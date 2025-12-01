Market Structure Order Block Dashboard MT5
- 지표
- Prime Horizon
- 버전: 1.15
- 업데이트됨: 28 12월 2025
- 활성화: 10
Market Structure Order Block Dashboard MT5 는 MetaTrader 5용 인디케이터로, 시장 구조 및 ICT / Smart Money 개념 분석을 자동화합니다. 이 제품은 포지션을 열지 않으며 주문을 관리하지도 않습니다. 즉, 자동매매 로봇이 아니라 시각적 분석 도구입니다.
인디케이터가 표시하는 내용
인디케이터는 차트를 스캔하여 다음 정보를 강조 표시합니다 :
- 시장 구조 : 주요 스윙, HH, HL, LH, LL
- 구조 돌파 : Break of Structure (BOS) 및 Change of Character (ChoCH)
- 상승(demand) / 하락(supply) Order Blocks, 강도 표시 포함
- 유효한 Fair Value Gaps (FVG)
- 유동성 구간(equal highs / equal lows) 및 스윕(sweeps)
- 아시아, 런던, 뉴욕 세션 및 Kill Zones
- 로컬 Volume Profile : POC, VAH, VAL
- 컨플루언스 점수(0~100)가 포함된 컴팩트 대시보드
목표는 Price Action과 Smart Money 트레이딩에서 사용하는 핵심 요소를 하나의 인디케이터로 통합하는 것입니다.
사용 예시
- 상위 타임프레임(H1, H4, D1)에서 전체 구조를 정의합니다.
- 구조, Order Blocks, 유동성을 기반으로 상승/하락 바이어스를 결정합니다.
- 실행 타임프레임(M5~M30)으로 전환하고, 가격이 관심 구간으로 되돌아오는 것을 기다립니다 : Order Block, FVG 또는 바이어스와 일치하는 유동성 레벨.
- 로컬 시그널(새로운 BOS / ChoCH, 유동성 스윕, Kill Zone 활성)을 활용해 진입 타이밍을 정교화합니다.
- 리스크, 스탑, 목표는 본인의 트레이딩 플랜에 따라 관리합니다.
이 인디케이터는 “마법의 셋업”을 제공하지 않습니다. 기존 ICT / Smart Money 접근을 시각적으로 정리하는 데 도움을 줍니다.
주요 설정
설정에서 다음 항목을 조정할 수 있습니다 :
- 스윙 및 구조 감지 민감도
- BOS / ChoCH 표시(활성화, 색상, 최대 라인 수)
- Order Blocks(활성화, 최대 개수, 표시 기간, 미티게이션된 구간 삭제)
- FVG(최소 크기, 최대 개수, 채워지면 삭제)
- 유동성 구간(포인트 허용 오차, 최소 터치 횟수)
- 세션 및 Kill Zones(활성화, 시간, GMT 오프셋)
- Volume Profile(바 개수, 레벨, 폭 및 투명도)
- 대시보드(위치, 크기, 투명도, 캔들 카운트다운)
시장 및 타임프레임
- 메이저 통화쌍 : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD 등
- 지수 : DAX, NAS100, US30 등
- 인트라데이 : M5 ~ H1
- 스윙 트레이딩 : H4 ~ D1
런칭 오퍼
Market Structure Order Block Dashboard MT5 런칭 기간 동안, 구매 시 추가 1개 제품을 무료로 제공합니다(마켓에 등록된 다른 인디케이터/유틸리티 중 선택). 보너스를 받으려면 구매 후 MQL5 메시지로 연락해 주세요.
현재 대시보드는 런칭 가격으로 제공되며, 업데이트 및 신규 기능 추가에 따라 가격이 변경될 수 있습니다.
업데이트 (버전 1.14) – 메이저 업데이트
- Push 알림을 포함한 완전한 알림 시스템
- BOS / ChoCH 알림
- 새로운 Order Block 알림(강도 % 필터 포함)
- Liquidity Sweep 알림(EQH/EQL)
- Push, Popup, Email 및 사운드 지원
- 스팸 방지 지연 시스템(cooldown)
- 대시보드 개선: 값 중앙 정렬, 알림 상태(ON/OFF), 4K 화면 DPI 스케일링, 최소화 버튼(Minimize)
- 차트 라벨 개선: 캔들 위/아래에 라벨 배치(가려지지 않음), 모든 요소에 완전한 툴팁 제공
- 스마트 라벨 위치: 상승 신호는 가격 위, 하락 신호는 아래, ATR 기반 오프셋(변동성 적응)
- 수정 사항: 헤더 겹침 수정, 컨플루언스 % 가시성 수정, 누락된 툴팁 전부 복원
사용자 가이드 및 지원
구매자를 위한 상세한 PDF 사용자 가이드(설정, 구성 예시)가 제공됩니다. 필요 시 MQL5 메시지로 요청하시면 보내드립니다.
지원 및 업데이트는 사용자 피드백과 플랫폼 발전에 따라 제공됩니다.
면책 조항
본 제품은 어떤 결과도 보장하지 않으며 투자 조언이 아닙니다. 트레이딩에는 높은 손실 위험이 있습니다. 실계좌 사용 전 반드시 데모 계좌에서 테스트하고, 적절한 자금 관리 하에서만 사용하세요.
Good Indicator for ICT trading. Prompt support from developer.