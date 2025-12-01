Market Structure Order Block Dashboard MT5

Market Structure Order Block Dashboard MT5 는 MetaTrader 5용 인디케이터로, 시장 구조 및 ICT / Smart Money 개념 분석을 자동화합니다. 이 제품은 포지션을 열지 않으며 주문을 관리하지도 않습니다. 즉, 자동매매 로봇이 아니라 시각적 분석 도구입니다.

인디케이터가 표시하는 내용

인디케이터는 차트를 스캔하여 다음 정보를 강조 표시합니다 :

시장 구조 : 주요 스윙, HH, HL, LH, LL

구조 돌파 : Break of Structure (BOS) 및 Change of Character (ChoCH)

상승(demand) / 하락(supply) Order Blocks, 강도 표시 포함

유효한 Fair Value Gaps (FVG)

유동성 구간(equal highs / equal lows) 및 스윕(sweeps)

아시아, 런던, 뉴욕 세션 및 Kill Zones

로컬 Volume Profile : POC, VAH, VAL

컨플루언스 점수(0~100)가 포함된 컴팩트 대시보드

목표는 Price Action과 Smart Money 트레이딩에서 사용하는 핵심 요소를 하나의 인디케이터로 통합하는 것입니다.

사용 예시

상위 타임프레임(H1, H4, D1)에서 전체 구조를 정의합니다. 구조, Order Blocks, 유동성을 기반으로 상승/하락 바이어스를 결정합니다. 실행 타임프레임(M5~M30)으로 전환하고, 가격이 관심 구간으로 되돌아오는 것을 기다립니다 : Order Block, FVG 또는 바이어스와 일치하는 유동성 레벨. 로컬 시그널(새로운 BOS / ChoCH, 유동성 스윕, Kill Zone 활성)을 활용해 진입 타이밍을 정교화합니다. 리스크, 스탑, 목표는 본인의 트레이딩 플랜에 따라 관리합니다.

이 인디케이터는 “마법의 셋업”을 제공하지 않습니다. 기존 ICT / Smart Money 접근을 시각적으로 정리하는 데 도움을 줍니다.

주요 설정

설정에서 다음 항목을 조정할 수 있습니다 :

스윙 및 구조 감지 민감도

BOS / ChoCH 표시(활성화, 색상, 최대 라인 수)

Order Blocks(활성화, 최대 개수, 표시 기간, 미티게이션된 구간 삭제)

FVG(최소 크기, 최대 개수, 채워지면 삭제)

유동성 구간(포인트 허용 오차, 최소 터치 횟수)

세션 및 Kill Zones(활성화, 시간, GMT 오프셋)

Volume Profile(바 개수, 레벨, 폭 및 투명도)

대시보드(위치, 크기, 투명도, 캔들 카운트다운)

시장 및 타임프레임

메이저 통화쌍 : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD 등

지수 : DAX, NAS100, US30 등

인트라데이 : M5 ~ H1

스윙 트레이딩 : H4 ~ D1

런칭 오퍼

Market Structure Order Block Dashboard MT5 런칭 기간 동안, 구매 시 추가 1개 제품을 무료로 제공합니다(마켓에 등록된 다른 인디케이터/유틸리티 중 선택). 보너스를 받으려면 구매 후 MQL5 메시지로 연락해 주세요.

현재 대시보드는 런칭 가격으로 제공되며, 업데이트 및 신규 기능 추가에 따라 가격이 변경될 수 있습니다.

업데이트 (버전 1.14) – 메이저 업데이트

Push 알림을 포함한 완전한 알림 시스템

BOS / ChoCH 알림

알림 새로운 Order Block 알림( 강도 % 필터 포함)

알림( 포함) Liquidity Sweep 알림(EQH/EQL)

알림(EQH/EQL) Push, Popup, Email 및 사운드 지원

및 지원 스팸 방지 지연 시스템(cooldown)

지연 시스템(cooldown) 대시보드 개선 : 값 중앙 정렬, 알림 상태(ON/OFF), 4K 화면 DPI 스케일링, 최소화 버튼(Minimize)

: 값 중앙 정렬, 알림 상태(ON/OFF), 4K 화면 DPI 스케일링, 최소화 버튼(Minimize) 차트 라벨 개선 : 캔들 위/아래에 라벨 배치(가려지지 않음), 모든 요소에 완전한 툴팁 제공

: 캔들 위/아래에 라벨 배치(가려지지 않음), 모든 요소에 완전한 툴팁 제공 스마트 라벨 위치 : 상승 신호는 가격 위, 하락 신호는 아래, ATR 기반 오프셋(변동성 적응)

: 상승 신호는 가격 위, 하락 신호는 아래, ATR 기반 오프셋(변동성 적응) 수정 사항: 헤더 겹침 수정, 컨플루언스 % 가시성 수정, 누락된 툴팁 전부 복원

사용자 가이드 및 지원

구매자를 위한 상세한 PDF 사용자 가이드(설정, 구성 예시)가 제공됩니다. 필요 시 MQL5 메시지로 요청하시면 보내드립니다.

지원 및 업데이트는 사용자 피드백과 플랫폼 발전에 따라 제공됩니다.

면책 조항

본 제품은 어떤 결과도 보장하지 않으며 투자 조언이 아닙니다. 트레이딩에는 높은 손실 위험이 있습니다. 실계좌 사용 전 반드시 데모 계좌에서 테스트하고, 적절한 자금 관리 하에서만 사용하세요.