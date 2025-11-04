Smart Stop Indicator MT5

Smart Stop Indicator – 차트 위에서 직접 작동하는 지능형 스톱로스 시스템

개요

Smart Stop Indicator는 감이나 추측이 아닌 명확하고 체계적인 방식으로 스톱로스를 설정하고 싶은 트레이더를 위한 맞춤형 솔루션입니다. 이 도구는 클래식 프라이스 액션 논리(고점, 저점 구조)와 현대적인 브레이크아웃 인식을 결합하여 실제로 가장 논리적인 다음 스톱 레벨을 정확히 식별합니다. 추세, 박스권, 빠른 브레이크아웃 상황 등 어떤 시장에서도 인디케이터는 최적의 SL 구역과 상태(“new”, “broken”, “valid”)를 차트에 직접 표시합니다. 새로운 기능으로 SL 거리의 %ADR 표시가 추가되었습니다.

핵심 기능

자동 시장구조 기반 스톱 설정

• 시장 구조와 실시간 가격 움직임을 기반으로 의미 있는 스톱로스 레벨을 자동으로 탐지합니다. 스마트 브레이크아웃 감지

• 빠른 방향 변화나 돌파 상황에서도 불필요한 조기 스톱 조정을 강요하지 않으며 유연하게 반응합니다. SL %ADR 표시

• 스톱로스 거리를 ADR(평균 일일 변동폭)의 백분율로 표시합니다. Smart Stop Scanner와 동일한 방식이며, 좁은 기회 또는 이미 크게 움직인 상황을 즉시 파악할 수 있습니다. 내장형 알림 시스템

• 스톱 레벨이 “new”, “valid”, “broken”으로 전환될 때 즉시 알림을 제공합니다. 쿨다운 처리와 정확한 상태 전환이 포함됩니다. ‘Broken’ 레벨의 부드러운 시각화

• 방향, 레벨, SL %ADR, 타임스탬프가 자동으로 흐리게 표시되어 유효한 셋업이 더욱 선명하게 보입니다. 모든 타임프레임 지원

• M1 스캘핑부터 H1/H4 스윙 트레이딩까지, 어떤 차트 주기에서도 일관되고 신뢰성 있게 작동합니다. 가격의 자연스러운 흐름 보존

• 과도하게 공격적인 트레일링 없이, 가격이 자연스럽게 움직일 수 있도록 유연하지만 규율 있는 스톱 설정을 유지합니다. 광범위한 자산군 지원

• Forex, Gold, Index, Crypto, Stock 등 모든 시장에서 작동합니다. 최소한의 깔끔한 시각화

• 필요한 레벨과 상태만 표시하여 불필요한 혼잡 없이 명확한 구조만 제공합니다. 규율 있는 리스크 관리

• 기계적인 규칙에 얽매이지 않고 구조적이고 체계적인 리스크 관리를 가능하게 합니다.

Smart Stop Indicator는 시장 구조를 존중하고 실제 가격 행동에 적응하며 장기 추세를 지원하는 투명한 스톱로스 시스템을 제공합니다. 이제 SL %ADR 및 정교한 알림 기능으로 더욱 강화되었습니다.





Smart Stop Series – 전체 FAQ 제공

Smart Stop Series 전체를 한눈에 볼 수 있는 전용 FAQ가 제공됩니다. 각 도구의 작동 방식, 적절한 사용 시점, Indicator / Scanner / Manager 간의 차이, 실전 예시, 모범 사용 사례 등이 모두 포함되어 있습니다.



FAQ는 새로운 질문이 접수되는 즉시 계속 업데이트됩니다.



아직 FAQ에 포함되지 않은 질문이 있다면 언제든지 직접 문의하거나 관련 채팅 그룹에서 질문하셔도 됩니다.

Smart Stop – 전체 FAQ 보기





Smart Stop Scanner & Smart Stop Manager와 함께 사용하면 완벽

Smart Stop Indicator는 Smart Stop 라인업의 차트 기반 핵심 요소입니다. Indicator는 시장 구조를 기반으로 한 정확한 스톱레벨을 차트에 표시하고, Scanner는 모든 심볼을 실시간으로 모니터링하여 좁은 SL 기회, 새로운 구조, 또는 무효화된 레벨을 강조합니다. Manager는 모든 오픈 포지션의 스톱을 자동으로 조정하여 완전한 자동화를 제공합니다.

Smart Stop 전체 라인업 보기:

Smart Stop Indicator – 차트 기반 스톱 로직

Smart Stop Scanner – 멀티 심볼 SL 모니터링

Smart Stop Manager – 자동 스톱 조정

세 가지 도구는 함께 현대 트레이더를 위한 완전 통합형 스톱로스 시스템을 구성합니다. 모든 타임프레임과 모든 시장에서 명확함, 구조, 정밀한 실행을 제공합니다.





입력 파라미터

Max history bars to calculate

중요한 스톱레벨을 찾기 위해 분석할 과거 캔들 수를 정의합니다. 시장 변동성이 낮은 경우 더 깊은 구조 분석이 가능합니다.

User-set New-Limit in Minutes

새로운 스톱레벨이 “new”로 표시되는 시간을 설정합니다. 최신 시장 구조 변화를 강조합니다.

Alert on new SL Level

새로운 스톱레벨이 감지되면 알림을 보냅니다.

Alert on broken SL Level

스톱레벨이 무효화되면 알림을 제공합니다.

Alert on distance warning

가격이 설정된 ADR 비율 이내로 접근하면 경고를 표시합니다.

ADR calculation period

ADR 계산에 사용되는 일 수를 설정합니다.

Distance warning below ADR %

거리 경고가 발동되는 ADR 임계값을 정의합니다.

Alert output method toggles

팝업, 이메일, 푸시 알림, 사운드 등 원하는 알림 방식을 선택할 수 있습니다.

Alert sound file

사운드 알림이 활성화된 경우 재생할 파일 이름을 지정합니다.

Color Settings

텍스트, 매수/매도 레벨, 알림 색상, New 신호, Muted 상태 등 모든 시각 요소를 자유롭게 변경할 수 있습니다.





추가 자료

튜토리얼, 전략 가이드 및 제품 정보는 중앙 지식 허브에서 확인하세요:

Stein Investments – Central Knowledge Hub

자세한 사용 예시와 실제 트레이딩 영상은 YouTube 채널에서 확인할 수 있습니다:

Stein Investments – YouTube Channel





