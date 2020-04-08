CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF

CandleVision Pro – エンガルフィング、ピンバー、インサイドバー スキャナー（MTF）


CandleVision Pro は、複数の時間軸でローソク足の形成を検出し表示するテクニカルインジケーターです。

Engulfing、Pin Bar、Inside Bar の三つの一般的な価格アクションパターンを識別します。

また、このインジケーターにはマルチタイムフレームのダッシュボード、オプションのフィルター、およびシグナル統計機能が含まれています。


主な機能

- Engulfing、Pin Bar、Inside Bar の形成を自動検出

- M1 から D1 までの複数の時間枠に対応

- チャート上に統合されたダッシュボードでシグナルを表示

- トレンド、モメンタム、ボラティリティのオプションフィルターを含む

- 検出されたパターンの基本統計を計算

- シグナルの有効期限とダッシュボード位置の調整可能

- ターミナルでサポートされている任意のシンボルで動作


フィルターと計算

- トレンドフィルター：方向の偏りを判断するための EMA に基づく

- モメンタムフィルター：モメンタム指標の値に基づく

- ボラティリティフィルター：ATR を使用して市場の変動レンジを見積もる

各フィルターは入力パラメータで有効または無効にできます


ダッシュボード機能

インジケーターには、パターンタイプ、シグナル状況、トレンド、ボラティリティ、および基本スコア計算を表示する設定可能なダッシュボードが含まれています。

ユーザーはチャートの好みに応じてダッシュボードのサイズ、位置、および表示をカスタマイズできます。


入力パラメータ

- 利益確定 / 損切り（ポイント）

- パターン選択（Engulfing / Pin Bar / Inside Bar）

- 時間枠選択（M1–D1）

- フィルター設定（トレンド、モメンタム、ボラティリティ）

- ダッシュボードの位置、サイズ、および表示オプション


使用上の注意

CandleVision Pro は特定のローソク足形成を識別するテクニカル分析ツールです。

取引を自動でオープン、クローズまたは管理するものではありません。

ユーザーは自身の取引手法およびリスク管理の慣行と組み合わせて各シグナルを評価するべきです。


互換性

- プラットフォーム：MetaTrader 5

- 種類：カスタムインジケーター

- 通貨ペア等のシンボル：すべて

- 時間枠：M1 から D1 まで


おすすめのプロダクト
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
インディケータ
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
インディケータ
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
インディケータ
MT4版  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator は、 Bill Williams の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels 取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注文を出すための
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
インディケータ
ATrend: その仕組みと使い方 仕組み MT5プラットフォーム向けの「ATREND」インジケーターは、テクニカル分析手法の組み合わせを利用して、トレーダーに堅牢な買いと売りのシグナルを提供するように設計されています。このインジケーターは主に、ボラティリティ測定のために平均真の範囲（ATR）を活用し、潜在的な市場動向を特定するためのトレンド検出アルゴリズムを併用しています。 購入後にメッセージを残すと、特別なボーナスギフトが贈呈されます。 主な特徴: - ダイナミックなトレンド検出: インジケーターは市場トレンドを評価し、シグナルを適宜調整することで、トレーダーが優位な市場環境に合わせて戦略を立てるのを支援します。     - ボラティリティ測定: ATRを使用することで、インジケーターは最適なストップロス（SL）とテイクプロフィット（TP）レベルを決定するために不可欠な市場ボラティリティを測定します。 - シグナルの視覚化: インジケーターは、チャート上に買いと売りのシグナルを視覚的に表示することで、トレーダーの意思決定を強化します。 操作手順 入力とセッティング - TimeF
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
インディケータ
ACB Breakout Arrows インジケーターは、特別なブレイクアウトパターンを検出することで、市場における重要なエントリーシグナルを提供します。このインジケーターはチャートを常に監視し、一方向に勢いが定着してきた段階で、主要な値動きの直前に精度の高いエントリーシグナルを表示します。 マルチシンボル・マルチタイムフレームスキャナーはこちらから - ACB Breakout Arrows MT5 用スキャナー 主な機能 ストップロスとテイクプロフィットの水準が自動で表示されます。 すべての時間足のブレイクアウトシグナルを監視できるMTFスキャナーダッシュボードを搭載。 デイトレーダー、スイングトレーダー、スキャルパーに最適。 シグナル精度を高めるための最適化されたアルゴリズム。 損益分岐点やスキャルピングターゲットに使える特別なライン（クイックプロフィットライン）。 勝率、平均利益などのパフォーマンス分析メトリクスを表示。 リペイントなし。 トレードの確認 - 低確率のトレードを除外するために ACB Trade Filter インジケーター を使用してください。 強い買い：
PREngulfing
Slobodan Manovski
エキスパート
PR EA - Engulfing Pattern Trading System Automated Engulfing Pattern Detection with MA Confirmation The PR EA is a Meta Trader 5 expert advisor that identifies and trades bullish/bearish engulfing candlestick patterns when confirmed by a moving average filter. Designed for swing trading on 30-minute charts with compatibility for M15 and H1 time frames. Key Features: Pattern Recognition - Detects valid bullish/bearish engulfing candle formations Trend Confirmation - 238-period SMA filter
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
インディケータ
MercariaPattern1-2-3 відстежує рух ціни, знаходить трьоххвильові структури 1-2-3 та підсвічує момент, коли сценарій підтверджується пробоєм ключового рівня. MercariaPattern1-2-3 tracks price movement, detects three-leg 1-2-3 structures and highlights the moment when the scenario is confirmed by a key level breakout. Індикатор збирає локальні свінги в компактну фігуру 0–1–2–3 , чекає підтвердженого пробою та будує стрілку входу з готовими рівнями SL/TP. The indicator combines local swings into a
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
インディケータ
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
インディケータ
これはほぼ間違いなく、MetaTraderプラットフォームで見つけることができる最も完全な調和価格形成自動認識インジケーターです。 19種類のパターンを検出し、フィボナッチプロジェクションをあなたと同じように真剣に受け止め、潜在的逆転ゾーン（PRZ）を表示し、適切なストップロスとテイクプロフィットレベルを見つけます。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 19の異なる調和価格形成を検出します プライマリ、派生および補完フィボナッチ投影（PRZ）をプロットします 過去の価格行動を評価し、過去のすべてのパターンを表示します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 適切なストップロスとテイクプロフィットのレベルを表示します ブレイクアウトを使用して適切な取引を通知します すべてのパターン比をグラフにプロットします 電子メール/音声/視覚アラートを実装します スコット・M・カーニーの本に着想を得て、この指標は最も純粋で急を要するトレーダーのニーズを満たすように設計されています。ただし、トレードを容易にする
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
インディケータ
This trading indicator is non-repainting, non-redrawing, and non-lagging, making it an ideal choice for both manual and automated trading. It is a Price Action–based system that leverages price strength and momentum to give traders a real edge in the market. With advanced filtering techniques to eliminate noise and false signals, it enhances trading accuracy and potential. By combining multiple layers of sophisticated algorithms, the indicator scans the chart in real-time and translates comple
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
インディケータ
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
インディケータ
インジケーターは、可能な限り最小のラグで 再描画せず にチャートに高調波パターンを表示します。インディケータトップの検索は、価格分析の波動原理に基づいています。 詳細設定では、取引スタイルのパラメータを選択できます。ろうそく（バー）のオープニングで、新しいパターンが形成されると、価格変動の可能性のある方向の矢印が固定され、変更されません。 インジケーターは、次のパターンとその種類を認識します：ABCD、Gartley（Butterfly、Crab、Bat）、3Drives、5-0、Batman、SHS、One2One、Camel、Triangles、WXY、Fibo、Vibrations。デフォルトでは、ABCDとGartleyの数字のみが設定に表示されます。多くの追加の構成可能なパラメーター。 主なパラメータ: ShowUpDnArrows-予想される方向矢印を表示/非表示 ArrowUpCode-上矢印コード ArrowDnCode-下矢印コード Show old history patterns-古いパターンの表示を有効/無効にします Enable alert messages,
Scan pattern
VLADISLAV AKINDINOV
インディケータ
The indicator is designed to help in making a decision on the direction of trading (buy or sell). It is a history scanner that searches for matches of the current pattern (combination of several current bars) with historical data in percentage terms by the relative vertical position of candles relative to each other, the size of each candle, the size of the candle body and the candle shadows. In history, the matches found are indicated by vertical lines on the candle of the beginning of the soug
KT Renko Patterns MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
インディケータ
KT Renko Patterns は、レンコチャートの各レンガをスキャンしながら、さまざまな金融市場でトレーダーによく使用されている有名なチャートパターンを検出します。 時間ベースのチャートと比較して、レンコチャートは視認性が高くシンプルなため、パターンベースのトレードがより簡単かつ明確になります。 KT Renko Patterns は複数のレンコパターンを搭載しており、その多くは Prashant Shah 氏の著書『Profitable Trading with Renko Charts』でも詳しく解説されています。 KT Renko Patterns インジケーターに基づいた 100% 自動化された EA は、こちらからご利用いただけます - KT Renko Patterns EA 。 機能一覧 最大8種類の明確なレンコパターンを表示し、あいまいさなく取引をサポートします。 完全な客観性を保つため、すべてのパターンにストップロスとフィボナッチターゲットが設定されています。 KT Renko Patterns は各パターンの精度を継続的に測定し、重要な統計情報をチャート
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
インディケータ
Auto Optimized RSI   は、正確な売買シグナルを提供するために設計された、使いやすいスマートな矢印インジケーターです。過去のデータを使ったトレードシミュレーションに基づき、各通貨ペアや時間足に最適なRSIの買い/売りレベルを自動で見つけ出します。 このインジケーターは、独立したトレードシステムとしても、既存の戦略の一部としても使用できます。特に短期トレーダーにとって便利なツールです。 従来のRSI（70/30など）の固定レベルとは異なり、 Auto Optimized RSI   はリアルな価格の動きとバックテスト結果に基づき、ダイナミックにレベルを調整します。勝率、ドローダウン、平均利益/損失といった重要な統計をモニターし、現在の市場に適応して、本当に機能するシグナルを提供します。 RSIが最適化されたレベルをクロスすると、チャート上に買い・売りの矢印が表示され、成功率の高いエントリーポイントを見つけるのに役立ちます。 ご購入後にご連絡いただければ、追加のツールや特別なトレードのヒントを無料でお渡しいたします！ 皆様のトレードが成功しますように！
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
インディケータ
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Universal Trendline Breakout Strategy
Tahir Mehmood
インディケータ
概要 Universal Trendline Breakout Strategy は、トレンドラインのブレイクを正確に検出して取引するためのMetaTrader 5用高機能インジケーターです。ピボットポイント分析により動的なサポート・レジスタンスを自動で特定し、リアルタイムでトレンドラインを描画します。 主な機能 ピボットによる自動トレンドライン検出 サポート・レジスタンス突破時のブレイクアウトアラート 色、線の太さ、最大本数、延長のカスタマイズ可能 トレンドラインの自動更新 更新情報をチャートに表示可能 トレーダーへの利点 ブレイクアウト取引を効率化し、エントリータイミングを改善。どの銘柄や時間軸でも高確率の動きを捉える信頼できるツールです。
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視覚
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
「Naturu（ナチュル）」は自然の対称性をアルゴリズムとして用いる手動インジケーターです。 シンプルな戦略と隠された知恵でマーケットを制覇しましょう！ インジケーターを読み込むと、上側（Top）と下側（Bottom）の2本のラインが表示されます。 ラインを一度クリックするとアクティブ化され、移動させたいローソク足をクリックするだけでその位置に移動できます。 高値ポイントと安値ポイントを設定すると、インジケーターが自動的に以下を計算します： マゼンタのゾーン：ブル（買い勢）とベア（売り勢）の関心が最も接近する、サポート／レジスタンスになりやすいエリア グレーのゾーン：次に注目されるエリア アクア色のライン：ブルの価格目標 ゴールド色のライン：ベアの価格目標 手動インジケーターは完全なコントロールと柔軟性を提供し、リアルタイムの相場状況や個人の直感に応じてラインを調整できます。 価格の動きを自ら深く分析することで、サポートやレジスタンス、チャートパターンの形成を本質的に理解できます。 人間の判断を活かすことで、自動システムが誤認しがちなノイズを除去し、誤シグナルを減らします。 また、自分
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
インディケータ
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
KT Pin Bar MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
インディケータ
KT Pin Bar identifies the pin bar formation which is a type of price action pattern which depicts a sign of reversal or rejection of the trend. When combined with support and resistance, BRN and other significant levels, Pin Bar pattern proved to be a very strong sign of reversal. Basically, a pin bar is characterized by a small body relative to the bar length which is closed either in upper or lower 50% part of its length. They have very large wicks and small candle body. A pin bar candlestic
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
インディケータ
LevelPAttern MT5 is a technical indicator based on the daily levels and Price Action patterns. The indicator is based on the standard ZigZag indicator + reversal candlestick pattens, such as Star, Hammer (also knows as Pin bar), Engulfing and others. The indicator generates audio and text notifications when a pattern is formed and a level is touched. It also supports sending email and push notifications. Indicator operation features It is suitable for working with any CFD and FOREX trading inst
Trendline with Fibonacci Retracement
Abdelkhabir Yassine Alaoui
インディケータ
The Swing High Low and Fibonacci Retracement Indicator is a powerful technical analysis tool designed to identify key price levels and potential reversal zones in the market. It automatically detects recent swing highs and swing lows on the chart and overlays Fibonacci retracement levels based on these points. This indicator helps traders: Visualize market structure by highlighting recent swing points. Identify support and resistance zones using Fibonacci ratios (e.g., 38.2%, 50%, 61.8%). Adapt
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
インディケータ
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
インディケータ
トレンドラインは、外国為替取引におけるテクニカル分析の最も重要なツールです。残念ながら、ほとんどのトレーダーはそれらを正しく描画していません。自動トレンドラインインジケーターは、市場のトレンドの動きを視覚化するのに役立つ本格的なトレーダー向けのプロフェッショナルツールです。 トレンドラインには、強気トレンドラインと弱気トレンドラインの2種類があります。 上昇トレンドでは、外国為替トレンドラインは価格変動の最低スイングポイントを介して描画されます。 少なくとも2つの「最低安値」を接続すると、トレンドラインが作成されます。 下降トレンドでは、トレンドラインは価格変動の最も高いスイングポイントを介して描画されます。 少なくとも2つの「最高値」を接続すると、トレンドラインが作成されます。 トレンドラインが壊れたとき？ 弱気のろうそくが強気のトレンドラインの下で閉じ、ろうそくの高さがトレンドラインの上にあるとき、強気のトレンドラインは壊れます。 強気のろうそくが弱気のトレンドラインの上で閉じ、ろうそくの安値がトレンドラインの下にあるとき、弱気のトレンドラインは壊れます。 トレ
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
インディケータ
このインジケータは、AB = CDリトレースメントパターンを検出します。 AB = CDリトレースメントパターンは、初期価格セグメントが部分的にリトレースされ、プルバックの完了から等距離の動きが続く4ポイントの価格構造であり、すべての調和パターンの基本的な基盤です。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] カスタマイズ可能なパターンサイズ カスタマイズ可能なACおよびBD比率 カスタマイズ可能なブレイクアウト期間 カスタマイズ可能な線、色、サイズ CD fiboレベルに基づいてSLおよびTPレベルを表示します パターンとブレイクアウトの視覚/音声/プッシュ/メールアラート AB = CDリトレースメントは、かなり拡大して再描画できます。物事を簡単にするために、このインディケーターはひねりを実装します。トレードをシグナルする前に、正しい方向へのドンチャンブレイクアウトを待ちます。最終結果は、非常に信頼性の高い取引シグナルを備えた再描画インジケーターです。ドンチャンのブレイクアウト期間が入力として入力されます。 強
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
インディケータ
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
RamLalla Magic Trend Indicator
Sandeep Kumar Tiwary
インディケータ
RamLalla Magic Trend Indicator Overview RamLalla Magic Trend  is a sophisticated trend-following indicator that combines the power of CCI (Commodity Channel Index) and ATR (Average True Range) to create dynamic trend lines with visual cloud formations. This indicator provides clear trend direction signals through color-coded lines and fills, making it easier for traders to identify market momentum shifts. This stands out from the standard Super Trend Indicator. Key Features The indicator uses a
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
インディケータ
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - The Essential Tool to Master Your Trading ## Transform Your Trading with a Complete Real-Time Performance Overview In the demanding world of Forex and CFD trading, **knowing your real-time performance** isn't a luxury—it's an **absolute necessity**. The **Drawdown Indicator V4.0** is much more than a simple indicator: it's your **professional dashboard** that gives you a clear, precise, and instant view of your trading account status. --- ## Why This Indicator
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
インディケータ
トレンドトレーディング は、タイミングのプルバックとブレイクアウトにより、市場で起こっているトレンドから可能な限り利益を得るように設計された指標です。確立されたトレンドの中で価格が何をしているかを分析することにより、取引の機会を見つけます。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 自信を持って効率的に金融市場を取引する むち打ちにならずに確立されたトレンドから利益を得る 収益性の高いプルバック、ブレイクアウト、早期の逆転を認識する この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 複数時間枠のダッシュボードを実装します インジケーターは再描画されていません 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 確立されたトレンドは多くの取引機会を提供しますが、ほとんどのトレンド指標はそれらを完全に無視しています。インジケーターの解釈はかなり簡単です： （1） トレンドの変化 （2） トレンドの方向への後退 （3） トレンドの方向へのブレイクアウト 赤いダッシュ は下降トレンド中の修正です 青いダッシュ は上昇トレンド中
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 用 ゴールド (XAU/USD) トレーディングシステム 真剣なトレーダーのために: 複数の市場分析要因を組み合わせた、構造化され、データ駆動型の方法論でゴールド取引に取り組みます。このツールは、あなたのゴールド取引分析をサポートするために構築されています。 限定価格の機会 これは、価格が上昇する前に Gold Sniper Scalper Pro を所有するチャンスです。 その後の購入 10 件ごとに $50 ずつ上昇します。 最終価格: $498 あなたの分析的優位性を定義する機能 Gold Sniper Scalper Pro は、深い洞察と明確な統計的優位性を提供するために設計された包括的なツールキットです: システム、入力のカスタマイズ、およびインジケーター使用時の注意事項を含む詳細なインジケーター使用ガイドは、以下の MQL 記事に記載されています。ドキュメントを参照してください。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System o
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
インディケータ
Berma Bands (BBs) インジケーターは、市場のトレンドを特定して活用したいトレーダーにとって貴重なツールです。価格と BBs の関係を分析することで、トレーダーは市場がトレンド段階にあるか、レンジ段階にあるかを判断できます。 詳細については、[ Berma Home Blog ] をご覧ください。 バーマ バンドは、上部バーマ バンド、中部バーマ バンド、下部バーマ バンドの 3 つの異なる線で構成されています。これらの線は価格の周りにプロットされ、全体的な傾向に対する価格の動きを視覚的に表します。これらのバンド間の距離から、ボラティリティや潜在的な傾向の反転についての洞察を得ることができます。 バーマ バンドの線がそれぞれ離れると、市場が横ばいまたはレンジ相場の期間に入っていることを示すことがよくあります。これは、明確な方向性の偏りがないことを示しています。トレーダーは、これらの期間中にトレンドを特定するのが難しいと感じる可能性があり、より明確なトレンドが出現するまで待つ場合があります。 バーマ バンドの線が 1 本の線に収束すると、強いトレンド環境の兆候となること
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
インディケータ
TPSproTrend PRO は、市場が実際に方向転換する瞬間を識別し、動きの開始時にエントリー ポイントを形成します。 価格が動き始めた直後に市場に参入し、すでに動き出した後に参入してはいけません。 インジケーター   シグナルを再描画せず、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットを自動的に表示するため、取引が明確かつ視覚的かつ構造化されます。 説明書 RUS   -   MT4 バージョン 主な利点 再描画のない信号。 すべての信号は固定です。 矢印が表示された場合 -     もう変化したり消えたりすることはありません。 誤ったシグナルのリスクなしに、安定したデータに基づいて取引の決定を下すことができます。 既製の買い/売りエントリーポイント このインジケーターは、取引を開始するのに最適なタイミングを自動的に決定し、チャート上に矢印で表示します。 推測や主観的な分析は不要。明確なシグナルだけです。 自動ストップロスとテイクプロフィットゾーン 信号の直後に次のものが表示されます: エントリーポイント リスク制限ゾーン（ストップロス） 利益確定ゾーン これにより、
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
インディケータ
私たちはあなたにトレンド取引の世界でゲームのルールを変える革命的な指標を提示します。 指標は、パフォーマンスを再考し、前例のない高さにあなたの取引経験を高めるように設計されています。 私たちの指標は、競合他社とは一線を画す高度な機能のユニークな組み合わせを誇っています。 "実質の価格設定要因"の先端技術は最も困難で、揮発市況の最高の安定性を保障する。 不安定なパターン、壊れた指標に別れを告げ、意識的で制御された取引を歓迎します。 指標は単なる美しい絵ではありません！ 指標は、トレーダーの側にオッズをシフトし、それによって利益を得る必要があります。 インジケータ信号（完全自動モード）に基づいて取引結果に慣れる： https://www.mql5.com/ja/signals/2339244 AceTrendは、rbtiバージョンによるトレンド指標のランキングで第一位にランクされています。 インターネット上の"AceTrend trend indicatorのテスト"に関する情報を検索することで、詳細を調べることができます。 AceTrend-取引における最大の収益性と制御。 私たちの指標
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
インディケータ
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
インディケータ
これはMT5のインジケーターで、再描画なしで取引に参入するための正確なシグナルを提供します。 外国為替、暗号通貨、金属、株式、インデックスなど、あらゆる金融資産に適用できます。かなり正確な見積もりを提供し、取引を開始して終了するのに最適な時期を教えてくれます。1つのシグナルを処理しただけでインジケーターの元が取れた例の 動画 （6:22）をご覧ください。Entry PointsPro インジケーターの助けを借りたほとんどのトレーダーの最初の1週間の結果が改善しています。 Telegramグループ に登録してください。Entry Points Proインジケーターのメリットは次の通りです。 再描画のないエントリーシグナル 再描画されるインジケーターでは一度表示されたシグナルが削除されて大きな金銭的損失につながることがありますが、これと異なり、表示されて確認されたシグナルは消えることがありません。 エラーなしの取引開始 インジケーターアルゴリズムによって取引を開始する（資産を売買する）理想的な瞬間を見つけることができます。それを使用するすべてのトレーダーの成功率が向上します。 あら
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
インディケータ
このダッシュボードは、選択されたシンボルの最新の利用可能なハーモニックパターンを表示するので、時間を節約し、より効率的に /   MT4バージョン 。 無料インジケーター：   Basic Harmonic Pattern インジケーター列 Symbol ： 選択したシンボルが表示されます。 Trend ：   強気または弱気 Pattern ： パターンの種類（ガートレー、バタフライ、バット、カニ、サメ、サイファー、ABCD） Entry ： エントリー価格 SL： ストップロス価格 TP1： 1回目の利食い価格 TP2： 2回目の利食い価格 TP3:   3回目の利食い価格 Current price :   現在値 Age (in bars):    最後に描画されたパターンの年齢 主な入力項目 Symbols:   "28 Major Currency Pairs "または "Selected Symbols "から選択。 Selected Symbols:   カンマで区切られた監視したいシンボル（"EURUSD,GBPUSD,XAUUSD"）。ブローカーがペアに接
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
インディケータ
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
インディケータ
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
インディケータ
マトリックスアローインジケーターMT5は、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームインジケーターに続くユニークな10in1トレンドです。マトリックスアローインジケーターMT5は、初期段階で現在のトレンドを判断し、最大10の標準インジケーターから情報とデータを収集します。 平均方向移動指数（ADX） 商品チャネルインデックス（CCI） クラシック平研アシキャンドル 移動平均 移動平均収束発散（MACD） 相対活力指数（RVI） 相対力指数（RSI） 放物線SAR ストキャスティクス ウィリアムズのパーセント範囲 すべてのインジケーターが有効な買いまたは売りシグナルを与えると、対応する矢印がチャートに印刷され、次のろうそく/バーの開始時に強い上昇トレンド/下降トレンドを示します。ユーザーは、使用するインジケーターを選択し、各インジケーターのパラメーターを個別に調整できます。マトリックスアローインジケーターMT5は選択されたインディケーターからのみ情報を収集し、それらのデータのみに基づいてアローを印刷
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
インディケータ
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
インディケータ
KT Momentum Arrows インジケーターは、一方向への急激なボラティリティとバンドの乖離に基づいて計算される、瞬間的なブレイクアウトを検出するツールです。動きの強さとタイミングを捉えることに特化しており、モメンタムトレードに最適です。 価格が上部バンドを上抜けして終値が確定したときに買いシグナルが、下部バンドを下抜けしたときに売りシグナルが発生します。 バンドの広がりとボラティリティの両方に影響を与える「係数（Magnitude Coefficient）」が入力として用いられます。通貨ペアや時間軸に応じて最適な値を選定し、分析することが推奨されます。 主な特徴 リペイントなし！ モメンタムトレーダーにとって優れたエントリーツール。 勝率、平均利益、勝ち/負けなどのパフォーマンス分析機能付き。 デイトレード、スイングトレード、スキャルピングに対応。 入力パラメーター 履歴バー数:  インジケーター計算に使用するローソク足の数。 マグニチュード係数:  バンドの拡張とボラティリティ計測に使う単一の係数。 パフォーマンス分析:  利益傾向のラインを含む分析を表示/非表示に切
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
インディケータ
- Real price is 200$ - 50% Discount (It is 99$ now) -   It is enabled for 4 purchases. Contact me for extra bonus (Gann Trend indicator), instruction or any questions! - Non-repaint, No lag - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Gann Gold EA MT5 Introduction W.D. Gann’s theories in technical analysis have fascinated traders for decades. It offers a unique approach beyond traditional cha
作者のその他のプロダクト
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
インディケータ
Gold Entry Sniper – ゴールドスキャルピング＆スイングトレード用プロフェッショナル多時間足ATRダッシュボード Gold Entry Sniper は、XAUUSDや他の銘柄向けに正確な 売買シグナル を提供する、MetaTrader 5用の高度なインジケーターです。 ATRトレーリングストップロジック と 多時間足分析ダッシュボード を搭載し、スキャルピングからスイングトレードまで対応します。 主な特徴と利点 多時間足シグナル分析 – M1、M5、M15 のトレンドを同時表示。 ATRベースのトレーリングストップ – ボラティリティに応じて動的に調整。 プロ仕様のチャートダッシュボード – シグナル状況、ATRレベル、回帰線、売買方向を表示。 明確な売買マーカー – 自動矢印とテキストラベル。 エグジットアラートとトレード管理 – 利益確定のための自動検出。 完全カスタマイズ可能 – パネル位置、色、フォント、ATR/回帰設定を調整可能。 ゴールド(XAUUSD)に最適化 – M1〜M15のスキャルピングに最適、FXや指数、暗号資産にも対応。 Gold Entry
Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5
Tahir Mehmood
インディケータ
Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 高度なシグナル検出機能を備えたプロフェッショナル向けマルチタイムフレーム取引インジケーター。 概要 Parabolic SAR V3 + ADX は、トレンド追随型の Parabolic SAR とトレンド強度を測定する Average Directional Index (ADX) を組み合わせた高性能テクニカル分析インジケーターです。この改良版は、ペアごとの最適化、多言語アラートシステム、そしてプロトレーダー向けの多時間足ダッシュボードを搭載しています。 主な特徴 基本機能 - PSAR 統合：ステップ値と最大値を調整可能なトレンド反転検出。 - ADX フィルターシステム：トレンド強度に基づき弱いシグナルを除外。 - +DI / -DI クロス検出：追加のシグナル確認を提供。 - ADX クラウド表示：動的な高さ調整によるトレンド強度の可視化。 ペア別最適化 主要な取引ペアに対する保守的なプリセット設定： - XAUUSD（金）：貴金属のボラティリティに最適化。 - EURUSD：主要通貨ペア向けに調
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
インディケータ
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – XAUUSD向けマルチタイムフレーム技術指標 概要 Gold Position Box Signals Pro v3.1 は、XAUUSD取引向けに開発されたMetaTrader 5用のカスタムインジケーターです。移動平均線のクロス、ボラティリティに基づくストップロス/テイクプロフィット水準、ポジションの可視化、マルチタイムフレームのトレンド分析を組み合わせています。本ツールは、トレーダーが潜在的なエントリーポイントを特定し、明確なチャート表示で取引を管理するのに役立ちます。 主な機能 - シグナル生成   • EMAベースの2本の波動ライン（期間はカスタマイズ可能）。   • 波動が交差した際に売買シグナルを生成。   • 信号過多を防ぐ間隔フィルターを搭載。 - ポジションボックス   • 各シグナルはエントリー、ストップロス、テイクプロフィット水準と共に表示。   • ATR乗数に基づく動的なレベル計算。   • ボックス幅はバー数で調整可能。 - 勝敗マーカー   • クローズしたポジションにW
VWMA Signal Pro
Tahir Mehmood
インディケータ
VWMA Signal Pro – 複数時間軸ボリューム加重トレンドダッシュボード VWMA Signal Pro は、ボリューム加重移動平均線 (VWMA) とトレンド確認フィルターを組み合わせた分析インジケーターです。 ボリュームとボラティリティに基づき、トレンド方向とモメンタム強度を特定します。 複数時間軸で VWMA を計算し、ADX、ATR、VWAP フィルターで確認された売買シグナルを表示します。各シグナルには「弱い・普通・強い」の強度評価が付きます。 主な特徴 M1～D1 のマルチタイムフレームパネル。 ボリューム、RSI、ボラティリティに基づくシグナル分析。 ADX、ATR、VWAP フィルター。 感度モード（N, X, Y, Z）の調整可能。 10種類のプロフェッショナルテーマ。 カスタマイズ可能な表示位置、色、透明度。 高速で安定した動作。 VWMA Signal Pro は、明確で効率的なボリュームベースのトレンド分析を提供します。
Auto Refresh Chart
Tahir Mehmood
ユーティリティ
Auto Chart Refresh Indicator – MT5 Auto Chart Refresh インジケーターは、MetaTrader 5 のチャートを常に最新の市場データと同期させます。スキャルピング、デイトレード、リアルタイム精度を求めるトレーダーに最適です。 主な機能 リフレッシュ間隔を自由に設定（1 秒～任意、デフォルト 30 秒） 軽量かつ安定、CPU 負荷は最小 カウントダウン、最終更新時間、更新回数表示 柔軟な表示設定：文字色、サイズ、位置 全ての銘柄と時間足に対応 メリット 常にリアルタイム価格で取引可能 変動の激しい相場やニュース時も最新を保持 複数チャート・時間足を同期 裁量・自動売買どちらにも信頼できる信号を提供 Auto Chart Refresh – リアルタイム精度のためのプロ仕様ソリューション。
Scalper Xau Eur Jpy
Tahir Mehmood
インディケータ
Scalper Pro – XAUUSD、EURUSD、JPY向け高度スキャルピングインジケーター (M1/M5/M15)｜出来高スパイク+マーケット構造ブレイク搭載 より賢く、より速く、Scalper Proで取引。 Scalper Proは、 MetaTrader 5用の高性能スキャルピングインジケーター で、 XAUUSDゴールドスキャルピング、EURUSDデイトレード、JPYブレイクアウト戦略 に特化した プロトレーダー向け に設計されています。 M1チャート精度 を重視し、 M5およびM15のマルチタイムフレーム確認 に対応、リアルタイムで 正確な売買シグナル を明確に提供します。 Scalper Proの主な特徴: XAUUSDスキャルピング最適化: ゴールドスキャルピングに特化した精密なエントリータイミング。 EURUSD & JPY対応: USDJPY、EURJPY、GBPJPYなど主要通貨ペアの市場変化を即検知。 マーケット構造ブレイク検出: 主要サポート/レジスタンスのブレイクを自動識別。 出来高スパイク確認: 注文フローの急増を検出し、シグナル精度を向上。 マルチ
Universal Trendline Breakout Strategy
Tahir Mehmood
インディケータ
概要 Universal Trendline Breakout Strategy は、トレンドラインのブレイクを正確に検出して取引するためのMetaTrader 5用高機能インジケーターです。ピボットポイント分析により動的なサポート・レジスタンスを自動で特定し、リアルタイムでトレンドラインを描画します。 主な機能 ピボットによる自動トレンドライン検出 サポート・レジスタンス突破時のブレイクアウトアラート 色、線の太さ、最大本数、延長のカスタマイズ可能 トレンドラインの自動更新 更新情報をチャートに表示可能 トレーダーへの利点 ブレイクアウト取引を効率化し、エントリータイミングを改善。どの銘柄や時間軸でも高確率の動きを捉える信頼できるツールです。
Smart Trading Control Panel
Tahir Mehmood
ユーティリティ
Smart Trading Panel – プロフェッショナル手動 & セミ自動EA Smart Trading Panelは、完全なコントロールと精度を求めるトレーダーのために設計されたMetaTrader 5の次世代エキスパートアドバイザーです。手動取引ツールに加え、リスク管理・注文処理・リアルタイムモニタリングをサポートする高度な自動化機能を搭載した総合的な取引管理ソリューションです。 主な機能 ワンクリック注文 – ロット数とMagic Numberを設定し、BUY/SELLを即時実行。 柔軟なストップロス & テイクプロフィット – SL/TPをPipsまたはUSD単位で設定可能。 スマートトレーリングストップ – 利益をパーセンテージで自動保護。 自動部分決済 – カスタマイズ可能なレベルで段階的に利益を確保。 セッション管理 – 取引時間と最大ポジション数を制限しリスクを抑制。 統合ダッシュボード – トレードパネル: Buy, Sell, Pause, Close All, Profit Closeボタン。 – インフォパネル: 利益、勝率、ポジション数
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信