따른 4개 TP 레벨 (TP1: 0.5R, TP2: 1R, TP3: 1.5R, TP4: 2R)
- Trading Lines: 레이블과 함께 차트에 Entry/SL/TP 라인 표시
- Tracking Line: Entry에서 TP/SL까지의 진행 상황 추적
"Frozen Values" 시스템은 활성화 후 Entry/SL/TP 레벨이 변경되지 않도록 보장합니다.
Volume Profile
가격대별 거래량 분포 분석:
- POC (Point of Control): 거래량이 가장 높은 가격 수준
- VAH (Value Area High): 가치 영역 상단
- VAL (Value Area Low): 가치 영역 하단
- Histogram: 거래량 분포를 표시하는 가로 히스토그램
- Premium/Discount Zone: 고가/저가 영역 구분
Volume Profile은 트레이더가 중요한 가격 영역과 지지/저항을 식별하는 데 도움을 줍니다.
Market Analyzer Multi-Timeframe
7개 TF (M5, M15, M30, H1, H2, H4, D1)와 6개 열로 구성된 다중 시간대 분석 테이블:
- TF: 시간대
- TIME: 마지막 캔들 시간
- TREND: 추세 방향 (Uptrend/Downtrend/Sideway)
- STRENGTH: 추세 강도 (Strong/Weak/Sideway/Choppy)
- MOMENTUM: 가격 모멘텀 (Strong Bullish → Strong Bearish)
- ADVICE: 권장 사항 (STRONG BUY/BUY/WAIT/SELL/STRONG SELL)
트레이더가 전체적인 시각을 얻고 여러 시간대로부터 직접 권장 사항을 받을 수 있게 합니다.
Win Rate Statistics Dashboard
다음 형식의 실시간 성과 통계 대시보드:
- Header: "Activated Signals on [Symbol] [TF]: [개수]"
- 4개 열(TP1, TP2, TP3, TP4)과 다음 행으로 구성된 테이블:
+ Win Rate: 승률 (%)
+ W/L: 승/패 횟수
+ Total P/L: 총 핍스 손익
트레이더가 각 TP 레벨의 효과를 평가하고 전략을 조정할 수 있도록 돕습니다.
Multi-Timeframe Signal Scanner
9개 시간대에서 동시 시그널 스캔:
M1, M5, M15, M30, H1, H2, H4, D1, W1
MTF Scanner의 모든 시그널은 Push Notification으로 전송됩니다.
알림 시스템
- 터미널의 Alert 팝업
- 스마트폰으로 Push notification
- 시간대별 알림 필터링
설정 매개변수
Risk & Entry Management
- Maximum bars to wait for entry: 1-100 바
- ATR Period for StopLoss: 기본값 14
- ATR Multiplier: 기본값 2.0
- Take Profit R-Multiples: TP1 (0.5R), TP2 (1R), TP3 (1.5R), TP4 (2R)
Chart Display
- Show Trading Levels: Entry/SL/TP 라인 표시
- Show Tracking Line: 거래 진행 상황 추적
- Auto-hide completed signals: 완료된 시그널 자동 숨김
- 사용자 정의 가능한 라인 색상 및 글꼴 크기
Volume Profile
- Lookback bars: VP 계산용 캔들 수 (기본값 200)
- Resolution: VP 해상도 (기본값 150)
- Value Area Percent: 가치 영역 백분율 (기본값 70%)
- 사용자 정의 가능한 POC/VAH/VAL 라인 스타일
시스템 요구사항
- MetaTrader 5 (Build 3440 이상)
- Symbol: XAUUSD (Gold) 또는 기타 외환 쌍
- 권장 Timeframe: M5, M15, M30, H1, H4
설치 가이드
1. MQL5 Market에서 지표 구매
2. 지표가 자동으로 MT5에 설치됩니다
3. Navigator 열기 (Ctrl+N) > Indicators > Market > GoldSniperScalperPro
4. 차트로 드래그 앤 드롭하거나 더블 클릭하여 적용
지원
질문이 있거나 지원이 필요한 경우 Comments 섹션 또는 MQL5 메시지 시스템을 통해 문의하시기 바랍니다.
An excellent indicator, and the author is cooperative and diligent in developing and improving it. He deserves thanks for this effort.