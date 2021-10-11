시장 제품에 대한 올바른 설명을 작성하는 방법

귀하는 MQL5 Market용 애플리케이션을 작성하여 돈을 버는 개발자인가요? 훌륭합니다! 귀사의 제품을 통해 더 많은 수익을 낼 수 있도록 도와드리겠습니다. 저희 서비스는 현재 판매 중인 제품이 많지만, 일부 설명은 미흡합니다. 많은 텍스트는 일반 거래자들이 이해할 수 없기 때문에 개선이 필요한 것이 분명합니다. 많은 제품 설명에는 코드라인, 입력 데이터, 은어, 약어가 포함되어 있어 고객에게 의미가 없습니다. 가장 중요한 것은 이 모든 이상한 요소들이 당신의 제품을 다른 많은 요소들과 차별화할 수 없다는 것입니다. 따라서 제품 설명은 성공적인 시장 판매의 중요한 구성요소입니다.









제품 이름

설명은 프로그램 이름을 선택하는 것부터 시작됩니다. 간단하고 조화롭고 기억하기 쉬운 단어나 표현을 사용합니다. 제품 이름은 귀사의 브랜드임을 기억하십시오. 좋은 이름을 가진 제품은 마켓에서 빨리 찾을 수 있고, 당신의 고객들은 그것을 동료들에게 쉽게 추천할 수 있습니다.

저희 서비스에는 같은 이름의 제품이 허용되지 않습니다. 따라서 각 제품 이름은 고유해야 합니다. 선택한 단어 또는 표현식이 아직 비어 있지 않은지 확인하십시오. 이 작업은 마켓 검색라인을 사용하여 수행할 수 있습니다.. 이름이 이미 사용된 경우 보물의 다른 이름을 선택하십시오. 예를 들어, 단어를 하나 더 추가하거나 다른 아이디어를 기본으로 사용할 수 있습니다.

예제: "Expert Alligator", "MA Crossover ADX" - 이러한 이름은 바람직하지 않습니다. 이것은 널리 사용되는 단어와 지시자 이름입니다. 이러한 이름은 고유하지 않으며 브랜드와 연관되지 않습니다. "TR297EU138H.0.5.97" - 코멘트 없음, 말이 되지 않습니다. 거래와 금융과 관련이 없는 단어를 선택할 수 있습니다. 좋은 예: "Cullinan" - 세계에서 가장 큰 다이아몬드; "Tantal" - 공의회와 신들의 잔치를 보는 그리스 신화속 인물.

프로그램 로고

로고는 고객이 가장 먼저 보는 것 중 하나입니다. 이것은 여러분과 여러분의 제품과 연관된 브랜드의 시각적 이미지입니다. 따라서 로고에는 간단하고 이해하기 쉬운 이미지가 포함되어야 합니다. 게다가 상품명과 공통점이 있다면 완벽한 로고입니다! 좋은 로고는 당신의 제품에 더 많은 관심을 끌고 당신의 매출을 증가시킬 것입니다.

프로그램 이름과 마찬가지로 로고도 고유해야 합니다. 다른 마켓 아이콘을 검사하고 유사한 이미지를 사용하지 않도록 합니다. 그렇다고 해서 경쟁사들 사이에서 귀사의 제품이 두각을 나타내지 못하게 하는 독특한 이미지가 만들어지지는 않을 것입니다.

이미지 확장성에 주의하십시오. 200x200 및 60x60 픽셀 크기의 두 개의 이미지가 필요합니다. 물론 로고를 마켓에 다운로드할 때 큰 아이콘에서 작은 아이콘이 자동으로 생성될 수 있습니다. 그러나 이 경우 영상 화질이 저하될 수 있습니다. 따라서 적당한 크기로 좋은 품질의 아이콘 두 개를 준비하는 것이 좋습니다.





또한 로고나 로고 대신 텍스트를 넣지 않는 것이 좋습니다. 로고 대신 텍스트는 브랜드의 시각적 이미지를 생성하는 기본 작업을 수행할 수 없습니다. 이러한 아이콘의 나쁜 예는 이미 서비스에 나타나 있습니다. 로고에 삽입할 수 있는 텍스트는 짧고 선명하게 보이는 제품 이름뿐입니다.

제품 설명

Expert Advisor의 설명에 더욱 주의를 기울여야 합니다. 이것은 마켓에서 당신의 프로그램에서 가장 중요한 부분입니다. 고객은 제품을 보는 순간 좋은 인상을 받아야 합니다. 첫인상은 고객의 추가 결정에 큰 영향을 미칠 것입니다.

우선, 설명이 명확해야 합니다. 프로그래머나 거래 시스템 개발자가 아닌 일반 거래자를 위해 텍스트를 작성해야 합니다. 기술 용어, 약어 및 프로그램 코드 요소는 잘못된 설명의 징후입니다. 고객이 이러한 구절을 읽고 귀사의 제품을 구입할 가능성은 낮습니다. 일반 거래자들이 쉽게 이해할 수 있는 간단한 언어로 글을 쓰십시오.

간단한 설명

간단한 설명(약 100자)으로 텍스트를 시작합니다. 간단한 영어를 사용하여 프로그램의 주요 아이디어를 한 문장으로 간략하게 설명하세요. 고객은 제품을 읽은 후 제품의 본질을 파악해야 합니다.

처음부터 무엇을 판매하는지 알려줌으로써 고객의 시간을 절약할 수 있습니다. Expert Advisor인 경우, 전략을 지정하고 기호를 사용합니다.

예제: Tantal은 자체적인 Kassandra 지표와 Elder-Ray를 기반으로 한 후속 전략을 사용하는 다중 통화 전문가 어드바이저(EA)입니다.

거래 전략

간략한 소개가 끝나면 지표/전문가 어드바이저의 전략을 자세히 설명합니다. 글자 수에는 제한이 없지만 장황한 단어 사용은 피하는 것이 좋습니다. Expert Advisor가 최적화한 기호/시장/통화 쌍/시간대를 지정합니다. 거래 전략에 구현된 알고리즘과 자금 관리 시스템에 대해 간략하게 설명하십시오. 필요한 경우 구현된 알고리즘에 대한 자세한 설명을 보려면 외부 웹 링크를 삽입하십시오.

프로그램의 데모 버전을 처리할 때 고객이 입력 매개 변수를 최적화할 필요가 없습니다. 따라서 설명된 거래 전략에 따라 최적의 기본 매개변수를 설정합니다. 물론, 고객이 Expert Advisor를 최대한 최적화하는 방법을 기록해서는 안 됩니다. 거래 로봇 개발에 대해 아무것도 모르는 거래자에게 제공되는 코드가 아닌 완제품임을 기억하십시오.

예제: Tantal Expert Advisor 의 보류 중인 주문만 사용하는 3개의 통화 쌍(EURUSD, AUDUSD, EURAUD) 거래들. 자체 Kassandra 지시자는 견적 분석에 사용됩니다. 표시기의 신호는 Elder-Ray에 의해 검증됩니다. 보류 중인 주문은 두 표시기가 동시에 적절한 신호를 보내는 경우에만 설정됩니다. 표시기 알고리즘에 대한 자세한 내용은 제 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. Expert Advisor는 수익성을 잃지 않고 항상 업무를 수행합니다. 그러나 H3에서 가장 큰 효율이 관찰되었습니다. 이 시기에는 위험/수익률이 가장 좋습니다. 거래로봇은 실거래를 고려해 개발되어 신뢰도가 높습니다. 금전 관리 시스템은 예치금의 10%만 위험에 빠뜨릴 수 있게 해줍니다. 각 거래는 중지 주문에 의해 보호됩니다 (손실 중지 및 이익 취하기). 다중 테스트 동안, 최대 드로다운은 평균 7%에 도달한 반면, 절대값은 0이었습니다. 이는 Expert Advisor가 초기 예치금을 절감한 적이 없다는 것을 의미합니다.

이 섹션에 대한 작업을 완료하면 제공된 모든 정보를 고객이 이해할 수 있는지 확인해야 합니다. 의심스러운 점이 있으면 주저하지 말고 적절한 웹 링크를 추가하십시오.

결과

아마도 이것이 설명의 가장 중요한 부분일 것입니다. 결과는 Expert Advisor/지표가 수익성이 높고 가격이 적정하다는 것을 입증해야 합니다. 금융 시장에서 프로그램이 운영되는 간단한 예를 들어 보십시오. 여기서 엄청난 이윤은 필요하지 않습니다. 믿을 수 없을 정도로 높은 이윤은 의심을 불러일으키거나 실제 거래에 비해 위험성이 너무 높을 것입니다.

예는 시장 유형과 기간에 대한 데이터를 포함해야 합니다. Expert Advisor/지표의 기본 데이터(초기 예금, 레버리지, 기간, 테스트 모드, 입력 매개 변수 등)를 지정해야 합니다. 총 이익도 언급해야 합니다.

해당 섹션에 추가할 수 있는 스크린샷으로 결과를 확인합니다. 자세한 테스트 보고서를 반드시 제공하십시오. 이미지를 추가할 때 파일 크기를 고려하십시오. 해상도가 640x480인 것만 허용됩니다.

고객이 전략 테스터에서 결과를 반복할 수 있도록 가능한 모든 데이터를 제시합니다. 이는 Expert Advisor가 귀사의 브랜드에 긍정적인 영향을 미친다는 확실한 증거가 될 것입니다. 성공적으로 통과된 테스트는 프로그램에 대한 상당한 장점이 될 것입니다.

예제: Expert Advisor 테스트 결과는 다음과 같습니다. 최초 예치금 $10,000의 Tantal은 2012년 1월 1일부터 2012년 9월 1일까지 $33,000의 EURUSD H3를 벌어들였습니다. 9개월 동안 순이익이 330%를 차지했습니다. 절대 하락률 - 0%, 최대 하락률 - 5.5%.

데모 버전을 다운로드하고 테스트하여 유사한 데이터를 수신할 수 있습니다.

Results(결과) 섹션 다음에 프로그램의 몇 가지 다른 기능에 대해 설명합니다. 제품의 추가 데이터에 대한 웹 링크를 제공합니다. 프로그램에 대한 웹 사이트가 있는 경우 적절한 링크를 제공해야 합니다. 스크린샷 섹션에서 비디오 및 이미지에 대한 링크를 추가할 수 있습니다.

작성자 정보

고객이 저자에 대한 간단한 정보를 찾는 것은 흥미로울 것입니다. 따라서 자신에 대한 몇 가지 기본적인 사실(본인, Expert Advisors 개발 경험, 성과)을 추가하십시오. www.mql5.com 프로필에 링크를 추가하십시오. 링크는 그 전에 순서대로 입력해야 합니다.

예제: 작성자: MetaQuotes, 10년 이상 거래 플랫폼을 개발하고 있으며, Forex 거래 플랫폼 시장의 선두주자입니다.

주의: 제품을 추가할 때 필수 조건은 영어 또는 러시아어로 된 설명이 있어야 한다는 것입니다. 또한 텍스트를 사용할 수 있는 경우 해당 텍스트를 모국어로 저장할 수 있습니다.





설명을 쓰는 데는 시간이 좀 걸리겠지만 그럴 만한 가치가 있습니다. 고객에게 정확히 무엇을 판매하는지 설명할 수 있는 좋은 설명을 작성합니다. 이는 귀사의 제품에 대한 고객의 관심을 보존하고 귀사의 명성을 높이고 매출을 증대하는 데 도움이 될 것입니다.