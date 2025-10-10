Gold Sniper Scalper Pro

Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다.

이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다.

주요 기능





시그널 감지 시스템

지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시:

- BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다

- 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다

- Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다





시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다.









지능형 Entry/SL/TP 관리

- Entry: 가격이 Entry 레벨에 도달 시 자동 감지

- StopLoss: ATR (Average True Range) 기반 동적 계산

- Take Profit: R-Multiple에 따른 4개 TP 레벨 (TP1: 0.5R, TP2: 1R, TP3: 1.5R, TP4: 2R)

- Trading Lines: 레이블과 함께 차트에 Entry/SL/TP 라인 표시

- Tracking Line: Entry에서 TP/SL까지의 진행 상황 추적





"Frozen Values" 시스템은 활성화 후 Entry/SL/TP 레벨이 변경되지 않도록 보장합니다.









Volume Profile

가격대별 거래량 분포 분석:

- POC (Point of Control): 거래량이 가장 높은 가격 수준

- VAH (Value Area High): 가치 영역 상단

- VAL (Value Area Low): 가치 영역 하단

- Histogram: 거래량 분포를 표시하는 가로 히스토그램

- Premium/Discount Zone: 고가/저가 영역 구분





Volume Profile은 트레이더가 중요한 가격 영역과 지지/저항을 식별하는 데 도움을 줍니다.









Market Analyzer Multi-Timeframe

7개 TF (M5, M15, M30, H1, H2, H4, D1)와 6개 열로 구성된 다중 시간대 분석 테이블:

- TF: 시간대

- TIME: 마지막 캔들 시간

- TREND: 추세 방향 (Uptrend/Downtrend/Sideway)

- STRENGTH: 추세 강도 (Strong/Weak/Sideway/Choppy)

- MOMENTUM: 가격 모멘텀 (Strong Bullish → Strong Bearish)

- ADVICE: 권장 사항 (STRONG BUY/BUY/WAIT/SELL/STRONG SELL)





트레이더가 전체적인 시각을 얻고 여러 시간대로부터 직접 권장 사항을 받을 수 있게 합니다.









Win Rate Statistics Dashboard

다음 형식의 실시간 성과 통계 대시보드:

- Header: "Activated Signals on [Symbol] [TF]: [개수]"

- 4개 열(TP1, TP2, TP3, TP4)과 다음 행으로 구성된 테이블:

+ Win Rate: 승률 (%)

+ W/L: 승/패 횟수

+ Total P/L: 총 핍스 손익





트레이더가 각 TP 레벨의 효과를 평가하고 전략을 조정할 수 있도록 돕습니다.









Multi-Timeframe Signal Scanner

9개 시간대에서 동시 시그널 스캔:

M1, M5, M15, M30, H1, H2, H4, D1, W1





MTF Scanner의 모든 시그널은 Push Notification으로 전송됩니다.









알림 시스템

- 터미널의 Alert 팝업

- 스마트폰으로 Push notification

- 시간대별 알림 필터링









설정 매개변수





Risk & Entry Management

- Maximum bars to wait for entry: 1-100 바

- ATR Period for StopLoss: 기본값 14

- ATR Multiplier: 기본값 2.0

- Take Profit R-Multiples: TP1 (0.5R), TP2 (1R), TP3 (1.5R), TP4 (2R)





Chart Display

- Show Trading Levels: Entry/SL/TP 라인 표시

- Show Tracking Line: 거래 진행 상황 추적

- Auto-hide completed signals: 완료된 시그널 자동 숨김

- 사용자 정의 가능한 라인 색상 및 글꼴 크기





Volume Profile

- Lookback bars: VP 계산용 캔들 수 (기본값 200)

- Resolution: VP 해상도 (기본값 150)

- Value Area Percent: 가치 영역 백분율 (기본값 70%)

- 사용자 정의 가능한 POC/VAH/VAL 라인 스타일









시스템 요구사항





- MetaTrader 5 (Build 3440 이상)

- Symbol: XAUUSD (Gold) 또는 기타 외환 쌍

- 권장 Timeframe: M5, M15, M30, H1, H4









설치 가이드





1. MQL5 Market에서 지표 구매

2. 지표가 자동으로 MT5에 설치됩니다

3. Navigator 열기 (Ctrl+N) > Indicators > Market > GoldSniperScalperPro

4. 차트로 드래그 앤 드롭하거나 더블 클릭하여 적용









지원





질문이 있거나 지원이 필요한 경우 Comments 섹션 또는 MQL5 메시지 시스템을 통해 문의하시기 바랍니다.