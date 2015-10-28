MQL5.community Webサイトでは、独自の有料サービス、また、追加の利益を得る機会を提供します。この記事からは、MQL5サービスの支払いがどのように実行され、どのように収益を引き出せるのか、そして、操作のセキュリティがどのように確保されているかがわかります。

サービスの支払いは、バンクカードおよびその他の一般的な支払いシステムを使用して、MQL5アカウントをチャージして行うことができます。支払いはすべて米ドルで行われます。

ご注意ください。MQL5サービスでは金融市場取引にはアクセスできないので、資金を実際の取引口座に預金することはできません。



支払いシステムは、もともと記事の著者に料金を支払うためにMQL5.communityサイトと共にに設けられたものです。それ以来、MQL5.comのWebサイトにはトレーダー向けの多くのサービスが追加されています。

マーケット — MQL4およびMQL5言語で記述された取引アプリケーションの売買

シグナル — 監視オプションと包括的な取引統計を備えた、追加トレーダーの取引のコピー

仮想ホスティング — MetaTrader取引ターミナルを24時間365日障害なく操作するためのネイティブVPSソリューション

フリーランス — MQL4およびMQL5取引ロボットとテクニカル指標を注文するための最大のフリーランスサービス

MQL5クラウドネットワーク — 数千のテストエージェントを使用して取引戦略の最適化を加速するための追加リソース



1. 操作のセキュリティ

MQL5.comのWebサイトには、支払いの詳細やカード番号は保存されません。ユーザが入力した支払いデータは、安全なチャネルを介して、ユーザが選択した支払いシステムに送信されます。

定期支払いを有効にすることに同意した場合、そのような支払いはどのように実行されるのでしょうか。支払いシステムは、支払い中に入力されたデータを検証します。検証が成功した場合、システムは特別な支払いトークンを生成し、MQL5.com Webサイトとのみ共有します。支払いシステムはこの暗号化された支払い識別子をMQL5.comサイトからのみ、安全なチャネルを介して、特定のIPアドレスからのみ受け入れることができます。したがって、定期支払いを完了するために、システムは購入者の支払いの詳細を識別するトークンに基づいて支払いシステムに転送します。



MQL5.com Webサイトは、支払いの詳細を保存または処理せずに安全な自動支払いを行います。また、トークンが漏洩したとしても、それを他のサイトで不正に利用することはできません。



定期支払いでのすべての1回限りの操作または新しい支払い方法では、SMSまたはTelegramを介して、プロファイルの[セキュリティ]セクションで指定された電話番号に送信されたコードによる確認が必要です。電話番号は、確認コードを入力して実行される確認してからプロファイルに保存できます。電話番号を変更するには、古い番号と新しい番号の両方に送信される確認コードを入力する必要があります。これらすべての対策により、MQL5アカウントでは最高レベルのセキュリティと無許可トランザクションからの保護が可能になります。







セキュリティ上の理由から、引き出し限度額がさらに設定されます。デフォルトは1,000米ドルを超えない1日1回の引き出し操作です。確立した販売者とシグナルプロバイダーについては、MQL5.comのWebサイト管理者が特別な場合に引き出し限度額を増やすことができます。







2. MQL5サービスのチャージ



MQL5.communityユーザは、MQL5アカウントにチャージし、さまざまな支払い方法を使用して利用可能なサービスの料金を支払うことができます。これらの方法の一部は、引き出しに使用できないことに注意してください。

MQL5.com Webサイトでは、MQL5サービスにほんの数ステップでチャージできます。



1. MQL5.communityにログインし、プロファイルを開いて、[支払い]セクションに移動します。

2. [MQL5サービスをチャージ]を選択します。

3. 次に、適切なボタンをクリックして、サポートされている支払いシステムの1つを選択します。





クイックチャージオプションは、MQL5.community Webサイトのどのページからもアクセスできます。このオプションにアクセスするには、右上隅にあるプロファイルにマウスカーソルを合わせ、[MQL5サービスの追加]をクリックします。







MQL5.comのWebサイトには、お支払いの詳細やカード番号は保存されません。MQL5サービスをチャージするとき、市場で製品を購入するとき、またはシグナルを購読するとき、データは選択した支払いシステムによって検証されます。

以下は、バンクカードとを使用したチャージの例です。

2.1. バンクカードからのチャージ



Visa、Mastercard、JCB、UnionPay、その他のシステムによって発行されたクレジットカードとデビットカードを使用してMQL5サービスアカウントをチャージできます。



1. チャージページを開いて優先するメソッドを選択します。





2. 希望のチャージ金額を米ドルで指定し、操作を確認します。ドル以外の銀行口座から支払う場合、通貨は自動的に換算されます。





3. 支払い確認ページが開き、そこから適切な支払いシステムのWebサイトにリダイレクトされます。







詳細とカードデータを指定します。銀行口座からトランザクションを確認します。トランザクションが成功した場合、適切な金額がすぐにMQL5アカウントに追加されます。









注: MQL5.com Webサイトには、お支払いの詳細やカード番号は保存されません。チャージ操作、マーケット購入、またはシグナル購読のトランザクションは、支払いシステム側で検証されます。

4. [支払い]セクションには、支払いの完全な履歴が表示されます(日付、操作の数と種類、支払人、受取人、金額)。[支払人]フィールドにはカード番号の最後の桁とその名義人が含まれ、[受取人]フィールドには名前またはMQL5.communityログインが表示されます。同じデータがトランザクションの説明に示されています。取引金額は行末に青色で表示されます。





5. これで、これらの資金を使用してサービスの料金を支払うことができます。詳細については、サービスおよび取引アプリケーションの購入方法をご覧ください。





2.2. その他の支払いシステムによるMQL5サービスのチャージ



上記のチャージ方法に加えて、MQL5.com Webサイトは、人気のある南米、アフリカ、およびアジアの支払いシステムに対応しています。これらの地域のユーザは、適切なオプションを選択して指示に従い、簡単にチャージできます。すべての操作は安全で、トランザクションは自動的に完了します。







注意: クイックチャージを選択した場合でも、MQL5.com Webサイトには支払いの詳細やカード番号は保存されません。チャージ操作、マーケット購入、またはシグナル購読のトランザクションは、支払いシステム側で検証されます。











3. 口座からの引き出し

警告: 引き出しは特定の条件によって制限される場合があります。

問題 対処法 アカウントに収益がない MQL5.communityサービスで利益を獲得し始めます 引き出しが24時間に1回までしか許可されていない 24時間待ってから、引き出しをもう一度お試しください ユーザステータスが未確認 販売者として登録するためのいくつかの簡単な手順を完了してください 金融操作がブロックされている この問題を解決するには、サービスデスクに連絡してください

引き出せるのは収益のみです。 MQL5サービスのチャージはコミュニティ内でのみ使用できますが、取り消しはサポートされていません。MQL5アカウントを誤ってチャージした場合は、サービスデスクからご連絡ください。

サポートされているいずれかの方法での引き出しには、次の準備手順が必要です。

1. MQL5.communityにログインし、プロファイルを開いて、[支払い]セクションに移動します。

2. セクションメニューの[アカウントからの引き出し]をクリックします。

3. 次に、引き出しの支払いシステムを選択します。





引き出し操作には手数料がかかります。

クイック引き出しオプションは、MQL5.community Webサイトのどのページからもアクセスできます。これを行うには、右上隅にあるプロファイルの上にマウスカーソルを合わせ、[アカウントから削除]を選択します。





次にまたはWebMoneyを介してバンクカードに資金を引き出すための段階的な手順を詳しく見ていきます。





3.1. バンクカードへの引き出し



MQL5アカウントから資金をカードに引き出す方法の例を考えてみましょう。

1. 引き出しページを開き、アカウントに収益があることを確認し、カードへの引き出しを選択します。





2. 送金先の引き出し金額とカードの詳細を指定します。[引き出し]をクリックします。





3. プロフィールに登録された携帯電話番号にSMSとして届いたコードを使用して出金を認証します。このトランザクションは、カードへの引き出しとして支払い履歴に表示されます。あなたの名前(または名前が利用できない場合はログイン)が[支払人]フィールドに指定され、カード番号の数桁が[受取人]フィールドに表示されます。金額は赤で表示されます。





ご注意: SMSによる認証は、新しいカードのみに必要です。引き出しが正常に完了すると、カードは信頼できるリストに追加されます。以前にトランザクションを行っていない場合、最初のチャージに使用したカードも信頼済みリストに追加されます。

信頼できるカードに資金を引き出すには、金額を指定し、ドロップダウンリストから使用するカードを選択します。この場合、SMSによる認証は必要ありません。

以前に使用したカードを新しいカードとして指定すると、このカードが信頼できるリストにすでに存在していても、SMS確認が再びアクティブになります。

3.3. WebMoneyによる引き出し

WebMoneyを介したMQL5アカウントからの引き出しの例を考えてみましょう。

1. 引き出しページを開き、アカウントに収益があることを確認し、WebMoneyへの引き出しを選択します。





2. 送金先の引き出し金額(2%手数料を含む)とカードの詳細を指定します。[引き出し]をクリックします。





3. プロフィールに登録された携帯電話番号にSMSとして届いたコードを使用して出金を認証します。トランザクションは、Z purseへの引き出しとして支払い履歴に表示されます。あなたの名前(または名前が利用できない場合はログイン)が[支払人]フィールドに指定され、MQL5 WebMoney Accountant botが[受取人]フィールドに表示されます。金額は赤で表示されます。





4. MQL5.communityで収益を得る方法

MQL5.communityは、成功したトレーダーとトレーディングロボット開発者に、収入を得るための優れた機会を提供します。以下のサービスがすくまれます。





5. MQL5.communityで購入できるもの

MQL5.communityは独自のトレーダーサービスを特徴としています。プロの開発者に取引ロボットを注文し、プラットフォーム用の仮想サーバをレンタルしたり、取引戦略をすばやく最適化し、既成の取引アプリケーションをマーケットからダウンロードすることができます。

