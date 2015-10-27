MQL5 マーケットプロダクツ購入はどの程度安全か?

MetaTrader 5 / トレーディングシステム
MQL5 「マーケット」は Expert Advisors、インディケータ、その他アプリケーションを高い安全性のもとで購入していだてくために考えられたサービスです。購入手続き全体（「マーケット」にプロダクツを出すところから端末にダウンロードするまで）は厳重に保護されています。支払いが終わるとすぐに MetaTrader 5 ターミナルでアプリケーションを使用することができます。それはいつでも利用可能です。

MQL5 「マーケット」における安全な購入

「マーケット」は特別なルールで管理され、サービスユーザーを保護しています。まず、「マーケット」の販売者は厳しい要件を満たす必要があります。また、実際の連絡先詳細、電話番号、身元を証明する書類の提出を行い追加の登録手続きが必要です。指定データはすべて MQL5 「マーケット」でのアプリケーション販売を許可される前に確認されます。

公表されたプロダクツのセキュリティにも配慮されています。たとえば、プロダクツは dll ライブラリでは使用してはいけません。そこは詐欺のツールとして利用される可能性があるためです。その上、プロダクツは悪質なコードや運用についてチェックを受けます。ルールを守らないプロダクツは「マーケット」では公表されません。よってみなさんはマルウェアからは保護されているのです。

また、アプリケーションを検証することもできます。「マーケット」プロダクツにはそれぞれ無料のデモバージョンがあります。ストラテジーテスタで検証することができ、プロダクツおよびそのパラメータについては詳細レポートを受け取ることができます。そのため、購入前にプログラムを実践的にチェックすることができるのです。

MQL5「マーケット」参加者の協力

支払いはMQL5.communityウェブサイトの独自支払いシステムを利用して行われます。SSL プロトコルおよび SMS メッセージを介した支払い確認が利用され、すべてのトランザクションの安全が確保されています。ユーザーはwww.mql5.com に登録し、MQL5「マーケット」利用開始にあたり都合のよい方法でアカウントに資金を預け入れる必要があります。

購入済みのアプリケーションは固有のインストールコードによってお手持ちのコンピュータとつながることを憶えておいてください。そのため侵入者がみなさんのプログラムにアクセスしたからといって、別のコンピュータではそのプログラムを実行できないため、侵入者がみなさんのプログラムを使用することはありません。このソリューションはアプリケーション開発者の利益を守るのに役立っています。一方、みなさんは常に任意の3台のコンピュータで購入済みアプリケーションを起動することが可能です。

これまでセキュリティ問題には多大な注意を払って MetaTrader 5 トレーディングアプリケーションの販売に関するサービスを導入してきました。関連するリスクを最小限に抑え、みなさんがもっと大切な課題；最適な売買ロボットを検索すること、に集中できるようにしてきました。


いますぐ MQL5 「マーケット」に行き、安全に売買ロボットを購入してください。


「マーケット」に特化した以下の記事もお薦めします。

