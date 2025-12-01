Market Structure Order Block Dashboard MT5

5

Market Structure Order Block Dashboard MT5

Market Structure Order Block Dashboard MT5 는 MetaTrader 5용 인디케이터로, 시장 구조ICT / Smart Money 개념 분석을 자동화합니다. 이 제품은 포지션을 열지 않으며 주문을 관리하지도 않습니다. 즉, 자동매매 로봇이 아니라 시각적 분석 도구입니다.

인디케이터가 표시하는 내용

인디케이터는 차트를 스캔하여 다음 정보를 강조 표시합니다 :

  • 시장 구조 : 주요 스윙, HH, HL, LH, LL
  • 구조 돌파 : Break of Structure (BOS) 및 Change of Character (ChoCH)
  • 상승(demand) / 하락(supply) Order Blocks, 강도 표시 포함
  • 유효한 Fair Value Gaps (FVG)
  • 유동성 구간(equal highs / equal lows) 및 스윕(sweeps)
  • 아시아, 런던, 뉴욕 세션 및 Kill Zones
  • 로컬 Volume Profile : POC, VAH, VAL
  • 컨플루언스 점수(0~100)가 포함된 컴팩트 대시보드

목표는 Price Action과 Smart Money 트레이딩에서 사용하는 핵심 요소를 하나의 인디케이터로 통합하는 것입니다.

사용 예시

  1. 상위 타임프레임(H1, H4, D1)에서 전체 구조를 정의합니다.
  2. 구조, Order Blocks, 유동성을 기반으로 상승/하락 바이어스를 결정합니다.
  3. 실행 타임프레임(M5~M30)으로 전환하고, 가격이 관심 구간으로 되돌아오는 것을 기다립니다 : Order Block, FVG 또는 바이어스와 일치하는 유동성 레벨.
  4. 로컬 시그널(새로운 BOS / ChoCH, 유동성 스윕, Kill Zone 활성)을 활용해 진입 타이밍을 정교화합니다.
  5. 리스크, 스탑, 목표는 본인의 트레이딩 플랜에 따라 관리합니다.

이 인디케이터는 “마법의 셋업”을 제공하지 않습니다. 기존 ICT / Smart Money 접근을 시각적으로 정리하는 데 도움을 줍니다.

주요 설정

설정에서 다음 항목을 조정할 수 있습니다 :

  • 스윙 및 구조 감지 민감도
  • BOS / ChoCH 표시(활성화, 색상, 최대 라인 수)
  • Order Blocks(활성화, 최대 개수, 표시 기간, 미티게이션된 구간 삭제)
  • FVG(최소 크기, 최대 개수, 채워지면 삭제)
  • 유동성 구간(포인트 허용 오차, 최소 터치 횟수)
  • 세션 및 Kill Zones(활성화, 시간, GMT 오프셋)
  • Volume Profile(바 개수, 레벨, 폭 및 투명도)
  • 대시보드(위치, 크기, 투명도, 캔들 카운트다운)

시장 및 타임프레임

  • 메이저 통화쌍 : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD 등
  • 지수 : DAX, NAS100, US30 등
  • 인트라데이 : M5 ~ H1
  • 스윙 트레이딩 : H4 ~ D1

런칭 오퍼

Market Structure Order Block Dashboard MT5 런칭 기간 동안, 구매 시 추가 1개 제품을 무료로 제공합니다(마켓에 등록된 다른 인디케이터/유틸리티 중 선택). 보너스를 받으려면 구매 후 MQL5 메시지로 연락해 주세요.

현재 대시보드는 런칭 가격으로 제공되며, 업데이트 및 신규 기능 추가에 따라 가격이 변경될 수 있습니다.

업데이트 (버전 1.14) – 메이저 업데이트

  • Push 알림을 포함한 완전한 알림 시스템
  • BOS / ChoCH 알림
  • 새로운 Order Block 알림(강도 % 필터 포함)
  • Liquidity Sweep 알림(EQH/EQL)
  • Push, Popup, Email사운드 지원
  • 스팸 방지 지연 시스템(cooldown)
  • 대시보드 개선: 값 중앙 정렬, 알림 상태(ON/OFF), 4K 화면 DPI 스케일링, 최소화 버튼(Minimize)
  • 차트 라벨 개선: 캔들 위/아래에 라벨 배치(가려지지 않음), 모든 요소에 완전한 툴팁 제공
  • 스마트 라벨 위치: 상승 신호는 가격 위, 하락 신호는 아래, ATR 기반 오프셋(변동성 적응)
  • 수정 사항: 헤더 겹침 수정, 컨플루언스 % 가시성 수정, 누락된 툴팁 전부 복원

사용자 가이드 및 지원

구매자를 위한 상세한 PDF 사용자 가이드(설정, 구성 예시)가 제공됩니다. 필요 시 MQL5 메시지로 요청하시면 보내드립니다.

지원 및 업데이트는 사용자 피드백과 플랫폼 발전에 따라 제공됩니다.

면책 조항

본 제품은 어떤 결과도 보장하지 않으며 투자 조언이 아닙니다. 트레이딩에는 높은 손실 위험이 있습니다. 실계좌 사용 전 반드시 데모 계좌에서 테스트하고, 적절한 자금 관리 하에서만 사용하세요.

제작자의 제품 더 보기
Trendline Targets Dashboard MT5
Prime Horizon
지표
Trendline Targets Dashboard MT5 Trendline Targets Dashboard MT5 는 메타트레이더 5(MT5) 전용 지표로, 신호(Signal) , 진입가(Entry) , 손절가(Stop Loss) , 익절가(Take Profit) 를 리스크 배수 R 에 따라 자동으로 계산하여 시각적인 매매 계획을 보여줍니다. 이 도구는 직접 주문을 실행하지 않습니다. 이는 매매 자동화 로봇이 아닌, 시각적 분석 및 관리를 위한 전문 도구입니다. 출시 기념 이벤트: 구매 시마다 내 MQL5 프로필에 있는 다른 지표 1개를 무료 로 드립니다. 예외: Market Structure Order Block Dashboard MT5 는 보너스 대상에서 제외됩니다. 보너스를 받으시려면 구매 후 MQL5 메시지를 통해 원하시는 제품명을 보내주시기 바랍니다. 주요 기능 네온 효과가 적용된 추세선 (상승/하락) 캔들 종가 기준 추세 반전 시 BUY/SELL 신호 발생 리스크(1R)
Position Size Calculator ATR
Prime Horizon
지표
Position Size Calculator Lite MT5 – 무료 리스크 관리 인디케이터 중요: 차트에서 드래그 앤 드롭으로 조정 가능한 Stop Loss / Take Profit 인터랙티브 존, 마진 정보가 포함된 확장 패널, 상세 리스크 지표가 필요하다면 Market에서 “Position Size Calculator PRO MT5” 를 검색하세요. Lite 버전은 포지션 사이즈 계산에 집중한 무료 간소화 버전입니다. 피드백 이 인디케이터는 무료이며, 제 개인 시간에 유지·관리됩니다. 시간을 절약하거나 일관된 리스크 관리에 도움이 되었다면 “Reviews” 탭에 솔직한 리뷰를 남겨주세요. 여러분의 피드백은 개선과 업데이트를 지속하는 데 큰 도움이 됩니다. 개요 Position Size Calculator Lite MT5 는 각 트레이드에 대해 최적의 로트 크기(lot size) 를 계산하는 무료 인디케이터입니다. 계산은 다음 요소를 기반으로 합니다: 계좌 잔고 대비 고정 리스크
FREE
Position Size Calculator PRO MT5
Prime Horizon
지표
Position Size Calculator PRO MT5 (v2.1) Position Size Calculator PRO 는 MetaTrader 5용 리스크 관리 지표로, 1회 트레이드 리스크, Stop Loss 거리, 그리고 심볼 사양(tick value, tick size, 최소/최대/스텝 거래량, 증거금)을 기반으로 최적의 포지션 사이즈(lot size) 를 자동 계산합니다. 본 제품은 주문을 실행하지 않으며 포지션을 관리하지 않습니다. 진입 전 계산 실수를 줄이고 money management를 표준화하기 위한 의사결정 보조 도구 입니다. 차트에 표시되는 내용 리스크 설정에 따른 추천 lot size Entry / Stop Loss / Take Profit 레벨 및 pips/points 거리 추정 리스크(계좌 통화 및 %)와 SL 도달 시 잠재 손실 Take Profit 및 잠재 수익, Risk/Reward(R:R) 비율 필요 증거금 및 증거금 수준(브로커 제공 여부에 따
Market Structure Order Block Dashboard MT4
Prime Horizon
지표
Market Structure Order Block Dashboard MT4 – MetaTrader 4용 ICT / Smart Money Concepts 인디케이터 Market Structure Order Block Dashboard MT4 는 Smart Money Concepts (SMC) 와 ICT 접근법을 사용하는 트레이더를 위해 설계된 고급 MetaTrader 4 인디케이터입니다. 시장 구조, Order Blocks , BOS / ChoCH , Fair Value Gaps (FVG) , 유동성 구역 (Liquidity Zones) , Kill Zones(세션) , Volume Profile 까지 하나의 시각적 대시보드에 모두 담았습니다. 이 도구는 EA가 아니며 자동으로 포지션을 열거나 관리하지 않습니다. 순수 기술적 분석용 인디케이터 로서, Forex , 지수 , 골드(XAUUSD 등) 에서 가격 구조를 읽고 트레이딩 아이디어와 시나리오를 만드는 데 도움을 줍니다. 주요 기
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
지표
Multi Currency Strength Dashboard Mini (무료) – MetaTrader 5 통화 강도(Strength) 지표 Multi Currency Strength Dashboard Mini 는 MetaTrader 5 용 무료 인디케이터로, 8개 주요 통화 (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD)의 상대적인 강도를 실시간으로 대시보드 형태로 표시합니다. 목적: 몇 초 만에 강한 통화 와 약한 통화 를 파악하여 워치리스트를 효율적으로 구성하고, 강세 vs 약세 조합의 통화쌍을 더 빠르게 선택하도록 돕습니다. 주요 기능 (Mini 무료 버전) 8개 주요 통화 강도를 한 패널에서 확인. 강도 바(Bar) + 퍼센트 값으로 시각화. 자동 실시간 업데이트(가벼운 갱신). 모든 타임프레임 에서 사용 가능(계산은 선택한 타임프레임 기준). 대부분의 브로커와 호환(일반적인 심볼 접미사 지원). 작동 방식 Market Watch 에서 사용 가능한 주
FREE
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
지표
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – 시각적 대시보드를 포함한 통화 강도 지표 Multi-Currency Strength Dashboard PRO 는 MetaTrader 5 용 지표로, 8개 주요 통화 (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD)의 상대적 강도를 실시간으로 계산하며, 최대 28개 Forex 통화쌍 (브로커에서 제공하는 심볼에 따라 다름)을 분석합니다. 이 도구의 목적은 통화 강도/약세를 빠르고 구조적으로 보여주어, 분석할 통화쌍 선택 (강한 통화 vs 약한 통화)에 도움을 주고, 강도 차이가 작은 조합을 필터링하기 쉽게 만드는 것입니다. 주요 기능 차트 내 시각적 대시보드 (0–100 정규화 스케일의 강도 바 표시). 최대 28개 통화쌍 분석 (자동 리스트 생성, 필요 시 브로커 접미사 지원). Best Pairs (주목 페어) : 설정 가능한 최소 강도 차이를 기준으로 표시. Wors
Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4
Prime Horizon
유틸리티
MT5 버전을 찾고 계신가요? MetaTrader 5를 사용 중이라면, 여기를 클릭하여 네이티브 버전을 확인하세요: https://www.mql5.com/en/market/product/155546 Multi-Currency Strength Dashboard PRO — 전문가용 통화 강도 지표 (MT4) Multi-Currency Strength Dashboard PRO 는 MetaTrader 4를 위한 고급 지표로, 외환 시장 주요 통화의 상대적 강도를 실시간으로 측정합니다. 최대 28개의 주요 통화쌍을 분석하고, 8개 주요 통화의 정규화된 강도를 계산하여, 트레이딩하거나 피해야 할 통화쌍을 빠르게 식별할 수 있는 완벽한 대시보드를 제공합니다. 지표의 목적 통화의 강세와 약세를 명확하고 즉각적으로 시각화합니다. "강세 vs 약세" 조합을 강조하여 강력한 추세를 포착하도록 돕습니다. 트레이딩할 통화쌍 선택을 개선하기 위한 필터 역할을 합니다. 여러 차트를 열지 않고도 외
Position Size Calculator PRO MT4
Prime Horizon
지표
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – 로트 계산 + 차트 SL/TP 시각화 영역(드래그 & 드롭)으로 빠르고 정확한 리스크 관리 Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 는 MetaTrader 4용 포지션 사이징 (자금/리스크 관리, Money Management) 인디케이터입니다. 거래당 리스크 , Stop Loss 거리, 그리고 종목 사양(tick value, tick size, 증거금, 레버리지 등)을 기반으로 최적의 로트(LOT) 사이즈 를 자동 계산합니다. V2.0은 대규모 업그레이드입니다. 단순히 패널을 “읽는” 수준을 넘어, 차트에서 직접 트레이드를 컨트롤 할 수 있도록 SL/TP 시각화 영역 , BUY/SELL 모드 , 그리고 원클릭 조정 버튼 (Risk %, R:R, ATR)을 제공합니다. V2.0 핵심 업데이트 BUY & SELL 완전 지원 (1클릭 방향 전환). 차트에 새로운 인터랙티브 영역 추가: St
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
유틸리티
Trailing Stop Manager PRO — 전문적인 트레일링 스톱 관리 (MT5) Trailing Stop Manager PRO는 MetaTrader 5용 전문가 조언자(Expert Advisor)로, 보유 중인 포지션에 대한 트레일링 스톱 관리를 자동화합니다. 계좌의 모든 포지션을 관리할 수도 있고, 심볼 및/또는 MagicNumber로 필터링된 포지션만 선택적으로 관리할 수도 있습니다. 이 EA는 고정 pips 기반 트레일링, ATR 기반 트레일링, 자동 브레이크이븐, 부분 청산 및 시각적 대시보드 기능을 제공합니다. 도구의 목적 모든 포지션에 대한 트레일링 스톱 관리를 표준화합니다. 브레이크이븐과 시장 상황에 맞는 트레일링을 통해 이익을 보호합니다. 심볼 및 MagicNumber 필터를 통해 수동 매매와 다른 EA 전략의 포지션을 함께 관리할 수 있습니다. 통합 대시보드를 통해 포지션 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 주요 기능 pips 기반 트레일링 스톱 :
Prop Firm Guardian
Prime Horizon
유틸리티
Prop Firm Guardian PRO - 에쿼티 프로텍터 Prop Firm 챌린지를 규율(디스플린)을 자동화해서 성공적으로 통과하세요. 자금 지원(펀디드) 트레이딩에서 실패하는 주된 이유는 전략이 아니라 리스크 관리 입니다. 실수나 감정적인 트레이딩으로 일일 최대 손실(Daily Drawdown)에 도달하는 순간, 이미 치명적입니다. Prop Firm Guardian PRO 는 당신의 자동 안전망 입니다. 계좌의 에쿼티를 실시간으로 모니터링하고, 제한에 도달하기 전에 미리 모든 것을 정리합니다. ️ FONCTIONNEMENT 이 유틸리티는 MT5 터미널에서 동작하며, 떠 있는 손익(P&L)을 감시합니다. 포지션을 새로 열지 않고, 오직 당신의 자본을 보호하는 데 집중합니다. 자본 보호 : 일일 손실 한도에 도달하면 모든 포지션을 청산 하고 모든 주문을 삭제합니다. 이익 보호 : 일일 이익 목표에 도달하면, 그날의 거래를 자동으로 종료합니다. 안티 오버트레이딩 : 설정한 한도
Shawn Seah
33
Shawn Seah 2025.12.29 08:32 
 

Good Indicator for ICT trading. Prompt support from developer.

Prime Horizon
1441
개발자의 답변 Sylvain Christian Mercier 2025.12.29 14:43
Merci Shawn ! 🙏 I really appreciate your review — glad you find the indicator useful for ICT trading and that the support was helpful.
If you want, tell me your symbol + timeframe and I’ll recommend the best settings for cleaner signals (filters/cooldown). More updates are coming to keep improving the tool. Thanks again!
— Sylvain (TradingTips.fr)
sanapa
213
sanapa 2025.12.28 03:27 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Prime Horizon
1441
개발자의 답변 Sylvain Christian Mercier 2025.12.29 03:33
Thank you so much for your review — I really appreciate it 🙏
I’m glad you find the indicator easy to use and that the support helped. If you ever want recommended settings for your symbol/timeframe (Strength % filter + cooldown), just message me anytime.
More updates coming in v1.15+ to keep improving the tool.
arismops11
19
arismops11 2025.12.22 10:47 
 

Very good and friendly seller.

Prime Horizon
1441
개발자의 답변 Sylvain Christian Mercier 2025.12.22 16:04
Thank you, Niko! 🙏
Glad you like it. If you need help with settings or have any questions, feel free to message me anytime.
Best regards, Sylvain – TradingTips.fr
man1980
1678
man1980 2025.12.17 12:50 
 

clean and reliable order block indicator that aligns well with real price action. it highlights valid zones without clutter and works well alongside SMC concepts like BOS and liquidity sweeps. a solid tool for refining entries and bias.

Prime Horizon
1441
개발자의 답변 Sylvain Christian Mercier 2025.12.18 16:11
Thank you for your feedback. I’m glad the indicator feels clean and reliable and that the zones align well with real price action. If you have any suggestions or want recommended settings for your symbol/timeframe, feel free to message me here on MQL5. I’ll keep improving the tool with regular updates.
