간단히 말해, 현재 캔들 옆에 흰색 숫자(‘핍’이라고 불림)의 움직임이 나타나기 시작하면 거래를 시작할 수 있습니다. 흰색 ‘핍’은 현재 매수 또는 매도 거래가 활성화되어 있으며 흰색으로 표시된 것처럼 올바른 방향으로 움직이고 있음을 나타냅니다. 흰색 핍의 움직임이 멈추고 정적인 녹색으로 바뀌면 이는 현재 모멘텀의 종료를 의미합니다. 숫자의 녹색은 매수 또는 매도 거래를 통해 얻은 총 수익을 ‘핍’ 단위로 나타냅니다.

또한, 인디케이터 내의 다른 고급 전문 분석 도구를 활용하여 거래를 시작할 수 있습니다. 인디케이터에 표시되는 신호와 색상을 관찰함으로써 높은 정확도로 수많은 스캘핑 기회를 포착할 수 있습니다. 테스트 중이거나 실시간 차트에서 인디케이터를 충분히 이해하는 것이 중요합니다.

대부분의 외환 시장에 적합: 금 거래 및 인기 있는 지수 시장(Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, DAX 등), 그리고 EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 등 강력한 통화쌍에 이상적입니다. 또한 Bitcoin, Ethereum, 스테이블코인 등 주요 암호화폐도 지원하며, 디지털 자산과 전통 시장을 아우르는 다양한 전략에 적합합니다.

한정된 기간 동안 특별 할인 제공.

Shock Pullback 인디케이터는 되돌림 및 매집 구역을 감지하는 데 있어 진정한 혁신입니다. 완전히 새로운 알고리즘을 기반으로 구축되어 트레이더가 거래 기회를 식별하고, 가격 움직임을 추적하며, 되돌림, 매집 구역, 갭 및 돌파를 쉽고 명확하게 감지할 수 있도록 합니다.

새 업데이트 Shock Pullback V 3.3

Shock Pullback은 완전 통합형 분석 시스템입니다.

1_ 상단 및 하단 되돌림 갭을 정확하고 혁신적인 방식으로 감지 및 표시하는 두 개의 이동선 – 갭 색상 조절 또는 숨기기 가능.

2_ 상단 또는 하단 되돌림 갭이 확인되면 화살표 표시. 해당 구역의 시작은 노란색 양방향 화살표로 표시되며, 색상 변경 또는 숨기기 옵션 제공.

3_ 중간선 기준선 표시(표준 + 계단형): "파란색 - 중간 되돌림", "라임그린 - 강세 매수 움직임", "빨간색 - 약세 매도 움직임". 색상 제어 메뉴를 통해 선 숨기기 가능.

4_ 활성 거래의 수익 핍(흰색 표시) 및 이전 수익 핍(녹색) 또는 손실 핍(빨간색) 표시. 모든 핍 숫자는 제어판에서 숨길 수 있음.

5_ ZigZag 보조 분석 기능으로 파동 및 잠재적 되돌림 감지.

6_ ZigZag 되돌림 영역 내 상단 및 하단 사각형으로 최근 두 지점의 되돌림 가격 표시. 7_ 깃발 및 페넌트 패턴을 검색 및 감지하는 보조 분석 기능. 선 색상 사용자 지정 가능하며 패턴 표시 또는 숨기기 선택 가능.

8_ 유연한 사용자 설정: 인디케이터 기간, 밴드 배율, 선 두께, 돌파 확인용 캔들 수 등 조절 가능.

보다 포괄적인 분석과 레벨, 추세선, 지지선 등을 보기 위해 Shock Pullback 인디케이터를 SULEIMAN LEVEL 인디케이터와 함께 사용하는 것을 권장합니다:

https://www.mql5.com/en/market/product/128183

성공적인 거래와 많은 수익을 기원합니다!