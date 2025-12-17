Power Candles MT5

5

Power Candles – 모든 시장을 위한 강도 기반 진입 신호

Power Candles는 Stein Investments의 검증된 강도 분석을 가격 차트에 직접 제공합니다. 가격 움직임에만 반응하는 대신, 각 캔들은 실제 시장 강도를 기준으로 색상화되어 모멘텀 형성, 강도 가속, 명확한 추세 전환을 즉시 파악할 수 있습니다.

모든 시장을 위한 단일 로직

Power Candles는 모든 거래 심볼에서 자동으로 작동합니다. 현재 심볼이 Forex인지 비-Forex 시장인지 자동으로 감지하여 내부적으로 적절한 강도 모델을 적용합니다.

  • Forex 및 Gold는 FX Power Delta 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 100)
  • 지수, 크립토 및 CFD는 IX Power Strength 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 50)

필요한 강도 계산은 Power Candles에 완전히 내장되어 있습니다. 캔들 색상이나 신호 로직을 위해 추가 인디케이터는 필요하지 않습니다.

가격 노이즈가 아닌 강도 상태

각 캔들은 다음의 9가지 명확한 강도 상태 중 하나로 분류됩니다.

  • Neutral
  • Bearish: Light, Medium, Strong, Extreme
  • Bullish: Light, Medium, Strong, Extreme

이 상태 기반 접근 방식은 무작위적인 가격 변동을 제거하고 의미 있는 시장 참여에 집중합니다. 개별 캔들에 반응하는 대신 새로운 방향성 단계의 형성을 인식할 수 있습니다.

내장 진입 신호

Power Candles는 중요한 강도 전환을 화살표와 알림으로 선택적으로 표시할 수 있습니다.

  • 중립 구간 이탈
  • 동일 방향 내 강도 가속
  • 확인된 방향 전환
  • 중립 상태로의 복귀

모든 신호는 확인된 강도 변화에 기반하며 리페인트되지 않습니다.

Power Candles 트레이딩 방법

Power Candles는 단일 캔들 신호가 아닌 강도 기반 추세 확인 도구로 설계되었습니다.

  • 시장이 중립 구간을 벗어날 때까지 대기
  • 동일한 상승 또는 하락 색상의 캔들이 여러 개 형성되는지 확인
  • 확립된 강도 단계의 방향으로 거래
  • 화살표와 알림은 단독 신호가 아닌 확인 용도로 사용

가장 높은 품질의 셋업은 강도가 여러 캔들에 걸쳐 지속되며 새로운 추세 단계가 이미 진행 중일 때 발생합니다.

통합 정보 패널

내장 패널은 현재 시장 상태에 대한 명확한 개요를 제공합니다.

  • 심볼 및 계산 주기
  • 현재 강도 상태
  • 현재 값과 이전 Delta 또는 Strength 값 비교
  • 강도 변화
  • 현재 상태의 지속 시간

모든 값은 FX Power 및 IX Power 계산과 완전히 일치하며 직접 검증할 수 있습니다.

FX Power 및 IX Power 통합

Power Candles는 내부적으로 FX PowerIX Power와 동일한 검증된 로직을 사용합니다. 이 인디케이터들은 Power Candles 실행에 필수는 아니지만, 전체 시장 개요를 원하는 트레이더에게 이상적인 보완 도구입니다.

  • FX Power MT5 – Forex 및 Gold를 위한 통화 강도 매트릭스와 추세 개요

  • IX Power MT5 – 지수, 크립토 및 비-Forex 시장을 위한 강도 분석

FX Power와 Power Candles를 함께 사용하면 먼저 시장을 스크리닝한 후 Power Candles를 통해 차트에서 직접 거래를 실행할 수 있습니다.


Smart Stop – 완벽한 트레이드 실행 파트너

Power Candles는 언제 거래할지를 알려줍니다. 정밀한 실행과 리스크 관리를 위해 Smart Stop Indicator와 완벽하게 결합됩니다.

Smart Stop은 실제 시장 움직임을 기반으로 통계적으로 유효한 손절매 레벨을 자동으로 식별하여, 강도 기반 진입이 확인된 이후 이상적인 실행 레이어를 제공합니다.

주요 기능

  • Forex, Gold, 지수, 크립토 및 CFD 지원
  • 자동 심볼 유형 감지
  • FX Power 및 IX Power 로직 내장
  • 리페인트 없는 강도 상태
  • 강도 기반 캔들 색상 표시
  • 선택적 화살표 및 알림
  • 이동 가능한 정보 패널
  • Data Window에서 Delta 및 Strength 값 확인 가능
  • MetaTrader 5 호환

입력 파라미터 개요

Power Candles는 즉시 사용 가능합니다. 모든 입력 값은 고급 사용자를 위한 선택적 미세 조정 도구입니다.

Calculation Settings

  • 강도 계산 주기 정의 (기본값: 8시간)
  • 처리할 과거 캔들 수 설정

FX Power Delta Thresholds

  • Forex 및 Gold에 자동 적용
  • 절대값 범위 최대 100
  • Neutral, Light, Medium, Strong 강도 구간 정의

IX Power Strength Thresholds

  • 지수, 크립토 및 비-Forex 심볼에 자동 적용
  • 절대값 범위 최대 50
  • Neutral, Light, Medium, Strong 강도 구간 정의

화살표 및 알림 설정

  • 강도 전환 시 선택적 화살표 표시
  • 강도 활성화, 가속 및 방향 전환에 대한 알림

Power Candles는 지연되는 가격 기반 신호에 의존하지 않고, 명확한 강도 기반 진입을 원하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.

리뷰 4
xaxotf
311
xaxotf 2026.01.06 18:49 
 

You've created a masterpiece... I'd like to know your limits. Thank you so much for sharing, Mr. Stein.

franklin_sergio
131
franklin_sergio 2025.12.25 15:39 
 

First of all: thanks for that amazing tool. It really works. Indicator is really amazing and brings us excellent results. Long life to the developers!

Gryffn10
445
Gryffn10 2025.12.18 06:09 
 

I have All of the Stein Indicators (Because they ARE that good!) And for me, this Power Candles Indicator is the Crown Jewel, visually displaying the FX Power AND the IX Power algorithm on the chart and even providing Arrow Entry Points.... A beautiful and dynamic work of technical art.... AT THIS PRICE WITH 10 ACTIVATIONS? Thank you Mr Stein!

xaxotf
311
xaxotf 2026.01.06 18:49 
 

You've created a masterpiece... I'd like to know your limits. Thank you so much for sharing, Mr. Stein.

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2026.01.06 19:30
Thank you very much for your kind words and your trust. I really appreciate the feedback. Power Candles was built with a clear purpose: to make strength and momentum directly readable from price, without overcomplicating the chart. I’m glad it delivers that value for you. Enjoy trading with it, and thanks again for taking the time to leave a review 🙏🙂
equalitygr
79
equalitygr 2026.01.02 13:21 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2026.01.02 14:30
Thank you very much for your kind review and for your trust in Power Candles. I’m especially happy to hear that the indicator itself is delivering value for your trading. That’s exactly what it was designed for. Just to add a bit of context for other readers: the support you mentioned was related to a purchase and payment process question, not to any issue with the Power Candles indicator itself. The tool works as intended, and I’m always glad to help quickly if something around installation, access, or account handling comes up. Thanks again for your feedback and recommendation. It’s greatly appreciated. 🙏🙂
franklin_sergio
131
franklin_sergio 2025.12.25 15:39 
 

First of all: thanks for that amazing tool. It really works. Indicator is really amazing and brings us excellent results. Long life to the developers!

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2025.12.25 16:47
Thank you very much for the great feedback and your kind words. I’m really glad to hear that Power Candles is delivering strong results for you and fits well into your trading workflow. Feedback like this confirms that the concept works exactly as intended. Wishing you continued success and many good trades ahead.
Gryffn10
445
Gryffn10 2025.12.18 06:09 
 

I have All of the Stein Indicators (Because they ARE that good!) And for me, this Power Candles Indicator is the Crown Jewel, visually displaying the FX Power AND the IX Power algorithm on the chart and even providing Arrow Entry Points.... A beautiful and dynamic work of technical art.... AT THIS PRICE WITH 10 ACTIVATIONS? Thank you Mr Stein!

Daniel Stein
106389
개발자의 답변 Daniel Stein 2025.12.18 08:58
Thank you very much for this fantastic feedback – I really appreciate it. Power Candles was designed exactly for traders like you, to make real market strength visible directly on the chart, without interpretation or guesswork. I’m glad you see it as a natural extension of FX Power and IX Power, and even more so that it fits so well into your daily trading. Thanks again for your support and trust. Best regards, Daniel
