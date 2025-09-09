SuperScalp Pro – 고급 다중 필터 스캘핑 인디케이터 시스템

SuperScalp Pro는 클래식 Supertrend와 여러 지능형 확인 필터를 결합한 고급 스캘핑 인디케이터 시스템입니다. 해당 인디케이터는 M1부터 H4까지 모든 타임프레임에서 효율적으로 작동하며, 특히 XAUUSD, BTCUSD 및 주요 외환 통화쌍에 적합합니다. 독립형 시스템으로 사용하거나 기존 거래 전략에 유연하게 통합할 수 있습니다.

이 인디케이터는 11개 이상의 필터를 통합하며, 빠른/느린 EMA, 추세 판별용 3개의 EMA, EMA 기울기(EMA slope), RSI, ADX, 거래량(Volume), VWAP, 볼린저 밴드 돌파(Bollinger Bands Breakout) 및 MACD 다이버전스 필터 등을 포함합니다. 스마트 캔들 필터는 캔들 종가를 확인하여 약한 신호를 제거하고, 3 EMA와 MACD 다이버전스 필터를 결합한 추세 인식 메커니즘은 더 높은 승률의 신호를 선별하는 데 도움을 줍니다.

SuperScalp Pro는 ATR을 기반으로 Entry, Stop Loss, Take Profit 수준을 자동 계산합니다. 모든 주요 가격 레벨은 차트에 직접 표시되어 사용자가 리스크를 관리하고 보다 정확한 거래 결정을 내릴 수 있습니다.

시스템은 5,000개 이상의 캔들에 대해 시뮬레이션 및 성능 분석을 수행하며, 승률, 총 거래 수, 승/패 거래 수, 평균 수익 등 전체 지표와 진입 및 청산 지점을 연결하는 시각적 라인을 표시하여 전략 성과를 직관적으로 평가할 수 있습니다.

인디케이터는 팝업, 이메일, 실시간 푸시 알림 등 다중 채널 알림을 지원하며, 각 알림은 신호에 대한 완전한 정보를 제공합니다. 사용자는 50개 이상의 매개변수를 사용자화할 수 있고, 개별 필터를 켜거나 끌 수 있으며, 차트 구성 요소를 표시하거나 숨길 수 있고, 모든 심볼 및 타임프레임에서 인디케이터를 사용할 수 있습니다.

거래 신호는 Supertrend 단독 적용, EMA 추세 필터와의 결합 등 다양한 방식으로 활용 가능하여 보다 높은 품질의 진입점을 제공합니다. 인디케이터는 다양한 거래 전략에 맞게 유연하게 커스터마이징할 수 있습니다.

구매 후에는 MQL5 메시지 시스템을 통해 저에게 연락해 주세요. 스캘핑 전략을 최적화하는 주문 관리 도구를 제공하고 인디케이터 사용법을 안내해 드립니다.

SuperScalp Pro와 함께 성공적인 거래와 안정적인 수익을 기원합니다.