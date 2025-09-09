SuperScalp Pro
- 지표
- Van Minh Nguyen
- 버전: 4.8
- 업데이트됨: 6 1월 2026
- 활성화: 10
SuperScalp Pro – 고급 다중 필터 스캘핑 인디케이터 시스템
SuperScalp Pro는 클래식 Supertrend와 여러 지능형 확인 필터를 결합한 고급 스캘핑 인디케이터 시스템입니다. 해당 인디케이터는 M1부터 H4까지 모든 타임프레임에서 효율적으로 작동하며, 특히 XAUUSD, BTCUSD 및 주요 외환 통화쌍에 적합합니다. 독립형 시스템으로 사용하거나 기존 거래 전략에 유연하게 통합할 수 있습니다.
이 인디케이터는 11개 이상의 필터를 통합하며, 빠른/느린 EMA, 추세 판별용 3개의 EMA, EMA 기울기(EMA slope), RSI, ADX, 거래량(Volume), VWAP, 볼린저 밴드 돌파(Bollinger Bands Breakout) 및 MACD 다이버전스 필터 등을 포함합니다. 스마트 캔들 필터는 캔들 종가를 확인하여 약한 신호를 제거하고, 3 EMA와 MACD 다이버전스 필터를 결합한 추세 인식 메커니즘은 더 높은 승률의 신호를 선별하는 데 도움을 줍니다.
SuperScalp Pro는 ATR을 기반으로 Entry, Stop Loss, Take Profit 수준을 자동 계산합니다. 모든 주요 가격 레벨은 차트에 직접 표시되어 사용자가 리스크를 관리하고 보다 정확한 거래 결정을 내릴 수 있습니다.
시스템은 5,000개 이상의 캔들에 대해 시뮬레이션 및 성능 분석을 수행하며, 승률, 총 거래 수, 승/패 거래 수, 평균 수익 등 전체 지표와 진입 및 청산 지점을 연결하는 시각적 라인을 표시하여 전략 성과를 직관적으로 평가할 수 있습니다.
인디케이터는 팝업, 이메일, 실시간 푸시 알림 등 다중 채널 알림을 지원하며, 각 알림은 신호에 대한 완전한 정보를 제공합니다. 사용자는 50개 이상의 매개변수를 사용자화할 수 있고, 개별 필터를 켜거나 끌 수 있으며, 차트 구성 요소를 표시하거나 숨길 수 있고, 모든 심볼 및 타임프레임에서 인디케이터를 사용할 수 있습니다.
거래 신호는 Supertrend 단독 적용, EMA 추세 필터와의 결합 등 다양한 방식으로 활용 가능하여 보다 높은 품질의 진입점을 제공합니다. 인디케이터는 다양한 거래 전략에 맞게 유연하게 커스터마이징할 수 있습니다.
구매 후에는 MQL5 메시지 시스템을 통해 저에게 연락해 주세요. 스캘핑 전략을 최적화하는 주문 관리 도구를 제공하고 인디케이터 사용법을 안내해 드립니다.
SuperScalp Pro와 함께 성공적인 거래와 안정적인 수익을 기원합니다.
Near Perfect Product, Paid for itself in Hours Plus Some, Flexible Settings that I can adjust to my Style, Great Work.