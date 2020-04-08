CandleVision Pro – エンガルフィング、ピンバー、インサイドバー スキャナー（MTF）





CandleVision Pro は、複数の時間軸でローソク足の形成を検出し表示するテクニカルインジケーターです。

Engulfing、Pin Bar、Inside Bar の三つの一般的な価格アクションパターンを識別します。

また、このインジケーターにはマルチタイムフレームのダッシュボード、オプションのフィルター、およびシグナル統計機能が含まれています。





主な機能

- Engulfing、Pin Bar、Inside Bar の形成を自動検出

- M1 から D1 までの複数の時間枠に対応

- チャート上に統合されたダッシュボードでシグナルを表示

- トレンド、モメンタム、ボラティリティのオプションフィルターを含む

- 検出されたパターンの基本統計を計算

- シグナルの有効期限とダッシュボード位置の調整可能

- ターミナルでサポートされている任意のシンボルで動作





フィルターと計算

- トレンドフィルター：方向の偏りを判断するための EMA に基づく

- モメンタムフィルター：モメンタム指標の値に基づく

- ボラティリティフィルター：ATR を使用して市場の変動レンジを見積もる

各フィルターは入力パラメータで有効または無効にできます





ダッシュボード機能

インジケーターには、パターンタイプ、シグナル状況、トレンド、ボラティリティ、および基本スコア計算を表示する設定可能なダッシュボードが含まれています。

ユーザーはチャートの好みに応じてダッシュボードのサイズ、位置、および表示をカスタマイズできます。





入力パラメータ

- 利益確定 / 損切り（ポイント）

- パターン選択（Engulfing / Pin Bar / Inside Bar）

- 時間枠選択（M1–D1）

- フィルター設定（トレンド、モメンタム、ボラティリティ）

- ダッシュボードの位置、サイズ、および表示オプション





使用上の注意

CandleVision Pro は特定のローソク足形成を識別するテクニカル分析ツールです。

取引を自動でオープン、クローズまたは管理するものではありません。

ユーザーは自身の取引手法およびリスク管理の慣行と組み合わせて各シグナルを評価するべきです。





互換性

- プラットフォーム：MetaTrader 5

- 種類：カスタムインジケーター

- 通貨ペア等のシンボル：すべて

- 時間枠：M1 から D1 まで



