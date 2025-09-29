リアルタイム価格と総利益表示インジケーター ライブトレードと画面共有に最適 デイトレーダー、スキャルパー、ライブストリーミングトレードセッション専用に設計 このプロフェッショナルインジケーターは、チャート上でリアルタイム価格表示と包括的な利益追跡を提供します - 高頻度取引とライブトレーディング配信に不可欠です。 主要機能 リアルタイム価格表示 毎秒ライブビッド価格更新 全シンボルタイプのプロフェッショナル書式設定 貴金属向けゴールド/XAU特別書式設定 画面共有に最適な大型明確表示 デイトレーディング決定のための瞬時価格更新 包括的利益追跡 トレーディング履歴からのアカウント総利益 トレード終了時のリアルタイム利益更新 カスタム追加利益金額 手数料とスワップの包含 プラス/マイナス指標付きプロフェッショナル利益書式設定 パフォーマンス最適化 スマートキャッシュシステム - 最小CPU使用量 1秒更新間隔 - 稲妻の速さ 効率的なタイマーベース更新 リアルタイム取引監視 プロフェッショナルエラー処理 高度なカスタマイズ 調整可能なフォント名とサイズ 利益と損失のカスタム色 チャート上

