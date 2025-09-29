Crystal Supply Demand Indicator
- インディケータ
- Muhammad Jawad Shabir
- バージョン: 2.55
- アップデート済み: 3 12月 2025
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro)
すべてのローソク足で取引しない – 機関投資家のゾーンを待つ.
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) は、MetaTrader 5 向けのプロフェッショナルな需給ゾーンインジケーターです。
チャートを乱雑な四角や古い概念で埋める代わりに、機関レベルの明確なゾーンを表示します。
高時間足に最適化され、リアルタイム更新とプロフェッショナルな視覚効果で、重要なレベルのみを示します。
主な機能
-
機関レベルの需給ゾーン検出。
-
新鮮なゾーンとテスト済みゾーンの区別。
-
H1, H4, D1, W1 に最適化。
-
リアルタイム更新、リペイントなし。
-
プロフェッショナルな表示（色、透明度、50%ミッドライン、ラベル）。
-
リアルタイム統計パネル。
-
タイムフレーム警告システム。
-
軽量で効率的。
なぜ SD Pro を選ぶのか?
多くのインジケーターはランダムなゾーンでチャートを埋めます。
SD Pro は重要なゾーンのみをフィルタリングし、プロの形で表示します。
ユーザーガイド
購入後、完全なガイドを提供します：
-
設定手順。
-
エントリーストラテジー（ゾーンタッチ、50%リトレース、コンフルエンス）。
-
リスク管理。
リスク免責事項
このインジケーターは技術分析ツールです。
利益を保証するものではなく、取引にはリスクがあります。
実取引前に必ずデモ口座でテストしてください。
推奨使用法
-
スイング・ポジション取引に最適。
-
H1, H4, D1 チャートに対応。
-
Forex, Gold, BTC, インデックス, 暗号資産に対応。
Muhammad, Saludos.. Ayer instale el indicador estoy haciendo pruebas en índices sintéticos. una sugerencia, le puedes colocar alerta cuando Crystal Smart Pro, entre a las zonas.. Gracias..