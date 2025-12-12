CVD Divergence ― オーダーフローとダイバージェンスのプロフェッショナル分析

CVD Divergence は、価格と Cumulative Delta Volume（CVD）との間に発生する信頼性の高いダイバージェンスを検出するために開発されたテクニカル指標です。実際の注文フローが価格の動きを確認していない局面を正確に捉え、反転、勢いの減衰、そして機関投資家による操作の可能性を示します。

このインジケーターは、アグレッシブボリュームの読み取りと価格構造の分析を組み合わせ、明確で客観的かつ先行性のあるシグナルを提供します。

インジケーターの機能

CVD Divergence は、累積デルタボリュームを用いて注文フローの方向と価格の方向を比較します。両者が大きく乖離した際、チャート上にマーカーを表示し、ダイバージェンスの方向を視覚的に示します。

検出できる内容：

強気ダイバージェンス（価格が下落しているが CVD が上昇している場合）

弱気ダイバージェンス（価格が上昇しているが CVD が下降している場合）

買い手・売り手の勢いの枯渇

機関投資家の不均衡によるフェイクムーブ

価格が人工的に押し上げ／押し下げられている可能性のある局面

Cumulative Delta Volume が強力な理由

CVD は市場参加者の「本当の意図」を示します。

代表的なシナリオ：

価格が上昇しているのに CVD が下降 → 見かけ上は上昇でも、機関投資家が積極的に売っている証拠

価格が下落しているのに CVD が上昇 → 隠れた買い集め（アキュムレーション）と実需の増加

価格と CVD の大きな乖離は、反転やフェイクブレイクアウトの前兆になることが多い

価格チャートは騙すことがありますが、累積デルタはほとんど嘘をつきません。

このインジケーターはその情報を、実用的で信頼性の高いトレードシグナルに変換します。

主な特徴

価格と累積デルタの自動ダイバージェンス検出

予測方向を示す矢印による視覚的ハイライト

アグレッシブボリュームに基づく正確な CVD 計算

シンプルで見やすく、解釈しやすいインターフェース

ポップアップ、プッシュ通知、サウンドなどのオプションアラート

複数銘柄でも CPU 負荷が低い軽量設計

FX、株式指数、株式、暗号資産など幅広い市場で高い効果

このインジケーターが適しているユーザー

フローデータで反転を先読みしたいトレーダー

インスティテューショナル分析やデルタボリュームを使うプロ

スキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダー

エントリー／イグジットに強力な根拠を求めるユーザー

リペイントなし・主観なしの明確なシグナルを求める方

MQL5 バージョン

CVD Divergence は MetaTrader 5 専用に開発されており、以下を保証します：