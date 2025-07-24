Shock Pullback

5

간단히 말해, 현재 캔들 옆에 흰색 숫자(‘핍’이라고 불림)의 움직임이 나타나기 시작하면 거래를 시작할 수 있습니다. 흰색 ‘핍’은 현재 매수 또는 매도 거래가 활성화되어 있으며 흰색으로 표시된 것처럼 올바른 방향으로 움직이고 있음을 나타냅니다. 흰색 핍의 움직임이 멈추고 정적인 녹색으로 바뀌면 이는 현재 모멘텀의 종료를 의미합니다. 숫자의 녹색은 매수 또는 매도 거래를 통해 얻은 총 수익을 ‘핍’ 단위로 나타냅니다.

또한, 인디케이터 내의 다른 고급 전문 분석 도구를 활용하여 거래를 시작할 수 있습니다. 인디케이터에 표시되는 신호와 색상을 관찰함으로써 높은 정확도로 수많은 스캘핑 기회를 포착할 수 있습니다. 테스트 중이거나 실시간 차트에서 인디케이터를 충분히 이해하는 것이 중요합니다.

대부분의 외환 시장에 적합: 금 거래 및 인기 있는 지수 시장(Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, DAX 등), 그리고 EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 등 강력한 통화쌍에 이상적입니다. 또한 Bitcoin, Ethereum, 스테이블코인 등 주요 암호화폐도 지원하며, 디지털 자산과 전통 시장을 아우르는 다양한 전략에 적합합니다.

한정된 기간 동안 특별 할인 제공.

Shock Pullback 인디케이터는 되돌림 및 매집 구역을 감지하는 데 있어 진정한 혁신입니다. 완전히 새로운 알고리즘을 기반으로 구축되어 트레이더가 거래 기회를 식별하고, 가격 움직임을 추적하며, 되돌림, 매집 구역, 갭 및 돌파를 쉽고 명확하게 감지할 수 있도록 합니다.

새 업데이트 Shock Pullback V 3.3

Shock Pullback은 완전 통합형 분석 시스템입니다.
1_ 상단 및 하단 되돌림 갭을 정확하고 혁신적인 방식으로 감지 및 표시하는 두 개의 이동선 – 갭 색상 조절 또는 숨기기 가능.
2_ 상단 또는 하단 되돌림 갭이 확인되면 화살표 표시. 해당 구역의 시작은 노란색 양방향 화살표로 표시되며, 색상 변경 또는 숨기기 옵션 제공.
3_ 중간선 기준선 표시(표준 + 계단형): "파란색 - 중간 되돌림", "라임그린 - 강세 매수 움직임", "빨간색 - 약세 매도 움직임". 색상 제어 메뉴를 통해 선 숨기기 가능.
4_ 활성 거래의 수익 핍(흰색 표시) 및 이전 수익 핍(녹색) 또는 손실 핍(빨간색) 표시. 모든 핍 숫자는 제어판에서 숨길 수 있음.
5_ ZigZag 보조 분석 기능으로 파동 및 잠재적 되돌림 감지.
6_ ZigZag 되돌림 영역 내 상단 및 하단 사각형으로 최근 두 지점의 되돌림 가격 표시. 7_ 깃발 및 페넌트 패턴을 검색 및 감지하는 보조 분석 기능. 선 색상 사용자 지정 가능하며 패턴 표시 또는 숨기기 선택 가능.
8_ 유연한 사용자 설정: 인디케이터 기간, 밴드 배율, 선 두께, 돌파 확인용 캔들 수 등 조절 가능.

  • 보다 포괄적인 분석과 레벨, 추세선, 지지선 등을 보기 위해 Shock Pullback 인디케이터를 SULEIMAN LEVEL 인디케이터와 함께 사용하는 것을 권장합니다:

https://www.mql5.com/en/market/product/128183

성공적인 거래와 많은 수익을 기원합니다!

리뷰 2
11512016
801
11512016 2025.11.15 17:55 
 

Good in analyzing price action

추천 제품
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
지표
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Inverted Chart EA
Samuele Borella
유틸리티
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
지표
MT4 버전  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator 는 Bill Williams 의 고급 프랙탈, 시장의 올바른 파동 구조를 구축하는 Valable ZigZag, 정확한 진입 수준을 표시하는 피보나치 수준과 같은 인기 있는 시장 분석 도구를 포함하는 하나의 지표 내에서 완전한 거래 시스템입니다. 시장과 이익을 취하는 장소로. 전략에 대한 자세한 설명 표시기 작업에 대한 지침 고문-거래 올빼미 도우미의 조수 개인 사용자 채팅 ->구입 후 나에게 쓰기,나는 개인 채팅에 당신을 추가하고 거기에 모든 보너스를 다운로드 할 수 있습니다 힘은 단순함에 있습니다! Owl Smart Levels 거래 시스템은 사용하기 매우 쉽기 때문에 전문가와 이제 막 시장을 연구하고 스스로 거래 전략을 선택하기 시작한 사람들 모두에게 적합합니다. 전략 및 지표에는 눈에 보이지 않는 비밀 공식 및 계산 방법이 없으며 모든 전략 지표는 공개되어 있습니다. Owl Smart Levels를 사
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
지표
Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
지표
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
지표
SMC Venom Model BPR 지표는 Smart Money(SMC) 개념 내에서 일하는 트레이더를 위한 전문 도구입니다. 가격 차트에서 두 가지 주요 패턴을 자동으로 식별합니다. FVG (공정 가치 갭)는 3개의 캔들의 조합으로, 첫 번째와 세 번째 캔들 사이에 갭이 있습니다. 이는 볼륨 지원이 없는 레벨 사이에 구역을 형성하여 종종 가격 수정으로 이어집니다. BPR (균형 가격 범위)은 두 개의 FVG 패턴의 조합으로, "브리지"를 형성합니다. 이는 가격이 낮은 볼륨 활동으로 움직일 때 브레이크아웃과 레벨로의 복귀 구역으로, 캔들 사이에 갭을 생성합니다. 이러한 패턴은 거래자가 차트에서 거래량과 가격 역학을 분석하여 주요 지지/저항 수준, 돌파 구역 및 진입 지점을 식별하는 데 도움이 되며, 여기서 대형 시장 참여자와 일반 참여자 간의 상호 작용이 발생합니다. 이 지표는 사각형과 화살표 형태로 패턴을 시각화하며 유연한 경고 설정도 지원합니다. 주요 특징: 패턴 표시 모드
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
지표
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
지표
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
지표
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $39, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Trend Line Map Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.09 (11)
지표
트렌드 라인 맵 표시기는 트렌드 스크리너 표시기의 애드온입니다. Trend screener(Trend Line Signals)에 의해 생성된 모든 신호에 대한 스캐너로 작동합니다. Trend Screener Indicator 기반의 Trend Line Scanner입니다. Trend Screener Pro 표시기가 없으면 Trend Line Map Pro가 작동하지 않습니다. It's a Trend Line Scanner based on Trend Screener Indicator. If you don't have Trend Screener Pro Indicator,     the Trend Line Map Pro will not work . MQL5 블로그에 액세스하여 추세선 지도 표시기의 무료 버전을 다운로드할 수 있습니다. Metatrader Tester 제한 없이 구매하기 전에 사용해 보십시오. : 여기를 클릭하세요 1. 쉽게 얻을 수 있는 이점 통화 및 시간 프레
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
지표
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
지표
Magic Finger can help you identify trends and trading opportunities clearly. The finger points to the open position signal, and the discoloration line is confirmed by the trend. If you are a day trader, you can choose to trade during a period of active trading, referring to the discoloration line as the basis for the next order, finger signal as a filter. If you are a trend trader, you can choose a period above H1, wait for the appearance of the finger signal in the key price area, and enter th
Trading Utility
Tahir Hussain
유틸리티
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
Mirror Signals Service
Isaac Derban
유틸리티
Overview Mirror Signals Service EA (Text only)   is a powerful monitoring Expert Advisor that automatically sends   real-time Telegram notifications   for all important trade events on your MetaTrader 5 account. It is engineered specifically for   signal providers ,   trade-copier operators ,   auditors ,   educators , and   professional trading services   that require immediate, detailed, and reliable reporting. Everything from   entries, exits, SL/TP changes, comment changes, trailing sto
Price manipulation risk
Vincent Albert Feugier
지표
Price Manipulation Risk Indicator Advanced Tool for Market Risk Evaluation & Manipulation Detection Price Manipulation Risk Indicator is a professional tool designed to measure the current risk level in the market. It evaluates price behavior, market activity, and candle dynamics to detect unstable or potentially manipulated environments. This indicator helps traders avoid traps , filter false signals , and improve timing in both entries and exits. Product Purpose Provide an immediate a
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
지표
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
지표
MT4 Version Wave Trend MT5 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current move
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
지표
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
지표
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
Trend Catalyst Pro
Marco Scherer
지표
Trend Catalyst Pro 7중 확인, 스마트 알림, 뉴스 개요 및 MetaTrader 5용 통합 대시보드를 갖춘 전문 멀티 트렌드 지표。 Trend Catalyst Pro는 7개의 검증된 시장 지표의 신호를 하나의 명확한 점수로 결합합니다. 각 지표를 개별적으로 분석하는 대신 차트 캔들에서 보이는 결과를 얻습니다: "6/7 LONG" 또는 "7/7 SHORT"와 같은 화살표 및 텍스트 신호 강도에 따라 색상으로 구분된 캔들 모든 값을 실시간으로 명확하게 표시하는 대시보드 뉴스로 인한 다음 강한 움직임이 언제 발생할 수 있는지 보여주는 뉴스 라인 목표는 명확합니다: 추측 줄이기, 더 객관적인 확인, 더 명확한 결정。 7포인트 트렌드 점수 작동 방식 각 캔들은 7개의 구성 요소를 기반으로 평가됩니다. 각 강세 조건에 대해 롱 측면에 1포인트, 각 약세 조건에 대해 숏 측면에 1포인트가 있습니다. 결과는 0에서 7까지의 점수입니다。 다음이 사용됩니다: ADX(+DI 및 −DI
FREE
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
지표
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
지표
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
RM Divergence Pro
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
지표
RM Divergence Pro - Advanced RSI Divergence and Inability Indicator, It is a professional, non-repainting RSI divergence indicator based on real market structure. It detects Regular Divergence, Hidden Divergence, Inability, and Potential Divergence using confirmed RSI swings, price behavior, and advanced filters for clean and reliable analysis. ================================================== OVERVIEW ================================================== RM Divergence Pro is an advanced RSI-base
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
지표
평균 회귀 거래에 대한 전문적이고 정량적인 접근 방식을 구현하는 고유한 지표입니다. 이는 가격이 예측 가능하고 측정 가능한 방식으로 평균으로 전환되고 반환된다는 사실을 이용하여 비정량적 거래 전략을 훨씬 능가하는 명확한 진입 및 퇴장 규칙을 허용합니다. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 명확한 거래 신호 놀랍도록 쉬운 거래 사용자 정의 가능한 색상 및 크기 성능 통계 구현 대부분의 거래 전략을 능가합니다. 적절한 SL 및 TP 레벨을 표시합니다. 이메일/음향/시각 알림을 구현합니다. 작동 원리 이 지표는 더 높은 기간에서 완전히 사용자 정의 가능한 이동 평균 주변의 표준 편차를 측정하고 추세 추종 접근 방식을 사용하여 정확하게 거래를 찾습니다. 거래는 현재 차트의 가격 동작을 살펴보고 선택한 더 높은 기간에서 계산된 평균 가격대로 가격이 돌아오면 닫힙니다. 코딩 방식 때문에 지
Professional PinBar Reversal Scanner MT5
Emma-ekong Ben Eshiet
지표
PIN BAR POWER REVERSAL SCANNER MT5   UNLOCK THE SECRET OF INSTITUTIONAL TRADING WITHOUT THE HEDGE FUND BUDGET What If I Told You There's a Way to Spot Reversals BEFORE They Happen? Professional traders know: Pin bars at key levels are where fortunes are made. The institutions use them. The smart money follows them. And now, YOU can trade them with surgical precision. ---SPECIAL BONUS (VALID TILL JUNE 2026)- OUR DAILY SCALPER EA for BTCUSD and VIX75 •········································
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
지표
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
지표
SimSim Arrow Momentum은 표준 "Momentum" 지표이지만 화살표 버전이 있습니다. MetaTrader 4 버전 지표 매개변수는 표준 매개변수와 비슷하지만, 델타라는 매개변수가 하나 더 추가되었습니다. 델타 = 0 - 100 100 값을 기준으로 한 편차입니다. 100 지표의 수준을 변경하면 플러스 마이너스가 가능합니다. 이 지표는 가격이 레벨 라인인 100 +- 델타를 교차할 때 신호를 생성합니다. "CONTROL DEAL"을 활성화하면 지표 신호에 따라 거래가 자동으로 시작됩니다. 이 표시기는 신뢰할 수 있는 신호 장치로서 본래 목적대로 사용할 수 있습니다. 그러나 이의 2차 목적은 " CONTROL DEAL " 유틸리티에 대한 신호 제공자 역할을 하는 것입니다. 지표와 유틸리티의 공생을 통해 신호를 볼 수 있을 뿐만 아니라 신호에 따라 거래를 할 수도 있습니다. 이러한 신호를 효과적으로 활용하려면 무료 유틸리티인 SimSim Control Deal MT5
BOA Multi Currency Dashboard
Eugene Kendrick
지표
Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard for Binary Options (MT5) . You can use any of the BOA Signals Indicators with the dashboard. Just change the BOA Signals Indicator Name in the dashboard settings to the indicator you want to get signals from. For example: CHILL. BLAZE:  BOA_BLAZE_Indicator_v1   Strategy :   BLW Online Trading Binary Options Strategy (3 Moving Average) LAVA:  BOA_LAVA_Indicator_v1   Strategy:   Lady Trader Binary Options Strategy (Bollinger Bands & Stochas
Gann Squaring Out of Time and Price
Yardley Zuniga
지표
Gann Time–Price Square Cycles (MT5) This indicator applies the concept of time–price balance introduced by W.D. Gann. It detects price swings on the chart and projects Quarter, Half, and Full cycle time intervals forward, marking them with vertical lines. The tool is designed to help traders study the relationship between swing size and elapsed time directly on MT5 charts. Functions Detects swing highs and lows based on pivot depth and minimum swing size. Projects Quarter, Half, and Full harmon
PipFinite Energy Beam MT5
Karlo Wilson Vendiola
지표
Pipfinite creates unique, high quality and affordable trading tools. Our tools may or may not work for you, so we strongly suggest to try the Demo Version for MT4 first. Please test the indicator prior to purchasing to determine if it works for you. We want your good reviews, so hurry up and test it for free...we hope you will find it useful. Combo Energy Beam with Swing Control Strategy: Confirm swing pullback signals Watch Video: (Click Here) Energy Beam with Trend Laser Strategy: Confirm Tre
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
지표
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
지표
TREND FLOW PRO TREND FLOW PRO 는 시장의 방향을 표시하는 리페인트 없는(Non-Repainting) 지표입니다. 추세 전환뿐만 아니라 주요 시장 참여자의 최초 및 반복 진입을 식별합니다. 차트의 BOS 표시는 실제 추세 전환과 상위 타임프레임의 핵심 레벨을 나타냅니다. 데이터는 리페인트되지 않으며 각 캔들 종료 후에도 차트에 그대로 남아 있습니다. 개인 메시지를 통해 전략 예제가 포함된 자세한 PDF 가이드 를 요청하고 받아보세요. 지표의 주요 구성 요소: BOS FLOW – 추세 파동과 실제 추세 전환을 나타냅니다. 이는 대형 시장 참여자의 진입과 그 존재에 대한 확인을 의미하며, 숫자로 표시됩니다. BOS FILL – 추세 방향에 따라 캔들을 색칠합니다. “대형 플레이어”가 시장에 진입하는 구간과 추세가 전환되는 지점을 표시합니다. 신호 레벨: BOS – 강도가 명확하지 않은 참여자의 진입(대개 메인 추세 내 조정 구간). Move SL – 대형 참여자가
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
지표
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
지표
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
지표
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data， It also supports various foreign exchange transactions ) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps y
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (137)
지표
다시 색을 칠하지 않고 거래에 진입할 수 있는 정확한 신호를 제공하는 MT5용 지표입니다. 외환, 암호화폐, 금속, 주식, 지수 등 모든 금융 자산에 적용할 수 있습니다. 매우 정확한 추정값을 제공하고 매수와 매도의 가장 좋은 시점을 알려줍니다. 하나의 시그널로 수익을 내는 지표의 예와 함께 비디오 (6:22)시청하십시오! 대부분의 거래자는 Entry Points Pro 지표의 도움으로 첫 거래 주 동안 트레이딩 결과를 개선합니다. 저희의   Telegram Group 을 구독하세요! Entry Points Pro 지표의 좋은점. 재도색이 없는 진입 신호 신호가 나타나고 확인되면(시그널 캔들이 완성된 경우) 신호는 더 이상 사라지지 않습니다. 여타 보조지표의 경우 신호를 표시한 다음 제거되기 때문에 큰 재정적 손실로 이어집니다. 오류 없는 거래 게시 알고리즘을 통해 트레이드(진입 또는 청산)를 할 이상적인 순간을 찾을 수 있으며, 이를 통해 이를 사용하는 모든 거래자의 성공률이
MT5 Forecast System
Peter Maggen
지표
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
지표
ACB Breakout Arrows 지표는 특별한 돌파 패턴을 감지하여 시장에서 중요한 진입 신호를 제공합니다. 이 지표는 차트를 지속적으로 스캔하면서 한 방향으로 움직임이 자리 잡을 때를 포착하여 큰 움직임 직전에 정확한 진입 신호를 제공합니다. 다중 종목 및 다중 시간대 스캐너는 여기에서 확인하세요 - ACB Breakout Arrows MT5용 스캐너 핵심 기능 지표가 자동으로 손절(Stop Loss) 및 익절(Take Profit) 수준을 제공합니다. 모든 시간대의 돌파 신호를 추적하는 MTF 스캐너 대시보드 포함. 데이 트레이더, 스윙 트레이더 및 스캘퍼에게 적합합니다. 신호 정확도를 높이기 위해 최적화된 알고리즘 사용. 손익분기점 또는 빠른 수익 목표를 위한 특별한 라인 (Quick Profit Line) 제공. 승률, 성공 비율, 평균 수익 등의 성과 분석 지표 제공. 재도색 없음. 신호는 고정되어 신뢰할 수 있습니다. 거래 확인 - ACB Trade Filter 지
Hyperbolic
Konstantin Gruzdev
지표
The indicator is stable on noise fluctuations in price and quickly reacts to the trend. It is based on an algorithm from a system of hyperbolic functions that allows you to aggressively smooth the flat with minimal lag on the trend. It can be applied directly to the price chart, to itself, or to other indicators in order to eliminate false signals. The main purpose of the indicator is to smooth out small sawtooth price movements as much as possible. The higher the Hyperbolic parameter, the stron
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
지표
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
지표
소개       Quantum Trend Sniper Indicator는   추세 반전을 식별하고 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 지표입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발한       Quantum Trend Sniper 표시기       매우 높은 정확도로 추세 반전을 식별하는 혁신적인 방법으로 거래 여정을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계되었습니다. ***Quantum Trend Sniper Indicator를 구입하면 Quantum Breakout Indicator를 무료로 받을 수 있습니다!*** Quantum Trend Sniper Indicator는 추세 반전을 식별하고 세 가지 이익실현 수준을 제안할 때 경고, 신호 화살표를 제공합니다. 초보자 거래자와 전문 거래자 모두에게 적합합니다. Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 MT4 버전:       여기를 클릭하세요 추천: 기간:모든 기간.
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
지표
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
지표
Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
Visual Position Sizer Risk Calculator
Nabil Oukhouma
지표
Stop calculating lot sizes manually. Stop guessing your Risk/Reward ratio. The Risk Reward Tool brings the intuitive, visual trading style of TradingView directly to your MetaTrader 5 charts. It is designed for traders who value speed, precision, and visual clarity. Whether you trade Forex, Indices (DAX, US30), or Commodities (Gold, Oil), this tool handles the math for you. Simply click "Long" or "Short," drag the lines to your levels, and the tool instantly tells you exactly how many lots to t
제작자의 제품 더 보기
Time Candle Suleiman
Suleiman Alhawamdah
5 (15)
지표
긍정적인 리뷰를 남겨 주세요. 중요한 참고 사항 : 스크린샷에 표시된 이미지는 제 인디케이터인 Suleiman Levels 인디케이터와 RSI Trend V 인디케이터를 보여주며, 물론 첨부된 "Time Candle"도 포함되어 있습니다. 이 "Time Candle"은 원래 고급 분석 및 독점 레벨을 위한 포괄적인 인디케이터인 Suleiman Levels의 일부입니다. 마음에 드신다면 "RSI Trend V" 인디케이터를 시도해 보세요: https://www.mql5.com/en/market/product/132080 그리고 마음에 드신다면 "Suleiman Levels" 인디케이터를 시도해 보세요: https://www.mql5.com/en/market/product/128183 Time Candle Suleiman 인디케이터는 현재 캔들에 대한 남은 시간을 부드럽고 우아하게 표시하도록 설계되었습니다. 모든 시간대에서 카운트다운의 모양을 완전히 사용자 정의할 수 있는 옵션을 제공하
FREE
Volume Liquidity Hunter Scalping
Suleiman Alhawamdah
지표
볼륨 & 유동성 헌터 – 스캘핑 은 다중 시간축에서 실시간으로 거래량 급증과 유동성 구역을 추적하도록 설계된 전문 수준의 스캘핑 지표입니다. 이 지표는 '스마트 머니(Smart Money)' 개념과 실시간 거래 조건을 결합하여 정밀한 스캘핑에 이상적인 도구가 됩니다. 반전, 돌파, 공정가치갭(FVG) 중 어떤 방식으로 거래하든 — 이 지표는 진정한 매수 및 매도 압력이 집중된 위치를 파악하는 데 도움을 줍니다. 실시간 볼륨 탐지 틱 볼륨 급등을 추적하고 최근 기록과 비교하여 비정상적인 시장 활동을 강조 표시합니다. 유동성 구역 식별 자동으로 공정가치갭(FVG)과 잠재적 주문 블록(Order Blocks)을 감지합니다. 가격이 반응할 가능성이 높은 구역을 강조 표시합니다. M5부터 H4까지의 다중 시간 분석, 시간 프레임을 자유롭게 조절 및 숨길 수 있음 차트 상에 명확한 막대와 상자를 직접 표시합니다. 방해되지 않으며 사용자 정의 가능. 이 지표는 시장을 지속적으로 스캔하면서
Suleiman Levels
Suleiman Alhawamdah
5 (3)
지표
اسم المصدر:   مؤشر أسعار الأسهم الخاص بمؤشر القوة النسبية 2 "مستويات سليمان" 지표와 "RSI Trend V" شكرا جزيلا. يبلغ عدد مستويات سليمان 9,800 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يزيد عن 9,800 مليون دولار أمريكي شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مستويات سليمان في اللعبة: 노란색 박스 (자금 흐름 감지)   - 노란색 박스 설명: ""الحصول على معلومات إضافية عن العمل" 기능 - 처음부터 개발됨": 특정 캔들에서 은행 및 기관의 자금 유입을 감지합니다. هذا هو السبب في أن هذا هو ما يحدث في المستقبل. اسم المنتج: """"""""""""""   " 지표 기능 - 처음부터 개발됨": 재표시되지 독창적인 컬러 레벨 시스템. "هذا هو السبب
AI Forecasts MT5
Suleiman Alhawamdah
지표
AI Forecasts MT5 인디케이터: 인공 지능과 딥 러닝을 통한 미래 예측 시스템 (AI + ML) _ 주요 특징: 동적 데이터 분석을 기반으로 최대 20캔들 앞을 내다보는 미래 예측 스캘핑 트레이딩에 적합 예측 신뢰도를 반영하는 다색상 예측 차트와 현재 매수/매도 상태 옆의 흰색 핍 카운터 확률 변화 범위와 방향을 포함한 예상 가격 경로를 보여주는 확률 구역 Shock Pullback 인디케이터를 주로 기반으로 한 다변량 분석 포함: Pullback 구역, 갭 시작 및 종료의 계산 및 연구 노란색 화살표로 생성되는 경사, 가속, 감속 및 반등 신호 지그재그 각도와 돌파/상승 추세 구역 계산 플래그 및 패턴 모델 등의 분석 축적 구역과 갭의 모델링 및 미래 움직임에 미치는 영향 분석 예측 계산에 차트 패턴 통합 인공 지능: MQL5 구조와 환경에서 설계된 고급 신경망 아키텍처 "참고: 학습 및 AI 시스템은 내부적이며 외부가 아니며 Python 등에 의존하지 않음" _
RSI Trend V1
Suleiman Alhawamdah
지표
중요한 참고 사항: 스크린샷에 표시된 "일부 이미지" 는 제 인디케이터인 Suleiman Levels Indicator 및 RSI Trend V Indicator 에서 가져온 것입니다. RSI Trend V Indicator 는 트렌드 식별을 위해 설계되었으며, 피보나치와 통합되어 목표 구역과 잠재적인 반전 지점을 결정합니다. 이는 전체적인 트렌드 방향을 판단하는 데 매우 강력하고 엄격하며 유용한 인디케이터입니다. 가격 움직임이 반전될 가능성이 있는 영역에서 상승 및 하락 화살표가 나타납니다. 그러나 집중해야 할 주요 요소는 다음과 같습니다. Thick blue line - 상승 추세 Thick yellow line - 하락 추세 Green cloud above the thick green line Red cloud below the thick yellow line Bullish and bearish arrows 새로운 화살표가 표시될 때 나타나는 피보나치 수준을 고려하는 것이
King Smart Liquidity MT5
Suleiman Alhawamdah
지표
King Smart Liquidity MT5는 외환, 금, 지수, 비트코인 및 기타 시장에서 기관 자금 흐름과 주요 은행들을 추적하도록 특별히 설계된 고급 분석 지표입니다. 이 지표는 "스마트 머니 컨셉" 방법론을 기반으로 개발되었으며, 이는 가격 행동, 유동성 영역, 그리고 주요 금융 기관들이 시장에서 어떻게 행동하는지에 대한 이해에 의존합니다. 이 지표는 단순히 선이나 영역을 그리는 것이 아니라, 기존의 지연되는 지표들과는 차원이 다른 실제 시장 구조에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. **주요 기능:** 1.  **고급 시장 구조 분석**     *   중요한 고점과 저점(HH, HL, LL, LH)의 탐지 및 강도 표시가 포함된 라벨링     *   구조 돌파(BOS) 및 성격 변화(CHoCH) 지점의 정확한 식별     *   더블 탑/바텀 탐지 및 즉각적인 시각적 알림     *   가격 행동에 기반한 실제 시장 방향에 대한 명확한 뷰 2.  **스마트 오더 블록
Data Historical Suleiman
Suleiman Alhawamdah
Experts
중요: 이 전문가는 데이터 다운로드 전용이며 어떠한 거래 작업도 실행하지 않습니다. 전문가 자문 기능: 정확하고 올바르며 빠르게 과거 데이터를 다운로드합니다. 필요성: 때때로 도형, 그래픽, 선, 화살표를 포함한 특정 지표가 차트에 배치되거나 시간 프레임을 전환할 때 이상하게 동작하는 것을 알 수 있습니다. 도형과 선이 메인 화면에서 부자연스럽게 움직일 수 있습니다. 이 문제는 일부 지표가 필요로 하는 데이터가 부족하기 때문에 발생합니다. 사용 단계: 새 창에서 새로운 통화 쌍을 엽니다. 전문가 자문을 새로운 통화 쌍으로 드래그합니다. 짧은 시간 내에 필요한 과거 데이터가 다운로드됩니다. 플랫폼 화면 하단의 ToolBox 섹션에서 Experts 탭(설명 이미지에 표시된 대로)에 메시지와 알림이 표시됩니다. 다운로드가 성공적으로 완료되었음을 확인하는 메시지가 나타납니다: "통화 쌍이 성공적으로 다운로드되었습니다." 완료 후 창을 닫습니다. 중요한 경고: 전문가 자문 설정에는 Downl
FREE
Pattern Head and Shoulders
Suleiman Alhawamdah
지표
웰컴 가격: 35달러 헤드 앤 숄더 패턴 은 신뢰할 수 있는 패턴 인식을 원하는 트레이더에게 이상적입니다. 강세 및 약세 헤드 앤 숄더 형성을 포함하며, 통합된 피보나치 레벨, 목선 돌파 감지 및 조기 예측 기술이 적용되었습니다. 차트 구조와 추세 반전을 정확하게 식별하는 기술적 분석을 중시하는 분들을 위한 강력한 MT5 도구입니다. 이중 감지 방법 방법 1 - 클래식 패턴 감지 명확한 구조적 규칙을 사용하여 표준 헤드 앤 숄더 패턴(일반형, 역형, 비표준형)을 감지합니다. 이 방법은 다음을 강조합니다: 명확한 목선 돌파 대칭적인 패턴 형성 피보나치 되돌림 레벨 기반 즉각적인 반응 구역 방법 2 - 예측적 패턴 감지 오른쪽 숄더가 형성되기 전에도 왼쪽 숄더와 머리를 조기에 식별하는 혁신적인 접근법입니다. 예측 삼각형 을 사용하며   Early_Quick_Pips 라인 을 그려 더 빠른 진입 지점과 가격 움직임에 대비할 시간을 제공합니다. 이 방법에서는 피보나치 레벨이 다르게 계산
필터:
micllAblen
82
micllAblen 2025.11.20 07:55 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Suleiman Alhawamdah
34929
개발자의 답변 Suleiman Alhawamdah 2025.11.20 12:56
Thank you.. I truly appreciate your kindness and encouragement.
11512016
801
11512016 2025.11.15 17:55 
 

Good in analyzing price action

Suleiman Alhawamdah
34929
개발자의 답변 Suleiman Alhawamdah 2025.11.15 18:28
thank you brother.. I wish you success and good trading
I’m truly delighted by your kind review
리뷰 답변