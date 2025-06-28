Dynamic Scalper System MT5

"Dynamic Scalper System MT5" 지표는 추세 파동 내에서 스캘핑 방식으로 거래하도록 설계되었습니다.
주요 통화쌍 및 금에서 테스트되었으며, 다른 거래 상품과의 호환성이 가능합니다.
추가적인 가격 변동 지원을 통해 추세에 따라 단기 포지션 진입 신호를 제공합니다.

지표의 원리
큰 화살표는 추세 방향을 결정합니다.
작은 화살표 형태의 스캘핑 신호를 생성하는 알고리즘은 추세 파동 내에서 작동합니다.
빨간색 화살표는 상승 방향을, 파란색 화살표는 하락 방향을 나타냅니다.

민감한 가격 변동선은 추세 방향으로 그려지며, 작은 화살표의 신호와 함께 작용합니다.
신호는 다음과 같이 작동합니다. 적절한 시점에 선이 나타나면 진입 신호가 형성되고, 선이 있는 동안 미결제 포지션을 유지하며, 완료되면 거래를 종료합니다.
권장되는 작업 시간대는 M1~H4입니다.
화살표는 현재 캔들에 형성되며, 다음 캔들이 이미 시작되었더라도 이전 캔들의 화살표는 다시 그려지지 않습니다.

입력 매개변수

Trend Wave Period - 추세 방향의 주기(큰 화살표)는 추세 파동의 시간 간격을 변경합니다. 값 1은 추세 방향의 가장 긴 지속 시간을 나타내며, 매개변수가 증가할수록 지속 시간이 감소합니다.

Scalper Arrows Period - 신호 화살표(작은 화살표)의 계산 주기는 진입 신호의 생성 빈도를 변경합니다. 값 3은 가장 빈번하게 생성되는 주기이며, 매개변수가 증가할수록 화살표의 생성 빈도가 감소하고 정확도가 증가합니다.

매개 변수는 다양한 시간 프레임 및 거래 상품에 따라 변경할 수 있습니다. 모든 신호에 대한 알림이 제공됩니다.
추천 제품
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
XAUUSD Setfile :  https://drive.google.com/file/d/1M8K6N053WK328Se3WhqW4LIa-9wQe36l/view?usp=sharing BTCUSD Setfile :  https://drive.google.com/file/d/18PUXGwoTms0sB7EoT9TSi2N3JwxsKlaO/view?usp=sharing Orbit Rage Final Pro 6.0 — Hyper-Scalper with Precision & Protection Unlock the power of   high-frequency precision trading   with the evolved Orbit Rage Final Pro 6.0 — a next-generation Expert Advisor engineered for consistent returns in the Forex market. Built for traders who demand  
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
지표
MT4 버전  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator 는 Bill Williams 의 고급 프랙탈, 시장의 올바른 파동 구조를 구축하는 Valable ZigZag, 정확한 진입 수준을 표시하는 피보나치 수준과 같은 인기 있는 시장 분석 도구를 포함하는 하나의 지표 내에서 완전한 거래 시스템입니다. 시장과 이익을 취하는 장소로. 전략에 대한 자세한 설명 표시기 작업에 대한 지침 고문-거래 올빼미 도우미의 조수 개인 사용자 채팅 ->구입 후 나에게 쓰기,나는 개인 채팅에 당신을 추가하고 거기에 모든 보너스를 다운로드 할 수 있습니다 힘은 단순함에 있습니다! Owl Smart Levels 거래 시스템은 사용하기 매우 쉽기 때문에 전문가와 이제 막 시장을 연구하고 스스로 거래 전략을 선택하기 시작한 사람들 모두에게 적합합니다. 전략 및 지표에는 눈에 보이지 않는 비밀 공식 및 계산 방법이 없으며 모든 전략 지표는 공개되어 있습니다. Owl Smart Levels를 사
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
지표
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
지표
FFx Patterns Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss .... for any of the selected patterns (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Below are the different options available: Multiple instances can be applied on the same chart to monitor different patterns Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs -
Crystal ball
Nickey Magale
Experts
Crystal Ball – Trend-Backed Mean Reversion EA for MT5 Crystal Ball is not just another trading robot—it's a precision engine designed to capture the market’s natural rhythm. By combining the pullback-catching power of Mean Reversion with the momentum-following logic of Trend Trading , Crystal Ball enters trades with intention and exits with purpose. It’s built to avoid random noise, capitalize on structure, and adapt as the market moves. How It Works Wait for Deviation: Crystal Ball wat
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - 거래를 시작하도록 설계되었습니다! 이 거래 로봇은 특별하고 혁신적이며 고급 알고리즘을 사용하여 가치를 계산합니다. 금융 시장의 세계에서 여러분의 조수입니다. SolarTrade Suite 시리즈의 지표 세트를 사용하여 이 로봇을 시작할 순간을 더 잘 선택하세요. 설명 하단에서 SolarTrade Suite 시리즈의 다른 제품을 확인하세요. 투자와 금융 시장의 세계를 자신 있게 탐색하고 싶으신가요? SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert는 정보에 입각한 투자 결정을 내리고 수익을 늘리는 데 도움이 되도록 만들어진 혁신적인 소프트웨어입니다. SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert의 장점: - 정확한 계산: 로봇은 고급 알고리즘과 분석 방법을 사
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Experts
# RoboInvest RoboInvest is a professional grid-based Expert Advisor built for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. It combines moving average crossovers, ATR volatility filter, and optional RSI confirmation to deliver highly adaptive entries during trending conditions. --- ## Strategy Overview - Entry signals based on fast MA vs slow MA (3 / 20 by default) - Optional RSI filter (entry when RSI confirms trend bias) - Grid logic with lot multiplier (default: 1.12) - Works during sp
Trend Apex
Levi Dane Benjamin
Experts
Trend Apex is an automated, trend-following Expert Advisor from the DaneTrades portfolio. It is designed for traders who want a clear rules-based approach, structured risk controls, and minimal day-to-day interaction. The system focuses on trend conditions using MACD with additional price-action filters to help qualify entries and manage exits. Instruments it is commonly used on include major JPY pairs, NAS100, SP500, US30, and XAUUSD. Important notes Trading involves risk and results vary by br
MultiORB EA Prop Edition
Brian Mutuku Mwanthi
Experts
MULTI ORB EA - PROP FIRM EDITION with FOREX FACTORY NEWS FILTER THE ONLY MULTI-SESSION ORB EA WITH INTEGRATED FOREX FACTORY NEWS PROTECTION Pass your prop firm challenge with confidence using the most advanced Opening Range Breakout EA designed specifically for FTMO, FundedNext, The5ers, and other funded trader programs CUSTOM PRESET AT USER
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
지표
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
지표
지표에 대하여 이 지표는 금융 상품의 종가에 대한 몬테카를로 시뮬레이션을 기반으로 합니다. 몬테카를로는 통계적 기법으로, 이전에 관찰된 결과에 기반한 랜덤 숫자를 사용하여 다양한 결과가 나올 확률을 모델링하는 데 사용됩니다. 어떻게 작동하나요? 이 지표는 과거 데이터를 바탕으로 시간에 따른 랜덤 가격 변화를 모델링하여 특정 종목에 대한 여러 가격 시나리오를 생성합니다. 각 시뮬레이션은 종가 변동을 반영하기 위해 랜덤 변수를 사용하여, 주어진 기간 동안 미래 시장 움직임을 효과적으로 모방합니다. 몬테카를로 시뮬레이션의 장점 - 몬테카를로 시뮬레이션은 다양한 미래 시나리오에 대한 테스트를 통해 여러 거래 전략의 리스크를 분석하는 데 도움을 줍니다. - 희귀한 극단적 사건(꼬리 위험)을 포함하여 다양한 시장 상황에서 전략의 성과를 확인할 수 있습니다. - 단일 예측에 의존하지 않고, 몬테카를로는 관련 확률과 함께 잠재적 결과의 범위를 제공합니다. 이는 수익 또는 손실 가능성을 이해하는
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experts
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
지표
개요 이 지표는 클래식 돈치안 채널(Donchian Channel) 의 향상된 버전으로, 실전 트레이딩을 위한 다양한 기능이 추가되었습니다. 표준 세 개의 선(상단, 하단, 중앙선) 외에도 브레이크아웃 을 감지하여 차트에 화살표로 시각적으로 표시하며, 차트를 깔끔하게 보기 위해 현재 추세 방향의 반대 라인만 표시 합니다. 지표 기능: 시각적 신호 : 브레이크아웃 시 컬러 화살표 표시 자동 알림 : 팝업, 푸시 알림, 이메일 RSI 필터 : 시장의 상대 강도를 기반으로 신호 검증 사용자 맞춤 설정 : 색상, 선 두께, 화살표 코드, RSI 임계값 등 동작 원리 돈치안 채널은 다음을 계산합니다: 상단선 : 최근 N개의 종가 완료 캔들에서 가장 높은 고가 하단선 : 최근 N개의 종가 완료 캔들에서 가장 낮은 저가 중앙선 : 고가와 저가의 평균값 상방 브레이크아웃 은 종가가 상단선을 돌파할 때 발생하며, 하방 브레이크아웃 은 종가가 하단선 아래로 내려갈 때 발생합니다. 이 지표는: 세 개의
FREE
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Ay Xauusd Expert
Atsuko Yamashita
Experts
Ay XAUUSD Expert 골드 전용 M15 트렌드 자동매매 EA｜안정형 스캘핑 & 데이트레이딩 골드 자동매매의 새로운 표준! 고정밀 트렌드 판별 × 꾸준한 수익 전략 × 꾸준히 우상향 실적 ‘Ay XAUUSD Expert’는 골드(XAUUSD) M15 전용으로 설계된 고성능 트렌드 EA입니다. 변동성 높은 장세에도 강하며, 급등락에도 흔들리지 않는 독자 알고리즘 탑재. <주요 특징> M15 전용, 골드 특화 자동매매 EA (XAUUSD 대상) 독자 로직으로 트렌드와 눌림목 정확 포착 급변동, 노이즈에도 강한 안정적 동작 자금 및 리스크 관리 자동화 매일 꾸준히 수익 쌓는 전략 별도 설정 없이 바로 운용 가능 백테스트 실적도 꾸준한 상승세 스캘핑, 데이트레이딩, 장기 운용 모두 대응 <사용 방법> 종목: XAUUSD (골드) 시간대: M15 (15분봉) <이런 분께 추천> 골드 자동매매로 안정적인 수익을 원하는 분 어떤 기간이든 꾸준한 실적을 중시하는 분 트렌드와 눌림목 자
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
지표
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
CSP eurusd Strategy
Francisco Tomas Moreno Garcia
Experts
CSP 전략. 이 캔들스틱 패턴은 이름에서 알 수 있듯이 캔들의 특정 유형의 패턴 (1 시간대 최고의 성능)을 기반으로하며, 백 테스트 및 최적화는 외부 과거 데이터를 기반으로 수행되었으므로 메타 트레이더 5에서 수행 한 백 테스트는 동일한 좋은 결과를 나타내지 않지만 백 테스트 외에도 2023.03.27부터 2023.0330까지 1 주일 동안 실제 테스트를 수행했으며 결과는 제공된 이미지에 노출되어 있습니다. 이 전략과 대부분의 전략을 개선하기 위한 힌트입니다. 여러분 중 일부는 이미 경험하셨겠지만 현재 변동성이 큰 시기를 겪고 있습니다. 1. 시장의 예측 불가능성으로 인해 전략이 제대로 작동하기가 정말 어렵고 가격 변동이 더 크며 제대로 작동 할 수 있지만 일반적으로 손절매에 더 쉽게 도달하는 결과를 초래하는 경우가 아니라면 이러한 상황에서 거래하는 것은 권장하지 않습니다. 2.이와 관련하여 주요 뉴스가 발표되는 동안에는 변동성이 매우 높기 때문에 거래를 피해야합니다 (정보
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Mirror Signals Service
Isaac Derban
유틸리티
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Nero Edge Phantom
Monki Clifford Lebotsa
Experts
Nero Edge Phantom v5.1 Nero Edge Phantom v5.1 is an advanced execution engine built to operate in high-volatility environments where precision and discipline matter most. The system is designed to identify moments of market imbalance and intent , avoiding impulsive entries and focusing only on scenarios where price behavior confirms opportunity. By waiting for alignment rather than anticipation, Phantom v5.1 reduces noise, filters false movements, and prioritizes capital protection before ex
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Experts
Enhance your trading with ftmo trading ea , the cutting-edge price action expert advisor designed to elevate your trading experience to new heights. Harnessing the power of advanced algorithms and meticulous analysis of price movements, ftmo trading ea empowers traders with unparalleled insights into the market. Gone are the days of relying solely on indicators or lagging signals. With ftmo trading ea, you gain access to real-time data interpretation, it makes informed decisions swiftly and con
Trade Extender
Loncey Duwarkah
5 (1)
Experts
Autonomously executes trades, overseeing the entire process from initiation to completion.  Free support via chat, email and remote assistance Originally built for XAUUSD (Gold). Settings changes for other symbols Powerful rules management Enhanced positioning features Risk Management / Dynamic lot sizing Quick Setup Symbols : XAUUSD Investment for all: Our trading bot is crafted to serve traders of all investment levels, ensuring accessibility to the forex market even for those with limited fu
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MT5 Forecast System
Peter Maggen
지표
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
지표
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Divergence In Chaos Environment
Arief
지표
무료 AUX 인디케이터와 EA 지원을 받으세요 직접 다운로드 — 여기를 클릭 [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment는 엘리엇 파동 이론과 트레이딩 카오스 기법을 함께 사용하는 트레이더를 위해 설계된 MT5 전문 도구입니다. 가격 움직임의 숨겨진 및 일반 다이버전스를 감지하며, 빌 윌리엄스가 설명한 혼돈 시장 환경과 동기화됩니다. 주요 특징 엘리엇 파동 정렬 다이버전스: 파동 구조에 조화된 강세 및 약세 다이버전스를 탐지하여 파동 카운팅 정확도를 높입니다. 카오스 기법 통합: AO(오썸 오실레이터) 및 시장 구조 원칙과 일치하도록 설계되었습니다. 다중 타임프레임 스캐닝: 다양한 시간 프레임에서 다이버전스를 분석하여 모멘텀 변화와 추세 소진을 확인합니다. 시각적 알림 및 객체: 명확한 화살표, 선, 표시로 빠른 인식 가능. 적응형 시장 판독: 혼돈 시장 조건에 자동으로 조정되어 노이즈를 필터링하고 유효한 셋업만
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
지표
Hello I Want to introduce The Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 i recently release this premium indicator! its 1000% Non Repaint Indicator, It Work Perfectly Well,, i tested it day by day, Just mind blowing Result,  Including Powerful trend Algorithm! How It Work? well, it work market trend formula, when trend Bullish Or when trend Bearish,  Recommend Timeframe M30, H1 it work all timeframe, and all currency pair, 100% non repaint, How to take signal From Forex Buy Sell Arrow Premium Ind
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
지표
BigPlayerRange – MT5 최고의 지표 BigPlayerRange 는 MetaTrader 5에서 미니 인덱스와 미니 달러를 위한 최고의 지표 로 평가받고 있습니다. 이 도구는 주요 기관 투자자들의 전략적 영역을 강조하여 높은 정확도의 기관 기술 분석을 제공합니다. BigPlayerRange 사용법: 이 지표는 매수 구간(녹색선)과 매도 구간(빨간선)을 표시합니다. 가격이 이 구간 밖에서 마감되면 추세 움직임이 예상됩니다. 녹색선 위에서 마감: 강한 매수세와 상승 추세 가능성. 빨간선 아래에서 마감: 매도 압력과 하락 가능성. 범위 내에서 마감: 횡보 시장, 돌파 신호 대기. 주요 혜택: 기관 투자자 영역 매핑: 주요 투자자들의 활동 구간을 식별합니다. 자동 목표 지점 산출: 거래 종료에 적합한 목표 지점을 제공합니다. 풀백 분석: 리스크 관리를 위한 가격 반등 가능성 평가. 활용 방법: BigPlayerRange와 함께 Imba
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
지표
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Meravith MT5
Ivan Stefanov
지표
이 인디케이터는 임의의 지점에서 거래량을 분석하고 해당 거래량의 시장 소진(exhaustion) 수준을 계산합니다. Meravith 주요 라인: 강세 거래량 소진선 – 목표로 사용됩니다. 약세 거래량 소진선 – 목표로 사용됩니다. 추세선 – 시장 추세를 나타냅니다. 시장이 강세인지 약세인지에 따라 색상이 변경되며, 추세 지지선 역할을 합니다. 사용 방법: 보라색 세로선을 더블 클릭한 후 원하는 위치로 이동시키십시오. 추세와 조정을 포함해 무엇이든 분석할 수 있습니다. 인디케이터를 시장의 상단, 하단 또는 중요하다고 생각되는 임의의 지점으로 이동시킬 수 있습니다. 좋은 방법은 시장이 소진선 사이에 머물도록 Meravith를 설정하는 것입니다. 이렇게 하면 추적할 수 있는 명확한 목표를 갖게 됩니다. 초기 소진선이 돌파되면 새로운 소진선이 나타나며, 추가로 거래 가능한 채널이 형성됩니다. 소진 수준에 도달하면 인디케이터의 위치를 다시 조정하거나 다른 시간 프레임으로 전환하여 새로운 소진
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
지표
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
지표
FRONTIER PIVOTS - Geometric Levels Indicator This indicator plots support and resistance levels/ranges on the chart using mathematical calculations. It helps traders identify potential price reaction zones based on geometric patterns. Main Features: Automatically calculates and displays key price levels Plots both support and resistance lines Uses daily price data for level calculation Clean visual presentation with different colors for different level types No repainting - levels remain static
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
지표
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
Enigma 112
issam rahhal sabour
지표
Enigma 112 Indicator - User Manual Enigma 112 Indicator Complete User Manual - Ultimate Trading Solution Introduction The Enigma 112 is a comprehensive multi-timeframe trading indicator that combines advanced technical analysis concepts including Tesla 3-6-9 Gates, Huddleston Theory, PO3 Dealing Ranges, and sophisticated risk management systems. Tesla 3-6-9 Gates Based on Nikola Tesla's vortex mathematics for precise support and resistance levels Huddleston Theory Volume-based market
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
지표
The Expert Advisor and the video are attached in the Discussion tab . The robot applies only one order and strictly follows the signals to evaluate the indicator efficiency. Pan PrizMA CD Phase is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details (in Russian). Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave s
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
지표
Классификатор силы тренда. Показания на истории не меняет. Изменяется классификация только незакрытого бара. По идее подобен полной системе ASCTrend, сигнальный модуль которой, точнее его аппроксимация в несколько "урезанном" виде, есть в свободном доступе, а также в терминале как сигнальный индикатор SilverTrend . Точной копией системы ASCTrend не является. Работает на всех инструментах и всех временных диапазонах. Индикатор использует несколько некоррелируемых между собой алгоритмов для класси
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
지표
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
지표
The FFx Universal MTF alerter shows on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the chosen indicator. 9 indicators mode (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Each can be applied multiple times on the same chart with different settings. Very easy to interpret. Confirm your BUY entries when most of the timeframes are showing green color. And confirm your SELL entries when most of the timeframes are showing red color. 2 Alert Options : input to s
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
지표
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 21 timeframes. It has 2 different modes: Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 21 timeframes to be displayed Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 21 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicators
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
지표
MetaTrader 4 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
지표
MetaTrader 4 version available here: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO is a complete suite for support and resistance levels. Support and Resistance are the most used levels in all kinds of trading. Can be used to find reversal trend, to set targets and stop, etc. The indicator is fully flexible directly from the chart 4 periods to choose for the calculation: 4Hours, Daily, Weekly and Monthly 4 formulas to choose for the calculation: Classic, Camarilla, Fibonac
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
지표
Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
지표
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
Coefficient Of Determination
Dmytro Nabatov
지표
Индикатор Coefficient Of Determination (COD) представляет собой значение коэффициента детерминации или квадрат коэффициента корреляции между зависимой переменной — ценой и объясняющей переменной — тиковым объемом. Что это дает нам на практике? COD отлично распознает кульминацию трендовых движений, что позволяет подбирать оптимальные точки и ловить развороты рынка. Как использовать индикатор: Наиболее популярная торговая стратегия строится совместно с трендовым индикатором Moving Average (MA), пе
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
지표
Fibonacci Múltiple 12, utiliza la serie fibonacci plasmado en el indicador fibonacci, aumentadolo 12 veces según su secuencia. El indicador fibonacci normalmente muestra una vez, el presente indicador se mostrara 12 veces empezando el numero que le indique siguiendo la secuencia. Se puede utilizar para ver la tendencia en periodos cortos y largos, de minutos a meses, solo aumentado el numero MULTIPLICA.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
지표
Recommended TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted at any moment.  Use it carefully, only with Trend Direction. Trading Usage: 2 Variants: as Range System or as BreakOut System (Both Only With Trend Direction)::: (Always use StopLoss for minimise Risk); [1] as Range System: (Recommended) in UP TREND:  - BUY in Blue Line , then if price goes down by 50 points (on H1) open Second BUY.   Close in any Profit you wish: TrailingStop(45 points) or Close when Price touches upper Gold Line. in DOWN TREND
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
지표
En base a cálculos matemáticos de determino una linea Horizontal que cruza a todas las señales de trading, mostrando los máximos y mínimos. La linea horizontal parte en dos las subidas y bajadas de las señales de trading, de tan manera que es fácil identificar los máximos y mínimos, y es inteligente por que es sensible a las subidas y bajadas, afín de no quedarse en un solo lado por siempre, trabaja excelentemente con otros indicadores suavizadores ya que les garantiza que en un intervalo de tie
Spike Detector
Tete Adate Adjete
지표
this indicator is a Spike detector indicator, it is specially designed to trade Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 and Crash 500 We recommend using it on Deriv Boom and Crash indices only Its setting is intuitive, familiar, easy to use it has notification functions; audible notifications and push notifications. this tool is simple to use, easy to handle This update is based on different strategies for spikes
제작자의 제품 더 보기
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
지표
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
지표
Point Directions – 가격 변동 중 포인트 지지선과 저항선을 표시하는 지표입니다. 화살표는 지정된 방향으로 가격이 반등할 때를 나타냅니다. 화살표는 다시 그려지지 않으며 현재 캔들을 기준으로 형성됩니다. 모든 시간대와 거래 상품에서 작동합니다. 여러 유형의 알림을 사용할 수 있습니다. 모든 차트에 대한 신호를 사용자 정의할 수 있는 고급 설정이 있으며, 추세 및 조정 거래에 맞게 구성할 수 있습니다. 화살표를 표시하려면 두 가지 유형의 이동 평균선과 화살표 강도 수준을 사용할 수 있습니다. 자세한 설정은 입력 매개변수에 설명되어 있습니다. 사용 관련 문의는 비공개 메시지를 보내주세요. 입력 매개변수 Method MA – 화살표 생성에 이동 평균을 사용할지 선택합니다(표준 또는 가속). Accelerated MA period/Standard MA period – 이동 평균 기간(5~500)을 변경합니다. Ma Metod – 이동 평균 방식을 변경합니다. Ma Pri
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
지표
Candle Binary Scalper - is a technical analysis product for forex and binary options. Includes several technical indicators combined into a trading system. Suitable for manual trading within a trend, for scalping and binary options. Works on all time frames and trading instruments. Recommended Timeframes for trading M15, M30, H1 and H4, M5 and M1 should be used in case of high volatility. There are several types of alerts. How to use the product The optimal settings have already been selected
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
지표
The BB Reversal Arrows technical trading system has been developed to predict reverse points for making retail decisions. The current market situation is analyzed by the indicator and structured for several criteria: the expectation of reversal moments, potential turning points, purchase and sale signals. The indicator does not contain excess information, has a visual understandable interface, allowing traders to make reasonable decisions. All arrows appear to close the candle, without redrawin
Serial Signal Indicator MT5
Vitalyi Belyh
지표
Indicator for manual trading and technical analysis for Forex. It consists of a trend indicator with the opening level of the trading day and a arrow indicator for determining entry points. The indicator does not recolor; it works when the candle closes. Contains several types of alerts for signal arrows. Can be configured to work on any chart, trading instrument or time frame. The work strategy is based on searching for price movements along the trend.  To make " Buy " transactions: The tre
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
지표
Wave Reversal Indicator - determines the direction of trend waves and price reversals. The indicator shows wave movements and trend directions. It gives recommendations where to follow the trader, helps to follow the trading strategy. It is an addition to an intraday or medium-term strategy. Almost all parameters are selected for each time frame and are changed automatically, the only parameter for manual adjustment is the wavelength. Works on various trading instruments and timeframes, recomme
FREE
Trading System Double Trend MT5
Vitalyi Belyh
지표
Trading System Double Trend MT5 - 여러 지표로 구성된 독립적인 트레이딩 시스템입니다. 전반적인 추세의 방향을 파악하고 가격 변동 방향에 대한 신호를 제공합니다. 스캘핑, 일중 또는 주간 거래에 사용할 수 있습니다. 특징 모든 시간대 및 거래 상품(외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수)에서 작동합니다. 차트를 로드하지 않고도 정보를 시각적으로 간편하게 확인할 수 있습니다. 지표가 다시 그려지거나 신호를 완성하지 않습니다. 캔들이 마감될 때만 작동합니다. 다양한 유형의 신호 알림이 제공됩니다. 시각적으로 이해하기 쉽고, 차트에 연결하고 신호의 간단한 권장 사항을 따르기만 하면 됩니다. 시스템의 각 추세에 대한 입력 매개변수가 구성됩니다. General trend - 전반적인 추세를 파악합니다. Signal trend - 진입 및 청산 신호를 제공합니다. Play sound / Display pop-up message / Send push notifi
Trending Volatility System MT5
Vitalyi Belyh
지표
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Level Breakout Indicator MT5
Vitalyi Belyh
지표
Level Breakout Indicator is a technical analysis product that works from upper and lower boundaries, which can determine the direction of the trend. Works on candle 0 without redrawing or delays. In its work, it uses a system of different indicators, the parameters of which have already been configured and combined into a single parameter - “ Scale ”, which performs gradation of periods. The indicator is easy to use, does not require any calculations, using a single parameter you need to select
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
지표
차트를 구조화하고 주기적인 가격 변동을 식별하는 기술 지표입니다. 모든 차트에서 작업할 수 있습니다. 다양한 유형의 알림. 그래프 자체에도 추가 화살표가 있습니다. 역사를 재구성하지 않고, 촛불을 닫는 작업에 임한다. M5 이상에서 권장되는 TF입니다. 사용 및 구성이 쉬운 매개변수입니다. 매개변수가 다른 2개의 지표를 사용하는 경우, 다른 지표 없이 해당 지표만 사용할 수 있습니다. 2개의 입력 매개변수가 있습니다 주기성과 신호 지속 시간 이 2개의 매개변수는 차트 구조의 처리와 관련이 있습니다. Cyclicity - 역전 주기가 얼마나 자주 바뀌는지 조절하고 주기를 매끄럽게 합니다. Signal duration - 최소 숫자에서는 가격 움직임의 충격을 감지하고, 최대 숫자에서는 장기적 추세 움직임을 감지합니다.. --------------------------------
Upper and Lower Reversal
Vitalyi Belyh
5 (1)
지표
Upper and Lower Reversal - 반전 순간의 조기 예측을 위한 시스템입니다. 상한 및 하한 가격 이동 채널의 경계에서 가격 전환점을 찾을 수 있습니다. 표시기는 신호 화살표의 색상을 다시 지정하거나 위치를 변경하지 않습니다. 빨간색 화살표는 매수 신호, 파란색 화살표는 매도 신호입니다. 모든 기간 및 거래 수단에 맞게 조정됩니다. 표시기는 다시 그려지지 않으며 양초가 닫힐 때만 작동합니다. 신호에 대한 경고에는 여러 유형이 있습니다. 이 표시기는 사용하기 쉽고 2개의 외부 구성 매개변수만 있습니다. Channel Length - 신호가 구축될 가격 채널의 길이를 조정합니다. Signal Normalization - 신호 화살표의 품질 수준을 변경합니다. 매개변수가 높을수록 잘못된 신호가 줄어듭니다(BTC, 금 및 변동성이 높은 상품의 경우 몇 배로 변경됨). Alerts play sound / Alerts display message / Alerts send n
Point Directions MT5
Vitalyi Belyh
지표
Point Directions MT5 – 가격 변동 중 포인트 지지선과 저항선을 표시하는 지표입니다. 화살표는 지정된 방향으로 가격이 반등할 때를 나타냅니다. 화살표는 다시 그려지지 않으며 현재 캔들을 기준으로 형성됩니다. 모든 시간대와 거래 상품에서 작동합니다. 여러 유형의 알림을 사용할 수 있습니다. 모든 차트에 대한 신호를 사용자 정의할 수 있는 고급 설정이 있으며, 추세 및 조정 거래에 맞게 구성할 수 있습니다. 화살표를 표시하려면 두 가지 유형의 이동 평균선과 화살표 강도 수준을 사용할 수 있습니다. 자세한 설정은 입력 매개변수에 설명되어 있습니다. 사용 관련 문의는 비공개 메시지를 보내주세요. 입력 매개변수 Method MA – 화살표 생성에 이동 평균을 사용할지 선택합니다(표준 또는 가속). Accelerated MA period/Standard MA period – 이동 평균 기간(5~500)을 변경합니다. Ma Metod – 이동 평균 방식을 변경합니다. Ma
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
지표
Wave Price Channel - 충동과 수정을 검색하도록 설계된 거래 분석 시스템입니다. 이 지표를 사용하면 변동성을 기반으로 구축된 가격 채널 방향으로 작업할 수 있습니다. 채널에 위쪽 또는 아래쪽 화살표가 그려지면 이 방향으로의 신호가 가격 변화에 민감한 점 표시로 확인됩니다. 같은 색의 점이 계속되는 한 신호는 계속됩니다. 화살표는 있지만 같은 색상의 점이 없으면 신호는 거짓이므로 점이 나타나면 이를 따라가야 합니다. 표시기에는 다양한 기간에 대해 변경할 수 있는 유일한 변경 가능한 매개변수인 "가격 채널 길이"가 있습니다. Time Frames M15 이상에서 사용하는 것이 좋습니다. 모든 거래 상품에 사용할 수 있습니다. 화살표에는 여러 유형의 경고가 있습니다. 작동 중에 신호 화살표를 1개의 캔들로 변경할 수 있습니다. 빨간색 위쪽 화살표가 나타나면 구매하라는 신호이고 빨간색 점은 화살표 궤적의 연속입니다. 노란색 아래쪽 화살표가 나타나면 판매하라는 신호이고 노란
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
지표
Trading System Double Trend - 여러 지표로 구성된 독립적인 트레이딩 시스템입니다. 전반적인 추세의 방향을 파악하고 가격 변동 방향에 대한 신호를 제공합니다. 스캘핑, 일중 또는 주간 거래에 사용할 수 있습니다. 특징 모든 시간대 및 거래 상품(외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수)에서 작동합니다. 차트를 로드하지 않고도 정보를 시각적으로 간편하게 확인할 수 있습니다. 지표가 다시 그려지거나 신호를 완성하지 않습니다. 캔들이 마감될 때만 작동합니다. 다양한 유형의 신호 알림이 제공됩니다. 시각적으로 이해하기 쉽고, 차트에 연결하고 신호의 간단한 권장 사항을 따르기만 하면 됩니다. 시스템의 각 추세에 대한 입력 매개변수가 구성됩니다. General trend - 전반적인 추세를 파악합니다. Signal trend - 진입 및 청산 신호를 제공합니다. Play sound / Display pop-up message / Send push notificati
Angular Trend Lines MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
지표
추세 지표는 금융시장 거래에 사용되는 기술 분석 분야 중 하나입니다. Angular Trend Lines - 추세 방향을 종합적으로 판단하고 진입 신호를 생성합니다. 캔들의 평균 방향을 매끄럽게 하는 것 외에도 또한 추세선의 경사각도 사용합니다. 갠 각도를 구성하는 원리는 경사각의 기초로 사용되었습니다. 기술 분석 지표는 촛대 평활화와 차트 기하학을 결합한 것입니다. 트렌드 라인과 화살표에는 두 가지 유형이 있습니다. 강세 방향의 빨간색 선과 화살표. 약세 방향의 보라색 선과 화살표. 표시기 기능 이 지표는 사용하기 쉽고 매개변수를 구성할 수 있으며, 추세 분석과 주문 개시를 위한 신호 수신에 사용할 수 있습니다. 지표는 다시 그려지지 않고, 화살표는 캔들 마감 시점에 나타납니다. 신호가 발생하면 여러 유형의 알림을 제공합니다. 모든 금융 상품(외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수)에 사용할 수 있습니다. 해당 지표는 모든 시간 범위와 차트에서 작동할 수 있습니다. 이 지표는
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
지표
" ZigZag on Trend " 지표는 가격 움직임 방향을 파악하는 데 도움이 되는 지표이며, 막대 및 핍 계산기 기능도 제공합니다. 이 지표는 추세 지표, 가격 방향을 추적하는 지그재그로 표현된 추세선, 그리고 추세 방향으로 지나가는 막대 수와 수직선의 핍 수를 계산하는 카운터로 구성됩니다(계산은 막대의 시작점을 기준으로 합니다). 이 지표는 다시 채색되지 않습니다. 편의상 색상이 있는 막대 또는 선으로 표시됩니다. 모든 시간대에서 사용할 수 있지만, M5 이상에서 사용하는 것이 가장 좋습니다. " Period "은 가격 방향을 검색할 막대 수를 결정합니다. 한 방향으로 완만한 추세를 얻기 위해 방향의 길이를 계산합니다. " Diapason "는 추세 방향의 빈도를 조정하며, 주로 다양한 거래 상품의 첫 번째 매개변수를 조정합니다(EURUSD의 경우 최대 10개, GOLD의 경우 최대 100개). 핍 카운터는 모든 시간대 및 거래 상품에 대한 조정을 지원합니다. 주요 지표
Serial Signal Indicator
Vitalyi Belyh
지표
Indicator for manual trading and technical analysis for Forex. It consists of a trend indicator with the opening level of the trading day and a arrow indicator for determining entry points. The indicator does not recolor; it works when the candle closes. Contains several types of alerts for signal arrows. Can be configured to work on any chart, trading instrument or time frame. The work strategy is based on searching for price movements along the trend.  To make " Buy " transactions: The tre
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
지표
A trend indicator showing the strength of bulls and bears in a trading range. Consists of two lines: The green line is a balanced overbought/oversold condition. The red line is the direction of trading activity. Does not redraw calculations. Can be used on all Symbols/Instruments/Time Frames. Easy to use and set up. How to use the indicator and what it determines. The basic rule is to follow the direction of the red line: if it crosses the green line from the bottom up, the market is dominat
FREE
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
지표
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
지표
Cluster indicator working in the price channel. For operation, the indicator builds a channel line - (dashed line). Inside the channel, cluster sections are determined that determine the direction of the price movement - (histograms in two directions), start with large arrows. Small arrows are plotted above / below each histogram - indicator increase volatility. The indicator does not redraw the values. Works on any tools and timeframes. Entrances are made when large arrows appear, inside small
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
지표
A technical indicator that calculates its readings based on trading volumes. It has an oscillatory line that follows the change in volumes. Large arrows on the line indicate reversal values. A channel is built around the line with small arrows showing the strengthening of price movement in the direction of increasing volumes. The indicator does not redraw values. Works on any instrument and timeframe. It can complement any trading strategy by finding a trend or make entries in the direction of a
Trend Entry Arrows
Vitalyi Belyh
지표
Developed methods for trading collected in one indicator. In the form of arrows, it defines entries in the direction of the trend. It has 2 types of arrows - trend and signal guides, informing about the potential movement in the direction of the trend. Works without redrawing, ready for use on all symbols/tools. The most suitable time frames to use are M15, M30, H1, H4. How to use The indicator finds the direction of the trend in the form of a signal arrow, a graphic rectangle stretches along
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
지표
Cyclical indicator for trading and predicting the direction of the market. Shows the cyclical behavior of the price in the form of an oscillator. Gives signals for opening deals when rebounding from the upper and lower boundaries of the oscillator. In the form of a histogram, it shows the smoothed strength of the trend. Will complement any trading strategy, from scalping to intraday. The indicator does not redraw. Suitable for use on all symbols/instruments. Suitable time frames for short-term t
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
지표
Max Min Reversal Arrows - an arrow reversal indicator for predicting price movement. The indicator is built on the support and resistance levels at the local lows and highs of the price. Product features Arrows appear on the current candle. The indicator does not redraw. Can be used on all time frames and trading instruments. Recommended timeframes to use M30, H1, H4. The dotted lines are the support and resistance levels within the signal. Price movement from these levels means a reversal. Pr
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
지표
Scalping Entry Points - is a manual trading system that can adjust to price movements and give signals to open trades without redrawing. The indicator determines the direction of the trend by the central level of support and resistance. The dot indicator provides signals for entries and exits.  Suitable for manual intraday trading, scalping and binary options. Works on all time frames and trading instruments. The indicator gives several types of alerts. How to use the product The blue line det
Binary Lines
Vitalyi Belyh
지표
Binary Lines is a technical analysis indicator for currencies, commodities, cryptocurrencies, stocks, indices and any financial instruments. Can be used for binary options or Forex scalping. Shows entry and exit points at fixed intervals and provides traders the necessary information about the results of possible transactions. Entry points are formed at the very beginning of the candle, in the direction of the MA line, duration trades in bars can be adjusted manually and adjusted to any financia
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
지표
A technical indicator that calculates its readings on trading volumes. In the form of a histogram, it shows the accumulation of the strength of the movement of the trading instrument. It has independent calculation systems for bullish and bearish directions. Works on any trading instruments and time frames. Can complement any trading system. The indicator does not redraw its values, the signals appear on the current candle. It is easy to use and does not load the chart, does not require addition
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
지표
Line Breakouts - System for trend trading. Contains a trend identifier that can be adapted to any chart and trading instrument using the period and smoothing function. And a determinant of support and resistance levels. When the price is below the resistance line, open Sell trades, and when the price is above support lines - open Buy transactions. Stop loss should be placed a few points from the lines, Take Profit should be fixed after several candles (3-10-15), based on the time frame. The indi
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
지표
Point Trend Indicator - An indicator of the upper and lower level of the trend, which can determine the trend direction and indicate its strengthening. The trend direction is determined by round dots; if the points are above the zero line, the trend is bullish; if below, the trend is bearish. The increase in directional movement is indicated by arrows. It has the only parameter for manual adjustment - Duration of the trend direction.   Possibilities Works on all time frames Adapts to any financ
Scalping and Binary Signal Detector
Vitalyi Belyh
지표
Scalping and Binary Signal Detector - Scalping indicator that gives directional signals for opening positions along the trend. The indicator is a complete trading system that can be used for Forex and binary options. The system of algorithms allows you to recognize intense price movements in several consecutive bars. The indicator provides several types of alerts for arrows. Works on any trading instruments and time frames (M5 or Higher recommended). How to use for trading The appearance of a
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변