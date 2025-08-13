Scalper Xau Eur Jpy
- インディケータ
- Tahir Mehmood
- バージョン: 3.70
- アップデート済み: 19 12月 2025
- アクティベーション: 7
Scalper Pro – XAUUSD、EURUSD、JPY向け高度スキャルピングインジケーター (M1/M5/M15)｜出来高スパイク+マーケット構造ブレイク搭載
より賢く、より速く、Scalper Proで取引。
Scalper Proは、MetaTrader 5用の高性能スキャルピングインジケーターで、XAUUSDゴールドスキャルピング、EURUSDデイトレード、JPYブレイクアウト戦略に特化したプロトレーダー向けに設計されています。
M1チャート精度を重視し、M5およびM15のマルチタイムフレーム確認に対応、リアルタイムで正確な売買シグナルを明確に提供します。
Scalper Proの主な特徴:
-
XAUUSDスキャルピング最適化: ゴールドスキャルピングに特化した精密なエントリータイミング。
-
EURUSD & JPY対応: USDJPY、EURJPY、GBPJPYなど主要通貨ペアの市場変化を即検知。
-
マーケット構造ブレイク検出: 主要サポート/レジスタンスのブレイクを自動識別。
-
出来高スパイク確認: 注文フローの急増を検出し、シグナル精度を向上。
-
マルチタイムフレームパネル (M1, M5, M15): 複数時間軸の一致状況を瞬時に表示。
-
低遅延高速動作: 遅延を許さないスキャルパー向け設計。
Scalper Proを選ぶ理由:
-
勝率アップ: 構造分析+出来高分析をリアルタイムで融合。
-
自信あるトレード: M1、M5、M15の傾向を瞬時に把握。
-
柔軟性: スキャルピングにも日中ブレイクアウトにも対応。
-
ユーザーフレンドリー: インターフェース、カラー、アラート全てカスタマイズ可能。
最適なユーザー:
-
高速な構造シグナルを求めるXAUUSDスキャルパー。
-
出来高確認付きブレイクアウトを必要とするEURUSDデイトレーダー。
-
正確なエントリー確認を求めるJPYペアトレーダー。
Scalper Proは単なるFXインジケーターではなく、プライスアクション・出来高分析・マルチタイムフレームの融合を一つにまとめた完全スキャルピングツールキットです。