마켓에 제품 출시하기

Market은 시스템 분석 및 트레이딩 로봇 개발자에게 독특한 기회를 제공합니다:

많은 사용자

Market에 제품을 게시하고 잠재 고객들인 사용자에게 다가가세요. 귀하의 애플리케이션은 모든 MetaTrader 클라이언트 터미널과 사용자들이 자주 방문하는 MQL5.community 쇼케이스에 표시됩니다.





프로그램은 MetaTrader 5 플랫폼과 MQL.com 웹사이트를 통해서만 구입할 수 있습니다. 구매 시 개별 사용자에 대해 추가적인 보호 기능이 있는 특수 제품 버전이 생성됩니다. 이렇게 제품은 구입한 컴퓨터에 묶이게 되고 구입한 컴퓨터에서만 실행될 수 있습니다. 누군가가 구매한 파일을 갖게 된 경우에도 승인되지 않은 사용자는 해당 파일을 사용하거나 재판매 할 수 없습니다.



응용 프로그램이 컴퓨터에 묶이게 되는 프로세스를 활성화라고 합니다. 각 제품은 구매자가 PC를 변경하거나 시스템을 다시 설치하는 등의 경우 최소 5번의 활성화를 할 수 있습니다. 판매자는 재량에 따라 사용 가능한 활성화 수를 추가로 늘릴 수 있습니다.



활성화는 제품을 특정한 거래 계정에만 연결하지 않습니다. 구매자는 제품을 어떠한 브로커에서도 사용할 수 있으므로 판매자와 고객의 이익이 모두 보호됩니다.





마켓에서는 판매되는 응용 프로그램의 기능을 시연하기 위해 적합한 메커니즘을 제공합니다. 게시된 각 제품엔 Strategy Tester에서만 실행될 수 있는 무료 버전이 제공됩니다. 이를 통해 사용자는 제품을 구매하기 전에 애플리케이션이 선전하는 모든 특성과 성능을 테스트할 수 있습니다. 평가판은 터미널의 차트에서 실행될 수 없으므로 거래에 사용될 수 없습니다. 개발자의 이익은 보호되고 고객은 엉터리 제품을 사게 되는 일이 없을 것입니다.





Market 서비스는 제품 판매 금액을 안전하게 받을 수 있는 자체 메커니즘을 제공합니다. 시스템은 신용 카드 및 잘 알려진 결제 지갑을 지원합니다. 판매대금은 서비스 요금이 차감된 후 판매자의 내부계좌로 입금되어 언제든지 편리하게 출금이 가능합니다.



두 가지 간단한 단계를 거치면 서비스의 모든 혜택을 받을 수 있습니다: 판매자로 등록하고 애플리케이션을 Market 제품으로 게시하세요





판매자로 등록하기

판매자 지위를 얻으려면 간단한 등록 절차를 완료하십시오. 등록 절차는 완전 자동으로 진행 되며 5분 이내에 완료됩니다.



프로필의 판매자 섹션으로 이동하여 서비스 규칙을 읽고 동의합니다.





본인 확인을 위해 사진을 찍고 승인된 문서 중 하나를 업로드하세요. 최근 사진을 업로드해야 합니다. 스캔한 사본은 허용되지 않습니다. 사진은 문서 전체를 보여주며 문서내 알아 볼수 있는 정보가 잘 보이는 좋은 품질이어야 합니다.

다음 단계에서는 아래 그림과 같이 이 문서를 손에 들고 사진을 찍습니다.









문서 확인은 몇 분 밖에 걸리지 않습니다. 인증이 완료되면 웹사이트 메시지, 이메일 및 SMS를 통해 알림을 받게 됩니다. 등록이 되면 프로필의 이름 옆에 관련 아이콘이 나타납니다.









제품 준비: 일반 정보

Market에서 "제품 추가"를 클릭하세요. 이름, 프로그램 유형, 카테고리 및 가격과 같은 제품에 대한 일반 정보를 입력합니다.





다음 사항에 주의하세요:

제품의 아이디어를 반영하는 의미 있는 제목이 나타나도록 하세요 약자를 사용하지 마십시오: 대문자를 남용하지 마십시오. 제품 제목에는 금전이나 수익을 전제로 하는 문구가 포함되어서는 안 됩니다. 제목은 화려하지 않아야 합니다.

프로그램의 기능에 따라 Expert Advisor/Indicator/Utility Type 필드를 채우십시오. 구매자들은 제품을 검색할 때 제품 유형을 필터로 사용합니다.

저렴한 비용으로 단기 임대하는 옵션은 제품 판매에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 사용자가 무제한 버전을 구매하기 전에 실제로 사용하는 것과 같은 상태로 제품 성능을 테스트할 수 있습니다.

일반 정보를 입력한 후 '추가'를 선택하고 제품 정보 입력을 진행합니다. 진행 상황은 "검토를 위해 제출" 팝업 창에 표시됩니다.





제품 준비: 로고

제품 로고를 업로드 하세요. 로고는 구매자에게 제품의 첫인상을 얼굴이나 마찬가지입니다 로고는 잘 디자인되어야 하고 제품의 주요 아이디어가 반영되도록 해야 합니다.





200x200, 140x140 및 60x60의 세 가지 크기의 이미지가 필요합니다. 이를 통해 쇼케이스에 적절한 로고 표시를 하게 됩니다.

만약 200x200 크기의 이미지 하나만 있는 경우 다른 크기의 로고는 다른 크기 이미지 자동 생성을 선택하여 만들 수 있습니다. 필요한 다른 크기의 이미지를 생성하려면 "큰 로고에서" 옵션을 선택하십시오. 그러나 최상의 결과를 얻으려면 각각의 이미지 사이즈를 직접 준비하는 것이 좋습니다.

마켓에 진열된 상품들은 흰색 바탕에 진열되어 있으므로 대비되는 로고 배경을 사용하는 것을 권장합니다.







로고에는 어떤 형태로든 돈이나 귀중품의 이미지가 포함되어서는 안 됩니다. 로고를 준비하는 방법에 대한 추가적인 정보는 다음을 참조하십시오. 시장에서 효과적인 제품 프레젠테이션을 하기 위한 팁.

제품 준비: 설명

설명 섹션에서 제품에 대해 설명하십시오. 예를 들어 Expert Advisor에서 사용되는 거래 전략 설명, 위험 관리 방법 및 시스템 매개변수에 대한 설명을 할 수 있습니다. 계정 모니터링 링크는 잠재적 구매자에게 로봇이 실제 조건에서 어떻게 작동하는지 보여줍니다. 이 링크를 추가하여 제품 프레젠테이션을 더욱 향상시킬 수 있습니다.





MQL5.com에서 지원하는 모든 언어로 제품 설명을 추가하는 것을 권장합니다. 그렇게 하면 제품 판매에 긍정적인 효과를 가져옵니다. 커뮤니티 구성원은 다른 언어를 사용하므로 더 많은 언어를 제공할수록 더 많은 구매자를 유치할 수 있습니다. 사용자가 이해할 수 있는 언어로 정보를 제공합니다. 프리랜스 서비스를 통해 번역을 주문할 수 있습니다.



제품 설명은 서비스 약관을 충족해야 합니다:

아이콘이나 이모티콘을 사용하지 마십시오. 명료한 설명을 하십시오.

여러가지의 텍스트 스타일을 남용하지 마십시오. 이해하기 쉬운 설명을 제공하십시오

제3자의 자료로 연결되는 링크 포함하지 마십시오. 제품에 대한 추가 정보를 제공하려면 블로그에 추가 세부 정보를 게시하십시오. 그리고 주요 설명에 링크를 포함하십시오.

이익을 보장하거나 약속하지 마십시오. 제품 설명은 일반적인 어조로 해야 합니다.

고객 서비스를 위해 타사의 메신저로 연결되는 링크를 사용하지 마십시오. 내장된 MQL5 채팅 기능을 사용하십시오

제품 설명은 이해하기 쉬워야 합니다. 서비스의 주요 목표는 고객에게 최상의 사용자 경험을 제공하는 것입니다. 제품 설명에 대한 추가적인 내용은 다음 문서를 참조하십시오. 이제 Market 제품에 대한 평가 점수 산정 시 제품 설명 부분의 품질이 포함됩니다

시장에서 효과적인 제품 프레젠테이션을 위한 팁





제품 준비: 스크린 샷

제품 작동 방식을 보여주기 위해 스크린샷을 업로드하세요. 트레이딩 로봇의 경우 전략 테스터 또는 모니터링 보고서로 된 백테스팅 결과 및 통계를 포함할 수 있습니다. 터미널의 차트 스크린샷은 보조지표/패널용으로 첨부할 수 있습니다.













스크린샷이 여러 개인 경우 업로드한 후 원하는 위치로 드래그하여 다시 정렬할 수 있습니다.

모든 언어 버전에 동일한 스크린샷이 사용되므로 스크린샷은 영어로 되어 있어야 합니다.

스크린 샷: 최소 사이즈— 720x720 픽셀, GIF, PNG, JPG 혹은 JPEG 포맷.

또한 이 섹션에서 YouTube 링크를 추가하여 비디오에서 제품 작동을 시연할 수 있습니다. 각 언어 버전 별로 각각의 비디오 링크를 추가할 수 있습니다.







제품 준비: 버전

버전 섹션에서 컴파일된 제품 파일 EX4 또는 EX5를 업로드합니다. 추가 제품 업데이트도 이 섹션을 통해 업로드해야 합니다.









업로드하기 전에 코드에서 #property에 정의된 프로그램 속성을 확인하십시오. 속성에는 [major version].[minor version] 형식의 파일 버전이 포함되어야 합니다. 새 제품 파일을 업로드할 때마다 이 버전을 올려야 합니다. 마이너 버전에는 카테고리 구분이 없습니다. 1.01과 1.1은 동일한 첫 번째 마이너 버전을 의미합니다.



또한 속성에 다음 세부 정보를 포함하는 것이 좋습니다. 프로그램에 대한 간단한 설명, 전체 설명에 대한 링크 및 로고등(ICO 형식). 그러면 필요한 모든 정보를 제공하면서 제품의 완성된 모습을 볼 수 있습니다.

#property copyright "Visit product page" #property link "https://www.mql5.com/en/market/product/41" #property version "1.00" #property description "The trade strategy is based on three moving averages. To determine the trend, it uses three exponentially smoothed moving averages: FastEMA, MediumEMA and SlowEMA."

정보는 터미널에서 프로그램 시작 시에 표시됩니다.











제품은 EX4 또는 EX5 파일 한개로만 제공될 수 있습니다. 인디케이터, 이미지, 사운드 등과 같은 제품 운용에 필요한 모든 추가 파일은resources에 포함되어야 합니다.

프로그램 설명, 메시지 및 입력 매개변수의 이름은 영어여야 합니다. 예를 들어 언어 교정 서비스를 사용하여 영어 텍스트의 철자를 검사할 수 있습니다. 예를 들어 http://www.spellcheck.net/.

이전에 업로드한 파일을 바꾸려면 을 선택하세요.





자동 프로그램 검증

업로드 된 파일은 즉시 자동 검증 절차를 거칩니다 이것은 기본적인 품질 관리를 의미합니다:

거래 조건 확인 누락, 영분할 오류, 과도한 리소스 소비 등과 같은 프로그래밍 오류 감지 등

트레이딩 로봇의 경우 거래 작업을 수행하는지 확인합니다.

확인하는 동안 프로그램은 전략 테스터에서 다른 거래 조건, 다른 심볼 및 시간 프레임으로 여러 번 실행됩니다.

보통 10분 이상 걸리지 않습니다. 확인 상태는 진행 상태창에 표시됩니다.





확인 결과가 보고서에 표시됩니다.

오류가 감지되면 알림을 받게 될 것입니다.





이 경우 테스트 보고서를 확인하고 오류를 수정해야 합니다.





오류 및 수정 방법에 대한 자세한 내용은 문서를 참조하십시오. 거래 로봇이 시장에 게시되기 전에 통과해야 하는 사항.

프로그램은 MetaQuotes-Demo 서버의 시세 및 거래 환경을 사용하여 테스트됩니다. 귀하의 계정에서 문제를 발견할 수 없는 경우 당사 서버에서 데모 계정을 만들어 확인하십시오.

제품 게시

자동 검사를 통과하면 제품을 게시할 수 있습니다. 게시하기 전에 서비스 규칙을 다시 읽고 동의해야 합니다. 특히 이 규칙은 수익을 약속하는 내용이 포함된 제품을 금지합니다.







게시 후 MQL5.com 웹사이트 쇼케이스 및 MetaTrader 터미널을 통해 사용자들은 제품을 사용할 수 있습니다.





새로운 기능을 추가하고 사용자가 보고한 버그를 수정하여 제품을 계속 개선할 수 있습니다.

Market은 새로운 버전을 배포하기 위한 편리한 메커니즘을 제공합니다. 업데이트를 게시하는 즉시 모든 고객은 개인 메시지를 통해 알림을 수신하고 MetaTrader 터미널을 통해 설치할 수 있습니다.



새 버전을 업로드하려면 Versions 섹션으로 이동하십시오.





제품 업데이트와 관련한 설명을 가능한 한 많은 언어로 추가하십시오. 고객에게 새로운 기능에 대해 알리고 더 많은 리뷰를 받을 것이며 잠재 고객은 프로젝트가 계속 발전해 가는 것을 보게 될 것입니다.

판매 및 다운로드 통계

제품 판매량 확인하고 통계를 다운로드하려면 통계 섹션을 엽니다.





또한 이 섹션에서는 수익 그래프와 제품이 판매된 지리적 분포를 제공합니다.







Market을 통한 혜택

Market 서비스는 메타 트레이더 플랫폼에서 사용 가능한 트레이딩 응용 프로그램을 편리하게 사고 팔 수 있는 장소입니다.

고객은 구매한 프로그램에 악성코드가 포함되어 있지 않은지 안심할 수 있으며 평가판을 통해 프로그램 성능을 확인할 수 있습니다.

개발자는 많은 구매자, 라이선스 메커니즘 및 지불 시스템 등 이미 구축된 시장 생태계의 이점을 누릴 수 있습니다.

저희가 제공하는 최고의 기술 인프라를 사용하여 전 세계의 트레이더들에게 애플리케이션을 제공해 보시기 바랍니다.