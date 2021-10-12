마켓에 효과적인 제품 프레젠테이션을 위한 팁

MetaTrader 마켓은 자동 거래를 위한 가장 큰 애플리케이션 저장소입니다. 그곳은 거래용 로봇과 기술 지표 개발자들이 열심히 일한 것에 대해 마땅한 보상을 받을 수 있는 바로 그 장소입니다. 시장에 제품을 성공적으로 게시하는 데 있어 로고, 설명 및 스크린샷의 역할을 과대평가하기는 어렵습니다. 애플리케이션의 디자인이 불량할 경우 잠재 구매자는 이를 무시하게 됩니다. 마켓 쇼케이스의 제품 로고가 눈에 띄기 때문에 구매의 상당 부분이 이루어집니다. 로고는 잠재적인 구매자가 로고를 다운로드하기를 원하도록 호소해야 합니다. 그렇기 때문에 성공을 위해서는 올바른 디자인이 중요합니다.

제품 로고의 전체 크기는 200x200픽셀을 초과할 수 없기 때문에(실제로 메인 쇼케이스의 전시용 크기는 그보다 더 작음) 매우 제한된 공간을 최대한 활용해서 잠재적인 구매자들이 올바른 첫 인상을 받을 수 있도록 하는 것이 매우 중요합니다. 예를 들어 전문가 조언자(EA) 고급 이동 평균을 살펴보겠습니다. 그것은 아름답게 디자인된 로고를 가지고 있을 뿐만 아니라 커서가 그것의 위로 움직일 때 그것의 주요 아이디어에 대한 간단한 설명도 있습니다.











다른 예를 찾기 위해, "트렌드"라는 단어로 된 프로그램을 찾은 다음, 검색 결과에 50개 이상의 애플리케이션이 포함되어 있는지 확인합니다. 쇼케이스에서 한 행을 선택하고 제품 아이콘과 간단한 설명을 살펴보겠습니다. 편리한 비교 아이콘을 위해 먼저 표시한 다음 각 그림 아래에서 설명을 볼 수 있습니다.







대부분의 프로그램의 로고는 고객에게 많은 것을 알려주지 않으며 설명서는 프로그램의 개념을 다루지 않습니다. 잠재적인 구매자는 로고와 설명 모두에서 거의 얻지 못할 것이 분명합니다.

거래자들이 당신의 제품을 가지고 페이지를 방문하기를 원한다면, 당신이 가장 먼저 필요한 것은 마켓 쇼케이스에 적합한 로고라는 것은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 그렇지 않으면 그들은 그것을 간과하고 더 나은 디자인의 프로그램에 관심을 가질 것입니다. 마켓 쇼케이스에서 귀사의 제품은 명함과 고객이 가장 먼저 볼 수 있는 작은 아이콘으로 표시됩니다.







이제 제품 로고가 시장의 다운로드 수에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 이유를 알게 되었습니다. 프로그램에 실제로 적합한 프로그램을 만드는 방법을 살펴보겠습니다.





올바른 로고를 만드는 방법

그래픽 포맷에 관한 한 가장 좋은 방법으로, PNG 형식을 사용하면 파일을 편집하고 전송할 때 품질을 높게 유지할 수 있습니다. JPG 사용을 자제할 것을 강력히 권장합니다.



좋은 로고는 간단해야 하며 제품의 기본 아이디어를 설명해야 합니다. 세부 사항 또한 대개 이해하기 어렵기 때문에 볼 수 없습니다. 너무 많은 색상과 그래픽 효과가 과중한 사진 역시 좋은 로고로 작용하지 않습니다. 이상적으로는 3-4가지 색상과 인식 가능한 이미지 몇 개만으로도 로고를 디자인하기에 충분합니다. 모든 거래업자들에게 친숙하고 널리 사용되는 거래 용어가 비문에 사용될 수 있습니다. 그들은 제품에 대한 아이디어를 전달하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 예를 들어 구매, 판매 등이 있습니다. 세리프(Serif) 글꼴은 피하는 것이 좋습니다. 모든 사람이 로고를 읽을 수 있도록 단순하게 유지하세요.



예를 들어, 광고된 거래 로봇이 트렌드 채널에서 거래되는 경우 채널의 이미지와 구매 및 판매 포인트로 표시된 트렌드를 모두 사용할 수 있습니다. 다음은 좋은 로고의 몇 가지 예입니다:







이러한 로고는 프로그램의 목적을 잘 알 수 있으며, 색상과 세부사항이 지나치게 강조되어 있지 않습니다. 그러나 일부 텍스트는 공간이 충분하므로 더 자세한 텍스트로 작업할 수 있습니다. 스프레드 레코더 로고에는 두 가격 사이의 스프레드 이미지가 표시되며 "파일에 기록"하는 아이디어를 시각화하는 데 도움이 될 것입니다.



돈, 금덩어리, 눈부신 빛에 대한 이미지는 피하는 것이 좋습니다. 제품에 대한 정보를 전혀 제공하지 않을 뿐만 아니라, "반짝이는 모든 것이 금은 아니다"라는 것을 잘 아는 잠재 구매자들에게도 잘 받아들여지지 않습니다. 좋지 않은 로고의 예는 다음과 같습니다:





만화 캐릭터, 귀여운 동물, 또는 "인터넷에서 발견된 멋진 사진"을 로고로 사용하는 것도 좋지 않은 생각입니다. 사람들이 마켓을 방문할 때, 그들은 그들이 필요로 하는 특정한 것들을 위해 옵니다; 그리고 화려한 사진 갤러리는 그들이 찾고자 하는 것이 아닙니다. 잘못된 로고의 예는 다음과 같습니다:







로고를 단순히 이해하기 어렵다면 실패가 될 수 있습니다. 그림이 너무 작고 흐릿하거나 전체와 무관한 것도 그렇습니다.







요약하자면, 제품의 올바른 로고는 다음과 같습니다:

제품의 주요 개념을 설명합니다;

모호하고 촌스럽고 이해하기 어려운 외설적인 그림을 포함하지 않습니다;

구별하기 어려운 미세한 요소를 포함하지 않습니다;

조정된 색상이 거의 없습니다;

읽기 쉽고 이해하기 쉬운 간단한 텍스트를 포함할 수 있습니다;





로고를 전문가에게 의뢰하기

이 작업을 할 수 있는 로고는, 특히, 당신이 전문 디자이너가 아니라면, 그것이 보이는 것처럼 그리 쉽지만은 않습니다. 이 경우 가장 간단한 방법은 제품 로고를 전문적으로 사용할 수 있는 사용자에게 의뢰하는 것입니다. 프리랜서 섹션에서 MetaTrader 터미널용 프로그램을 주문할 수 있을 뿐만 아니라 그곳에서 디자이너를 찾을 수도 있습니다.

또한 여러 필드 중 하나인 특정 플랫폼에서 설계자를 찾을 수 있습니다. 다음은 몇 가지 유용한 링크입니다:

최대 12개의 스크린샷을 설명에 추가할 수 있습니다. 이 기회를 사용하십시오.

차트의 스크린샷을 가져올 때는 표준 색상표 "Black and White"(흰색 배경에 검은색)을 사용하는 것이 좋습니다. 이 체계는 무엇보다도 스토어 쇼케이스 디자인과 가장 잘 어울립니다. 이것은 또한 이상한 색상의 세트로 고객들을 불쾌하게 하는 것을 피할 수 있다는 것을 의미합니다.



MetaTrader Market의 각 제품에는 640x480픽셀의 12개의 스크린샷이 허용됩니다. 잠재 구매자가 명확한 아이디어를 얻을 수 있도록 제품의 전체 용량을 제품 페이지에 표시하는 것이 중요합니다. 패턴 인식 프로그램을 게시하는 경우 인식된 몇 가지 패턴을 차트에 표시합니다. 대형 스크린샷을 작성하고 충분한 설명을 제공합니다.





하나의 스크린샷에 많은 작은 세부사항들을 맞추는 것 또한 도움이 되지 않을 것입니다. 다음은 피해야 할 항목의 예입니다:





개발자가 한 장의 스크린샷 대신 인식된 패턴의 더 큰 그림과 읽을 수 있는 텍스트를 두세 장 제공했다면 제품 설명을 얻을 수 있었을 것입니다. 가격표와도 관련이 있습니다. 더 큰 스케일을 선택하고 잠재 고객이 세부 정보를 볼 수 있도록 하십시오. 특별한 이유 없이 특이한 색 구성표를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 주석 텍스트(주석 함수의 메시지)가 차트의 일부와 겹치지 않도록 하십시오. 사고 팔기 위해 신호를 강조하기 위해 파란색과 빨간색과 같은 표준 색상을 사용하는 것이 좋습니다. 아래 스크린샷의 데이터는 효율적으로 표시되지 않습니다.







수정한 후에는 개선된 버전을 볼 수 있습니다.







디자이너는 차트의 더 큰 스케일과 표준 색상표인 "블랙 앤 화이트(Black and White)"를 선택했습니다. 차트의 이름이 제거되고 패턴 이름의 글꼴 및 색상이 변경되었으며 삼각형 브레이크아웃의 점이 빨간색으로 정렬되었습니다. 삼각형 브레이크아웃의 화살표는 전통적인 색상을 가집니다. 이러한 스크린샷은 과도한 세부 정보를 포함하지 않으며 기본 아이디어만 보여줍니다.



잠재적인 고객이 제품 페이지에 있을 때 스크린샷 갤러리를 살펴보는 것이 가장 처음이자 가장 쉬운 작업이라는 점을 기억하십시오. 만약 삽화가 그렇게 하도록 영감을 주지 않는다면, 그들은 결코 설명을 읽지 못할지도 모릅니다.







로고 크기 요구 사항은 200x200픽셀입니다.

마켓 섹션의 큰 로고는 크기가 200x200픽셀이어야 합니다. 클라이언트 터미널에 표시되는 작은 로고는 60x60픽셀이어야 합니다. 큰 로고를 업로드하면 시스템이 자동으로 이 로고를 사용하여 작은 로고를 만듭니다. 그러나 자동 변환 시 중요한 정보의 일부가 손실되지 않도록 두 로고를 모두 수동으로 작성하는 것이 좋습니다.

권장 그래픽 파일 형식은 PNG입니다. GIF, JPG 및 JPEG 형식은 허용되지만 바람직하지 않습니다.



스크린샷 크기 요구 사항은 640x480픽셀입니다.

각 제품 설명에는 해당 기능을 설명하는 최대 12개의 스크린샷이 포함될 수 있습니다. 스크린샷은 640x480픽셀의 정확한 크기여야 합니다.



로고 요구 사항과 마찬가지로 그림에서 선호하는 그래픽 파일 형식은 PNG입니다. GIF, JPG, JPEG 형식은 허용되지만 바람직하지 않습니다.

대부분의 경우 화질과 선명도가 저하되기 때문에 대형 사진의 크기를 필요한 형식으로 줄이는 것은 매우 바람직하지 않습니다. 이전에 차트 크기를 설정한 차트(터미널, 테스터 등)의 스크린샷을 촬영하면 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다. 이렇게 하면 사진을 필요한 640x480픽셀로 압축할 필요가 없습니다.



테스트 스크린샷을 촬영하는 방법

Expert Advisor (트레이딩 로봇)은 시장에서 가장 인기 있는 제품입니다. 대부분의 개발자는 테스터의 스크린샷을 사용하여 제품 설명을 사용합니다. 전체 테스트 프로세스를 설명하는 여러 스크린샷을 가져와서 올바른 순서로 표시합니다.

단일 테스트를 위한 테스터 설정. 단일 테스트를 위한 전문가(EA) 매개 변수 테스트 리포트

Expert Advisor 최적화 절차를 시연하려면 다음을 추가하십시오:

Expert Advisor 매개 변수의 최적화를 위한 테스터 설정. Expert Advisor 매개 변수 범위 및 최적화를 위한 변경 단계. 최적화 결과.

많은 연속된 사진들은 설명을 읽지 않아도 충분한 설명을 제공합니다. 테스터 설정과 Expert Advisor 매개 변수를 모두 한 스크린 샷에 표시할 수 있습니다. 동시에 모든 것이 올바르게 수행되어야 합니다. 대다수의 개발자들은 품질에 대해 너무 많이 생각하지 않고 스크린샷을 찍습니다. 그들은 스크린샷을 찍은 다음 편집기를 사용하여 필요한 크기로 압축합니다. 결과적으로 사진은 올바른 크기가 되지만 선명도는 떨어집니다.





사진이 화질을 잃었지만 개발자의 결함으로 인해 화질을 많이 잃지는 않았습니다. 그들은 터미널을 최대한 좁게 만들었지만, 스크린샷의 너비는 640픽셀을 넘었고, 각각 사진은 적절한 크기로 압축되었습니다. 사실, 이 경우에는 사진을 압축하는 대신 그래픽 편집기에서 스크린샷을 편집하는 것이 더 효율적이었습니다. 테스터 설정의 제어 버튼만 좁히고 Expert Advisor 매개 변수에서 불필요한 "단계" 열은 삭제하면 됩니다. 결국 우리는 더 나은 품질의 그림을 얻을 수 있었을 것입니다.







테스트 결과와 잔액 차트를 결합할 수도 있습니다.





품질 손실 없이 시간/일별 거래 보고서 및 항목 분포 그래프를 함께 표시할 수 있습니다.







테스트 보고서의 나머지 그래프를 합칠 수 있습니다.





보시다시피 테스트 결과를 표시하고 스크린샷을 압축하지 않고 데이터를 처음 설계한 대로 유지하는 방법이 있습니다.





마켓에 나와 있는 올바른 그림을 사용하기

마켓을 위한 훌륭한 프로그램을 작성하고 테스트하기 위해 최선을 다할 수 있지만, 그것이 고객을 끌어들이지 못하고 구매하지 못한다면 모든 노력이 헛수고가 될 것입니다. 잠재적인 구매자가 당신의 애플리케이션을 MetaTrader 터미널에 다운로드하도록 하기 위해, 당신의 제품은 마켓 쇼케이스에 있는 수백 개의 다른 제품들보다 더 뛰어나야 합니다. 따라서, 올바른 로고가 프로그램의 성공 비결입니다.

두 번째로 중요한 것은 제품의 용량과 경쟁 우위를 보여주는 마켓의 설명 페이지에 대한 잘 설계된 그림입니다. 끔찍한 그래픽 인터페이스를 가진 프로그램을 위한 좋은 삽화를 만드는 것은 어렵다는 것을 기억하세요.

다음은 세일즈에서 제품 디자인의 역할에 대한 몇 가지 추가 기사입니다.





마지막으로, 가장 마지막이지만 가장 작은 것은 아닙니다. 예를 통해 배우십시오. 마켓에서 잘 설계된 제품을 찾고 모범 사례를 채택하십시오. 마켓에서 제품을 능숙하게 선보이면 고객을 유치하고 다운로드 및 판매량을 늘릴 수 있습니다!



