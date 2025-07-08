Smart Auto TrendLine

스마트 오토 트렌드라인 인디케이터는 MetaTrader 5 차트에 자동으로 지지선과 저항선 트렌드라인을 그려줍니다. 두 가지 방법을 사용하여 주요 가격 수준을 식별합니다: 두 극점(Two Extremes, Type 1) 또는 극점과 델타(Extreme and Delta, Type 2). 트렌드라인은 새로운 바가 형성될 때만 업데이트되어 최적의 성능을 보장합니다.

**기능**  
- **두 극점(Two Extremes, Type 1)**: 사용자가 정의한 바 범위 내에서 식별된 두 개의 극점(고점/저점)을 기반으로 트렌드라인을 그립니다.  
- **극점과 델타(Extremum and Delta, Type 2)**: 극점과 최소 델타 포인트를 결합하여 보다 동적인 트렌드라인을 제공합니다.  
- 선의 두께, 색상, 극점 측면 범위에 대한 사용자 정의 가능한 매개변수.  
- 지지선(핑크)과 저항선(파랑)으로 선이 그려지며, 선택 및 조정 가능한 속성을 제공합니다.  

**더 알아보기**  
시장에서 우위와 효율성을 제공하도록 설계된 당사의 제품군으로 거래 잠재력을 극대화하세요. [Link to product page]

더 많은 발전을 위해 리뷰를 남겨주세요. 질문이 있으시면 언제든지 개인 메시지로 문의해 주세요.  

성공적인 거래를 기원합니다!
리뷰 2
Tanki Julius
38
Tanki Julius 2025.12.10 15:54 
 

IS THE BEST-I LOVE IT

Burak Vardar
266
Burak Vardar 2025.11.21 00:48 
 

Bitte Push Benachrichtigungen...damit ich mir auch ein EA von dir kaufen kann hervorragende Arbeit.Ich werde dich in der nächsten Zeit nicht in ruhe lassen :))) Vielen lieben Dank

Squid X
Duy Van Nguy
5 (3)
Experts
SQUID X – 골드 (XAU/USD) 거래용 엑스퍼트 어드바이저 (Expert Advisor) 실시간 시그널: 여기 클릭 SQUID X는 프라이스 액션, 클래식 도구, 그리고 규칙 기반 진입 타이밍에 따라 설계되었습니다. 이 EA는 완전 자동화되어 있으며 스캘핑과 데이 트레이딩 모두에 적합합니다. 주요 특징: 마틴게일 없음, 그리드 없음 → 선택적인 진입과 고정 손절매. 4가지 리스크 모드 (Low Risk ~ High Risk) → 각자의 트레이딩 스타일에 맞춤 적용 가능. 타이밍 필터 → 금 시장에 명확한 변동성이 있을 때만 거래하며, 조용한 시간을 피함. 엄격한 리스크 관리 → 내장 손절매와 최대 손실 제한. 유연한 사용 → 빠른 스캘핑과 데이 트레이딩 포지션 모두 지원. SQUID X 는 MT5 내에서 규율 있는 트레이딩 시스템처럼 24/7 운영되며, 차트를 계속 지켜볼 필요가 없습니다.  중요! 구매 후 개인 메시지를 보내주시면 설치 매뉴얼과 설정 안내를 드리겠습니다
Gold Scalp Trend
Duy Van Nguy
3 (2)
Experts
Gold Scalp Trend – 진정한 골드 트렌드 헌터 트레이더 여러분, 안녕하세요! 저는 Gold Scalp Trend, XAUUSD 전용으로 설계된 전문가용 어드바이저입니다. 저의 강점은 단기 스캘핑으로, 명확한 주요 추세와 작은 시장 변동을 모두 활용하여 빠르고 정확하며 매우 효과적인 거래를 제공합니다. 저는 과도한 거래 수를 쫓지 않습니다. 대신 성공 확률이 가장 높은 세팅을 신중하게 선택하며, 수량보다 질을 중시합니다. 제가 바로 귀금속 시장에서 여러분이 찾고 있던 황금 같은 동반자임을 증명해 보이겠습니다. 실시간 시그널:   [여기를 클릭] 중요: 구매 후에는 개인 메시지를 보내주셔서 설정 가이드를 받고, 운영 중 봇 성능 최적화를 위한 프라이빗 지원 그룹에 참여하세요. 런치 오퍼 – 출시 후 첫 3일간만 제공! Gold Scalp Trend EA 를 구매하고 성공적으로 설치하면, MQL5에 있는 제 봇 스토어에서 원하는 제품 1개를 무료로 받아보실 수 있습니다. 가
Breakout Master EA MT5
Duy Van Nguy
5 (3)
Experts
Breakout Master EA는 다양한 시간 프레임, 특히 소규모 인트라데이 구간에서의 돌파 매매 패턴을 식별하도록 설계된 완전 자동화 트레이딩 시스템입니다. 사용자 설정이 가능한 매개변수, 명확한 진입 논리, 통합된 리스크 관리 기능을 제공합니다. 다음 가격: 1199달러, 남은 수량 1개. 중요!! 구매 후 설치 매뉴얼과 설정 안내를 받기 위해 반드시 저에게 개인 메시지를 보내주세요. XAUUSD(골드)를 염두에 두고 개발된 이 EA는 다양한 시장 상황에 적합한 구조화된 돌파 전략을 트레이더가 적용할 수 있도록 도와줍니다. 추천 사항: 통화쌍: XAUUSD (골드) 시간 프레임: M5 최소 입금액: $500 계좌 유형: 스프레드가 매우 낮은 ECN, Raw 또는 Razor VPS: 24시간 운영을 위해 권장
