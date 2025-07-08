Smart Auto TrendLine

스마트 오토 트렌드라인 인디케이터는 MetaTrader 5 차트에 자동으로 지지선과 저항선 트렌드라인을 그려줍니다. 두 가지 방법을 사용하여 주요 가격 수준을 식별합니다: 두 극점(Two Extremes, Type 1) 또는 극점과 델타(Extreme and Delta, Type 2). 트렌드라인은 새로운 바가 형성될 때만 업데이트되어 최적의 성능을 보장합니다.





**기능**

- **두 극점(Two Extremes, Type 1)**: 사용자가 정의한 바 범위 내에서 식별된 두 개의 극점(고점/저점)을 기반으로 트렌드라인을 그립니다.

- **극점과 델타(Extremum and Delta, Type 2)**: 극점과 최소 델타 포인트를 결합하여 보다 동적인 트렌드라인을 제공합니다.

- 선의 두께, 색상, 극점 측면 범위에 대한 사용자 정의 가능한 매개변수.

- 지지선(핑크)과 저항선(파랑)으로 선이 그려지며, 선택 및 조정 가능한 속성을 제공합니다.





**더 알아보기**

성공적인 거래를 기원합니다!