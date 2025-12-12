Cvd Divergence

CVD Divergence ― オーダーフローとダイバージェンスのプロフェッショナル分析

CVD Divergence は、価格と Cumulative Delta Volume（CVD）との間に発生する信頼性の高いダイバージェンスを検出するために開発されたテクニカル指標です。実際の注文フローが価格の動きを確認していない局面を正確に捉え、反転、勢いの減衰、そして機関投資家による操作の可能性を示します。

このインジケーターは、アグレッシブボリュームの読み取りと価格構造の分析を組み合わせ、明確で客観的かつ先行性のあるシグナルを提供します。

インジケーターの機能

CVD Divergence は、累積デルタボリュームを用いて注文フローの方向と価格の方向を比較します。両者が大きく乖離した際、チャート上にマーカーを表示し、ダイバージェンスの方向を視覚的に示します。

検出できる内容：

  • 強気ダイバージェンス（価格が下落しているが CVD が上昇している場合）

  • 弱気ダイバージェンス（価格が上昇しているが CVD が下降している場合）

  • 買い手・売り手の勢いの枯渇

  • 機関投資家の不均衡によるフェイクムーブ

  • 価格が人工的に押し上げ／押し下げられている可能性のある局面

Cumulative Delta Volume が強力な理由

CVD は市場参加者の「本当の意図」を示します。
代表的なシナリオ：

  • 価格が上昇しているのに CVD が下降 → 見かけ上は上昇でも、機関投資家が積極的に売っている証拠

  • 価格が下落しているのに CVD が上昇 → 隠れた買い集め（アキュムレーション）と実需の増加

  • 価格と CVD の大きな乖離は、反転やフェイクブレイクアウトの前兆になることが多い

価格チャートは騙すことがありますが、累積デルタはほとんど嘘をつきません。
このインジケーターはその情報を、実用的で信頼性の高いトレードシグナルに変換します。

主な特徴

  • 価格と累積デルタの自動ダイバージェンス検出

  • 予測方向を示す矢印による視覚的ハイライト

  • アグレッシブボリュームに基づく正確な CVD 計算

  • シンプルで見やすく、解釈しやすいインターフェース

  • ポップアップ、プッシュ通知、サウンドなどのオプションアラート

  • 複数銘柄でも CPU 負荷が低い軽量設計

  • FX、株式指数、株式、暗号資産など幅広い市場で高い効果

このインジケーターが適しているユーザー

  • フローデータで反転を先読みしたいトレーダー

  • インスティテューショナル分析やデルタボリュームを使うプロ

  • スキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダー

  • エントリー／イグジットに強力な根拠を求めるユーザー

  • リペイントなし・主観なしの明確なシグナルを求める方

MQL5 バージョン

CVD Divergence は MetaTrader 5 専用に開発されており、以下を保証します：

  • 高いパフォーマンスと安定性

  • EA や他のインジケーターとの完全互換性

  • 高速かつ信頼性の高い動作

  • リペイントしない安定したシグナル


おすすめのプロダクト
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
インディケータ
MT4版  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator は、 Bill Williams の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels 取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注文を出すための
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
インディケータ
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
インディケータ
The Trend Duration Forecast MT5 indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Utiliz
MACDivergence MTF MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (5)
インディケータ
Advanced ideas of the popular MACD indicator: It detects and displays classic and reverse divergences (two methods of detecting divergences). It uses different color to highlight an uptrend and a downtrend. Two methods of determining a trend: а) MACD crosses the 0 level (classic signal); б) MACD crosses its own average (early signal). This is a multi-timeframe indicator: it can display MACD data from other timeframes. Two methods of drawing: classic histogram and line. It generates sound and vis
Nova AC Trader
Anita Monus
エキスパート
Nova AC Trader is a modern automation of the Accelerator Oscillator (AC) — a Bill Williams momentum tool designed to detect shifts in market acceleration before trends fully form. This EA transforms the indicator’s early-warning nature into a structured trading system that reacts only when momentum changes are clear and consistent. Instead of waiting for the trend to be obvious, Nova AC Trader identifies when market acceleration starts to turn — offering opportunities at the earliest stage of mo
Optimized MACD Divergence Indicator
Dang Cao Tri
インディケータ
The Optimized MACD Divergence indicator is a powerful tool designed to identify potential trading opportunities by detecting divergences between price action and the MACD indicator. It combines classic divergence analysis with candlestick pattern recognition and volume filtering to provide more accurate and reliable signals. How it Works The indicator operates on the following principles: MACD Calculation:   It calculates the MACD indicator using user-defined parameters for fast EMA, slow EMA,
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
インディケータ
発見が困難で頻度が少ないため、分岐は最も信頼できる取引シナリオの1つです。このインジケーターは、お気に入りのオシレーターを使用して、通常の隠れた分岐点を自動的に見つけてスキャンします。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 取引が簡単 通常の隠れた発散を見つけます 多くのよく知られている発振器をサポート ブレイクアウトに基づいて取引シグナルを実装します 適切なストップロスおよび利益レベルを表示します 設定可能なオシレーターパラメーター カスタマイズ可能な色とサイズ バー単位でサイズ別に分岐をフィルタリング パフォーマンス統計を実装します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 幅広い市場の見通しを提供するために、異なるオシレーターを使用して、干渉なしで同じチャートにインジケーターを何度もロードできます。このインジケーターは、次のオシレーターをサポートしています。 RSI CCI MACD オスマ 確率的 勢い 素晴らしい発振器 加速器発振器 ウィリアムズパーセントレンジ 相対活力指数 特に外国為替市場では、
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視覚
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
インディケータ
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
エキスパート
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
インディケータ
SimSim Arrow Momentum は、標準的な「Momentum」インジケーターですが、矢印バージョンです。 MetaTrader 4 用バージョン インジケータ パラメータは標準のパラメータと同様ですが、さらに Delta というパラメータが 1 つ追加されています。 Delta = 0 - 100 100 値を基準とした偏差。 100インジケーターのレベルを変更し、プラスとマイナスが可能です。 このインジケーターは、価格がレベル ライン = 100 +- Delta を横切るとシグナルを生成します。 操作に対して「CONTROL DEAL」を有効にすると、インジケーター信号に基づいた取引が自動的に開始されます。 インジケーターは、信頼性の高い信号装置として本来の目的に使用できます。 ただし、その二次的な目的は、「 CONTROL DEAL 」ユーティリティのシグナルプロバイダーとして機能することです。 インジケーターとこのユーティリティの共生により、シグナルを確認するだけでなく、それに応じて取引を行うこともできます。 これらのシグナルを効果的に活用したい場合は、無料ユ
Gekko MACD Plus
Rodrigo Galeote
3 (3)
インディケータ
Type: Oscillator This is Gekko's Cutomized Moving Average Convergence/Divergence (MACD), a customized version of the famous MACD indicator. Use the regular MACD and take advantage of several entry signals calculations and different ways of being alerted whenever there is potential entry point. Inputs Fast MA Period: Period for the MACD's Fast Moving Average (default 12); Slow MA Period: Period for the MACD's Slow Moving Average (default 26); Signal Average Offset Period: Period for the Signal A
MACD Intraday Trend PRO
JETINVEST
5 (4)
インディケータ
MACD Intraday Trend PROは、1960年代にGeraldAppelによって作成された元のMACDを応用して開発されたインジケーターです。 長年の取引を通じて、MACDのパラメーターをフィボナッチの比率で変更することにより、トレンドの動きの連続性をより適切に表現できることが観察され、価格トレンドの開始と終了をより効率的に検出できるようになりました。 価格トレンドの検出が効率的であるため、トップとボトムの相違を非常に明確に識別し、取引機会をより有効に活用することもできます。 特徴 インディケータMACD日中トレンドPROは、任意の通貨ペア、任意の時間枠、および練行足チャートで機能します。 5つのモードを選択することにより、トレンド検出速度を設定することができます。 最速 速い 正常 スロー 最も遅い 資力 6つの構成可能なアラートがあります。 MACDがシグナルラインを引き戻す MACDが信号線を横切る MACDがレベル0を超える 信号線がレベル0を超えています MACDはトレンドカラーを変更します 信号線変更トレンドカラー アラートごとに、以下を構成できま
FXC iDeM DivergencE MT5
Zsolt Haromszeki
インディケータ
FXC iDeM-DivergencE MT5 Indicator This is an advanced DeMarker indicator that finds trend-turn divergences on the current symbol. The indicator detects divergence between the DeMarker and the price movements as a strong trend-turn pattern. Main features: Advanced divergence settings Price based on Close, Open or High/Low prices Give Buy/Sell open signals PUSH notifications E-mail sending Pop-up alert Customizeable Information panel Input parameters: DeM Period: The Period size of the DeMarker in
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
インディケータ
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Terra Infinity
Ivan Simonika
インディケータ
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
インディケータ
プレミアムレベルは、正しい予測の精度が80％を超える独自の指標です。 この指標は、最高のトレーディングスペシャリストによって2か月以上テストされています。 あなたが他のどこにも見つけられない作者の指標！ スクリーンショットから、このツールの正確さを自分で確認できます。 1は、1キャンドルの有効期限を持つバイナリーオプションの取引に最適です。 2はすべての通貨ペア、株式、商品、暗号通貨で機能します 手順： 赤い矢印が表示されたらすぐにダウントレードを開き、青い矢印が表示されたら閉じます。青い矢印の後に開くこともできます。 試してテストしてください！推奨設定はデフォルトです！ 日足チャートで最高の精度を示します！ インディケータは、2600 Pipsの収益性に対して、約10Pipsという非常に小さなマージンを使用します。
FXC iMACD DivergencE MT5
Zsolt Haromszeki
インディケータ
FXC iMACD-DivergencE MT5 Indicator This is an advanced MACD indicator that finds trend-turn divergences on the current symbol. The indicator detects divergence between the MACD and the price movements as a strong trend-turn pattern. Main features: Advanced divergence settings Price based on Close, Open or High/Low prices Give Buy/Sell open signals PUSH notifications E-mail sending Pop-up alert Customizeable Information panel Input parameters: MACD Fast-EMA: The Fast-EMA variable of the MACD indi
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
インディケータ
Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
HLC bar MT5 Wyckoff
Eduardo Da Costa Custodio Santos
インディケータ
MT5のインジケーター「HLC_bar_MT5Wyckoff」は、取引時の分析を容易にするために作成されました。 HLCバーはRichardWyckoffによって使用され、現在「VSA」操作で広く使用されています。 Wyckoffは、High、Low、およびCloseを使用すると、グラフがはるかにクリーンになり、分析が容易になることを発見しました。 区分 "HLC_bar_MT5 Wyckoff"により、以下が可能になります。 ＃バーの幅を変更します。 ＃バーを同じ色のままにします。 ＃そして、同じ価格で開閉したバーを強調表示します。 色と幅は設定で簡単に変更できます インジケーターを使用するには、インジケーターをチャートにドラッグするだけです。
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
インディケータ
これはほぼ間違いなく、MetaTraderプラットフォームで見つけることができる最も完全な調和価格形成自動認識インジケーターです。 19種類のパターンを検出し、フィボナッチプロジェクションをあなたと同じように真剣に受け止め、潜在的逆転ゾーン（PRZ）を表示し、適切なストップロスとテイクプロフィットレベルを見つけます。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 19の異なる調和価格形成を検出します プライマリ、派生および補完フィボナッチ投影（PRZ）をプロットします 過去の価格行動を評価し、過去のすべてのパターンを表示します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 適切なストップロスとテイクプロフィットのレベルを表示します ブレイクアウトを使用して適切な取引を通知します すべてのパターン比をグラフにプロットします 電子メール/音声/視覚アラートを実装します スコット・M・カーニーの本に着想を得て、この指標は最も純粋で急を要するトレーダーのニーズを満たすように設計されています。ただし、トレードを容易にする
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
インディケータ
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Wolfe Wave Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (7)
インディケータ
**  All Symbols  x  All Timeframes  scan just by pressing scanner button ** *** Contact me  to send you instruction and add you in "Wolfe Wave Scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: A Wolfe Wave is created with five-wave patterns in price. It shows supply and demand and a fight towards a balance price. T hese waves of price actions can help traders identify the boundaries of   the trend . Also  It helps forecast how the price will move in the near futur
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
インディケータ
Weis Wave Scouterは、MetaTrader 5向けに開発された革新的なインジケーターであり、WyckoffメソッドとVSA（Volume Spread Analysis）の確立された原則を組み合わせています。精度と深みを求めるトレーダー向けに設計され、累積ボリューム波の分析を通じて市場を戦略的に読み取り、トレンドの反転ポイントや継続ポイントを特定する支援を行います。 Weis Wave Scouterは、クラシック、ナイトビジョン、オーシャンブリーズといったカスタマイズ可能なカラーテーマで、上昇波と下降波を色分けしたヒストグラムで明瞭に表示します。主な機能には、ボリュームピークの検出、低アクティビティゾーン（DeadZone）の識別、およびボリュームベースの波の反転に関するカスタマイズ可能なアラートが含まれます。また、エフォート対リザルト分析、因果関係、需給バランスといったWyckoffおよびVSA理論の基本概念をサポートしています。Brick Size、Volume Scale Factor、Pivot Lookbackといったパラメータで柔軟に調整でき、あらゆるスタ
Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
Minh Truong Pham
インディケータ
The   Fibonacci Confluence Toolkit   is a technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones by combining key market signals and patterns. It highlights areas of interest where significant price action or reactions are anticipated, automatically applies Fibonacci retracement levels to outline potential pullback zones, and detects engulfing candle patterns. Its unique strength lies in its reliance solely on price patterns, eliminating the need for user-define
Smart Stochastic Divergence Detector
Huu Tri Nguyen
インディケータ
Smart Stochastic Divergence Detector Description: The Smart Stochastic Divergence Detector is a professional tool that automatically identifies Bullish & Bearish Divergences on your chart using the Stochastic Oscillator . It helps traders detect early reversals , hidden momentum changes , and trend continuation signals without the need for manual analysis. Whether you trade Forex, Indices, Stocks, or Crypto , this tool provides clear divergence signals with arrows and trendlines – allowin
Mine Farm
Maryna Kauzova
エキスパート
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Monster Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
インディケータ
Monster Harmonics Indicator is a harmonic pattern indicator. It recognizes Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark and AB=CD patterns. Projected patterns that are not yet completed are recognized, too. Monster even shows the PRZ (Potential Reversal Zone). Users can add their own user defined patterns to Monster. Besides the current pattern, Monster also shows all patterns in the symbols history. Monster will provide alerts for developing patterns. Introduced by H.M.
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
インディケータ
Harmonic Pattern Suite Pro Introduction Harmonic Pattern Suite Pro is an indicator designed to identify and display harmonic structures on the chart based on X-A-B-C-D sequences. Its purpose is to present pattern formations that meet geometric and proportional criteria, providing a clear visual representation directly on the chart. The indicator automates the detection process, removing the need for manual measurement of ratios and allowing the user to review the structural configuration withou
FREE
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
インディケータ
Heiken Ashi Smoothed Strategy is a very simple but powerful system to get forex market trend direction. This indicator is actually 2 indicators in 1 pack, Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed Moving Average both included. Because HA (Heiken Ashi) and HAS (Heiken Ashi Smoothed) are calculated in the same one system event with necessary buffers and loop only, so it is the FAST, OPTIMIZED and EFFICIENT HA having the combined indicator of MetaTrader 5. You can choose to display HA and HAS in the sam
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着 100 名様限定で 299 ドルでご提供します。 最終価格は 499 ドルとなります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
インディケータ
これまでに、 素晴らしいバックテスト結果、 驚くべき数値を持つ ライブ口座のパフォーマンス証明 、そして あらゆる場所での統計情報 がある取引インジケーターを購入し、しかし使用後に 口座を破綻させてしまった ことは何度ありますか？ シグナル単独を信用すべきではありません。そもそもなぜそれが表示されたのかを知る必要があります。そして、それこそがRelicusRoad Proの得意とすることです！ ユーザーマニュアル + 戦略 + トレーニングビデオ + VIPアクセス付きプライベートグループ + モバイル版利用可能 市場の見方を変える新しい方法 RelicusRoadは、FX、先物、仮想通貨、株式、指数に対応する、 世界で最も強力で最高の取引インジケーター であり、トレーダーが口座を 成長させる ために必要なすべての情報とツールを提供します。 初心者 から 上級者 まで、 すべてのトレーダー が成功できるよう、 テクニカル分析 と 取引計画 を提供します。 これは、将来の市場を 予測する のに十分な情報を提供する 主要な取引インジケーター です。私たちは、チャート上で意味をなさない複
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
インディケータ
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
インディケータ
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
インディケータ
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
インディケータ
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
インディケータ
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
インディケータ
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
インディケータ
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
インディケータ
Elliot Waves Analyzer Pro calculates Elliot Waves to Help Identify Trend direction and Entry Levels. Mainly for Swing Trading Strategies. Usually one would open a Position in trend direction for Wave 3 or a Correction for Wave C . This Indicator draws Target Levels for the current and next wave. Most important Rules for Elliot Wave Analysis are verified by the Indicator.  The Pro version analyzes Multiple Timeframes and shows the Subwaves and Target-Levels.   For an Overview  " Elliot Waves Anal
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
インディケータ
This Indicator creates a heatmap based on depth of market of the current symbol or another symbol. Other symbol is useful when you trade futures market and a contract has 'mini' and 'full' split. For example, in Brazil (B3 - BMF&Bovespa), WDO and DOL are future Forex contract of BRL/USD (where 1 DOL = 5 WDO) and big banks work mostly with DOL (where liquidity is important). Please use with M1 timeframe , objects are too small to be displayed at higher timeframes (MT5 limit). The number of level
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
インディケータ
「 Dynamic Scalper System MT5 」インジケーターは、トレンド波の中でスキャルピング取引を行う手法のために設計されています。 主要通貨ペアと金でテスト済みで、他の取引商品との互換性があります。 トレンドに沿った短期的なポジションオープンのシグナルを提供し、追加の価格変動サポートも提供します。 インジケーターの原理 大きな矢印はトレンドの方向を決定します。 トレンド波の中では、小さな矢印の形でスキャルピングシグナルを生成するアルゴリズムが機能します。 赤い矢印は強気方向、青い矢印は弱気方向です。 トレンドの方向には敏感な価格変動ラインが描かれ、小さな矢印のシグナルと連動します。 シグナルは次のように機能します。適切なタイミングでラインが現れるとエントリーシグナルが形成され、ラインが開いている間はポジションが保持され、完了すると取引が終了します。 推奨される動作時間枠はM1～H4です。 矢印は現在のローソク足に形成され、次のローソク足が開いている場合は、前のローソク足の矢印は再描画されません。 入力パラメータ Trend Wave Period - トレ
Divergence In Chaos Environment
Arief
インディケータ
無料の AUX インジケーターと EA サポ   直接ダウンロード — ここをクリック [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment は、エリオット波動理論とトレーディングカオス手法を組み合わせて使用するトレーダーのために設計された MT5 専用ツールです。価格変動の中の隠れたおよび通常のダイバージェンスを検出し、ビル・ウィリアムズが説明したカオス市場環境と同期します。 主な特徴 エリオット波動に対応したダイバージェンス検出：波動構造と調和した強気・弱気ダイバージェンスを識別。 カオス手法の統合：AO（オーサムオシレーター）と市場構造に整合。 マルチタイムフレームスキャン：異なる時間枠でダイバージェンスを分析し、トレンドの転換を確認。 視覚的アラートとオブジェクト：チャート上の矢印、ライン、マーカーで即座に識別。 市場適応読解：カオス的状況に自動適応し、ノイズを除去して有効なセットアップを維持。 ブレイクプルバックエントリー手法：シンプルなフィボナッチリトレースメントとピボットポイントを使用。 利点 ダイ
MT5 Forecast System
Peter Maggen
インディケータ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
インディケータ
FRONTIER PIVOTS - Geometric Levels Indicator This indicator plots support and resistance levels/ranges on the chart using mathematical calculations. It helps traders identify potential price reaction zones based on geometric patterns. Main Features: Automatically calculates and displays key price levels Plots both support and resistance lines Uses daily price data for level calculation Clean visual presentation with different colors for different level types No repainting - levels remain static
TPTSyncX
Arief
インディケータ
無料のAUXインジケーター、EAサポート、完全ガイドをご利用ください – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 トレンドを見極める。パターンを読む。エントリーのタイミングを掴む。 30秒以内の3ステップ！分析不要で簡単トレード — あなたのスマートアシスタントがワークフローを簡素化します チャートの過剰な情報にもう悩まされない。 スマートバイアス検出で自信を持ってトレード。 すべての通貨、暗号資産、株式、金属、指数、あらゆる時間足に対応。 クリックして実行するだけ — それだけで十分。 スピードと明快さを求める忙しいトレーダーに最適。 TPTSyncXは、 トレンド、パターン、 ローソク足のトリガー 分析を、洗練されたインテリジェントなビジュアルシステムとしてシームレスに統合する、強力なオールインワンMetaTrader 5インジケーターです。明確さ、正確さ、スピードを求めるトレーダー向けに設計されており、プライスアクション、構造的パターン、市場タイミングツールを組み合わせて、高確率のトレードセットアップを特定するのに役立ちます。 主な
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
インディケータ
This indicator uses support and resistance, volume and some special formula to calculate the volume to filter the candles. If the volume reaches a specific value, And at the same time, Candle breaks the support/resistance line, There would be a signal and we can enter the market. Signals appear when the current candle closes. then you can enter the trade when a new candle appears. Please don't forget to follow your money management plan. MT4 Version Support/Resistance Breakout MT4 :   https:/
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
インディケータ
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
The iChannels
BeeXXI Corporation
5 (2)
インディケータ
Ultra-fast recognition of parabolic channels (as well as linear, horizontal and wavy channels) throughout the depth of history, creating a hierarchy of channels. Required setting: Max bars in chart: Unlimited This indicator is designed primarily for algorithmic trading, but can also be used for manual trading.  This indicator will have a very active evolution in the near future and detailed descriptions on how to apply to create robots
TrendHarmony MTF Trend Phase Level Visualizer MT5
Andras Salamon
インディケータ
TREND HARMONY MT5 – Multi Timeframe Trend and Phase and Pullback Level Visualizer indicator for Metatrader5 The TREND HARMONY indicator automates deep trend analysis and generates visualizations for you. Take control of your trades by eliminating uncertainty! Revolutionize your trading experience with precision and insight through the TREND HARMONY Multi Timeframe indicator – your ultimate MT5 trend visualization indicator. [  Features and Manual   | MT4 version |   All Products   ] Are you tir
Order Blocks ICT Multi TF MT5
Diego Arribas Lopez
インディケータ
[ MT4 Version ]  [ Kill Zones ]  [ SMT Divergences ] How to trade using Order Blocks:  Click here User Interface Performance:  During testing in the strategy tester, the UI may experience lag. Rest assured, this issue is specific to the testing environment and does not affect the indicator's performance in live trading. Elevate your trading strategy with the  Order Blocks ICT Multi TF  indicator, a cutting-edge tool designed to enhance your trading decisions through advanced order block analysis
Key level wedge pro MT5
Presley Annais Tatenda Meck
インディケータ
Its our anniversary! To give back enjoy this 60% discount for the next week (original price $239) We have combined all of our beloved indicators the likes of: Key level order block ,   Key level supply and demand ,   Key level liquidity grab   and   Key level wedge   into one single indicator and dashboard. Whats new Dashboard : There is an easy access dashboard for all your needs. Multi-timeframe button : There is now a multi-timeframe option for Order Blocks and Supply and demand zones, maki
WVAP Scalping
Domantas Juodenis
インディケータ
VWAP Scalping Pro – Advanced VWAP & Market Profile System Professional-Grade VWAP + Market Profile Technology for Precision Trading VWAP Scalping Pro is an advanced analytical tool that integrates Volume-Weighted Average Price (VWAP) analysis with professional Market Profile visualization. It provides traders with institutional-style insights into price structure, volume distribution, and session dynamics — ideal for scalping, intraday, and swing trading strategies. Key Features Triple VWAP St
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
インディケータ
Hello I Want to introduce The Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 i recently release this premium indicator! its 1000% Non Repaint Indicator, It Work Perfectly Well,, i tested it day by day, Just mind blowing Result,  Including Powerful trend Algorithm! How It Work? well, it work market trend formula, when trend Bullish Or when trend Bearish,  Recommend Timeframe M30, H1 it work all timeframe, and all currency pair, 100% non repaint, How to take signal From Forex Buy Sell Arrow Premium Ind
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
インディケータ
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Chanlun
Xiaonong Yu
インディケータ
The ChanLun or Chan theory is one of the most popular trading theories in China. But it seems like that it has little influence in western countries. Actually, the Chan Theory is based on a sophisticated mathematical model. The basic idea ChanLun is to simplify the bar chart by its model. With the help of ChanLun, a trader can analyze and predict the trend of future goods, stocks. In ChanLun, there are several basic elements called fractals, strokes, line segments and pivots . A trader should pa
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
インディケータ
BigPlayerRange — MT5向け最強インジケーター BigPlayerRange は、MetaTrader 5 で日経ミニやドル先物などの取引において、 最も効果的なインジケーター と評価されています。大口投資家（機関投資家）の行動を可視化し、高精度なテクニカル分析を可能にします。 どのように機能するのか？ BigPlayerRangeは、買い圧力ゾーン（緑ライン）と売り圧力ゾーン（赤ライン）を描画し、価格がその範囲を超えるとトレンド方向への動きを示唆します。 緑のライン上で終値： 買いの勢いが強く、上昇トレンドの可能性。 赤のライン下で終値： 売り圧力が優勢で、下落が予想される。 範囲内での価格： レンジ相場でブレイクを待つ段階。 主なメリット： 機関投資家ゾーンの検出： 大口のエントリーポイントを視覚化。 自動ターゲット計算： 利確ポイントを戦略的に設定。 プルバックの可能性分析： リスク管理に役立つ情報提供。 推奨の使い方： Imbalance DOM Pro と併用してゾーンブレイクを確認。 SwingVolum
Support Resistance Catcher
Taiba Mazhar
インディケータ
Support Resistance Catcher Indicator Features and Explanation Overview: The Support Resistance Catcher is a custom MT5 indicator designed to identify and visualize supply (resistance) and demand (support) zones based on candlestick price action. It detects zones where price has reversed after rallies or drops, using wick rejections and clustering. The indicator draws horizontal rectangles for active and historical zones, with customizable colors, labels, and alerts. Key Features: 1. Zone Det
Meravith MT5
Ivan Stefanov
インディケータ
インジケーターは任意のポイントから出来高を分析し、その出来高に対する市場のエグゾースト（疲労）レベルを計算します。 Meravith の主なライン: 強気出来高エグゾーストライン – 目標として機能します。 弱気出来高エグゾーストライン – 目標として機能します。 トレンドライン – 市場のトレンドを示します。市場が強気か弱気かに応じて色が変化し、トレンドサポートとして機能します。 使い方: 紫色の縦線をダブルクリックし、希望の位置に移動してください。 トレンドや調整など、あらゆるものを分析できます。インジケーターを市場の上部、下部、または重要と考える任意のポイントに移動します。良い方法は、市場がエグゾーストラインの間に位置するように Meravith を設定することです。こうすることで、追跡できる明確な目標を持つことができます。 初期のエグゾーストラインがブレイクされた場合、新しいエグゾーストラインが出現し、追加の取引可能なチャネルが形成されます。 エグゾーストに到達した後は、インジケーターの位置を変更するか、別の時間枠に切り替えて新しいエグゾーストレベルを特定できます。 トレンドラ
作者のその他のプロダクト
Tape Hunter
Thalles Nascimento De Carvalho
インディケータ
Tape Hunter – MT5で努力と結果を見極めるレーダー Tape Hunterは、MetaTrader 5で価格の裏にある真実の動きを見たいトレーダーのための究極のインジケーターです。POC（ポイント・オブ・コントロール）に基づく買いと売りのアグレッシブな出来高を明確かつ直感的に表示し、各ローソク足の市場の努力と実際の結果を視覚化します。 ️ なぜ重要なのか？ すべての出来高が価格を動かすわけではありません！Tape Hunterは、努力（アグレッシブな出来高）が価格を本当に動かしているかを示し、以下を見極めるのに役立ちます： 本当のアグレッションとトラップの位置 市場が吸収されているのか押し込まれているのか 支配的な出来高と価格の方向性の一致 Tape Hunterを使えば、プロのテープリーディング視点を得て、より精度の高いエントリーとエグジットの判断が可能になります。 関連インジケーター – フロー分析を強化 より効率的なトレードのために、Tape Hunterと以下の強力なインジケーターを組み合わせて使いましょう： Big Player
Imbalance DOM Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
インディケータ
Imbalance DOM Pro：注文帳の不均衡でトレードを強化 MT5で注文帳にアクセスできますか？トレードを新たなレベルに引き上げたいですか？ 注文フローを基に意思決定を行っているトレーダーであれば、Imbalance DOM Proはあなたの分析を変革します。スキャルパーや短期トレーダー向けに設計されたこのツールは、注文帳の不均衡を特定し、迅速かつ正確な取引のための貴重な機会を提供します。 小さな価格変動でのチャンスを捉える Imbalance DOM Proは、価格の小さな動きをキャッチしたいトレーダーに最適なツールです。高度な計算により、このインジケーターは注文帳の不均衡を解釈し、素早いエントリーとエグジットのための重要なインサイトを提供します。 重要：MT5で注文帳が利用できることを確認してください Imbalance DOM Proを使用する前に、あなたのブローカーがMT5で注文帳にアクセスできることを確認してください。このインジケーターはリアルタイムデータに依存しているため、MT5は注文帳の履歴を保存しません。そのため、Imbalance D
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
インディケータ
BigPlayerRange — MT5向け最強インジケーター BigPlayerRange は、MetaTrader 5 で日経ミニやドル先物などの取引において、 最も効果的なインジケーター と評価されています。大口投資家（機関投資家）の行動を可視化し、高精度なテクニカル分析を可能にします。 どのように機能するのか？ BigPlayerRangeは、買い圧力ゾーン（緑ライン）と売り圧力ゾーン（赤ライン）を描画し、価格がその範囲を超えるとトレンド方向への動きを示唆します。 緑のライン上で終値： 買いの勢いが強く、上昇トレンドの可能性。 赤のライン下で終値： 売り圧力が優勢で、下落が予想される。 範囲内での価格： レンジ相場でブレイクを待つ段階。 主なメリット： 機関投資家ゾーンの検出： 大口のエントリーポイントを視覚化。 自動ターゲット計算： 利確ポイントを戦略的に設定。 プルバックの可能性分析： リスク管理に役立つ情報提供。 推奨の使い方： Imbalance DOM Pro と併用してゾーンブレイクを確認。 SwingVolum
Box Weis Wave
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (1)
インディケータ
Weis Wave Box で分析力を高めましょう！ 取引における正確さと明確さ を求めるなら、 Weis Wave Box が理想的なツールです。この 高度なボリューム波動インジケーター は、市場における努力と結果のダイナミクスを明確に可視化し、フロー読みやボリューム取引を行うトレーダーに不可欠です。 主な特徴： カスタマイズ可能なボリューム波 – ティック単位で調整し、戦略に合わせられます。 調整可能な履歴 – 特定期間の分析をより精密に行えます。 実際のボリューム vs ティック数 – 市場への実際の影響を理解します。 エナジーボックスの視覚化 – 市場が大きな努力を示し、価格変動が小さい箇所を確認できます。 ️ 5種類のスイング形態 – totalVol、length、width、barDVol、lengthDVolに基づきカスタマイズ可能。 実際のメリット： ボリューム論理の視覚的明確化 買い手・売り手の力関係の把握 反転や継続の可能性を示す視覚的シグナル 関連インジケーター Big Player Range – 機関投資家の活動ゾーン
VWAP FanMaster
Thalles Nascimento De Carvalho
3.5 (2)
インディケータ
VWAP FanMaster: 正確なプルバック戦略をマスターしよう！ VWAP FanMaster は、 正確なエントリーポイント と 効率的なプルバック を求めるトレーダーのための究極のインジケーターです。 VWAP（出来高加重平均価格） と フィボナッチファンライン を組み合わせ、市場での重要な価格ゾーンを明確にマッピングします。 主な機能 シンプルかつ強力 : 垂直線を動かすだけで、自動的に VWAP と フィボナッチファンライン を描画します。 賢いトレーディング戦略 : 描かれたゾーンに価格が戻るのを待ち、 完璧なプルバック をサポートとレジスタンスのレベルで捉えます。 高度なビジュアルツール : 価格のコンフルエンスエリア を即座に見つけて、迅速な意思決定をサポートします。 VWAP FanMasterを選ぶ理由 初心者にも使いやすい 。 2つの強力な分析ツール を組み合わせることで、取引精度を向上させます。 リスク管理を改善 し、明確で一貫した価格予測を提供します。 VWAP FanMasterでトレード戦略を最適化
FREE
Footprint Hunter
Thalles Nascimento De Carvalho
インディケータ
Footprint Hunter – MT4で努力と結果を見極めるレーダー Tape Hunterは、MetaTrader 4で価格の裏にある真実の動きを見たいトレーダーのための究極のインジケーターです。POC（ポイント・オブ・コントロール）に基づく買いと売りのアグレッシブな出来高を明確かつ直感的に表示し、各ローソク足の市場の努力と実際の結果を視覚化します。 ️ なぜ重要なのか？ すべての出来高が価格を動かすわけではありません！Footprint Hunterは、努力（アグレッシブな出来高）が価格を本当に動かしているかを示し、以下を見極めるのに役立ちます： 本当のアグレッションとトラップの位置 市場が吸収されているのか押し込まれているのか 支配的な出来高と価格の方向性の一致 Tape Hunterを使えば、プロのテープリーディング視点を得て、より精度の高いエントリーとエグジットの判断が可能になります。 関連インジケーター – フロー分析を強化 より効率的なトレードのために、Tape Hunterと以下の強力なインジケーターを組み合わせて使いましょう：
Book Data Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
ユーティリティ
Book Data Binance! お気に入りの暗号通貨のオーダーブックにアクセスし、価格、ボリューム、バランスの分析を詳しく知ることができるとしたら、あなたの取引所がDOMへのアクセスを提供していなくてもどうでしょうか？ Book Data Binanceを使えば、それが現実になります！このMQL5スクリプトは、市場のダイナミクスを深く理解したい暗号通貨トレーダーのために特別に開発されました。 主な機能： スクリプトメニューで利用可能な任意の暗号通貨のオーダーブックへの直接アクセス。 世界の主要な取引所の1つであるBinanceからのリアルタイムデータの更新。 オーダーブックのバランスを正確に分析し、価格の動きを特定して予測することが可能です。 Imbalance DOM Crypto インジケーター との統合により、市場分析を次のレベルに引き上げます。 なぜBook Data Binanceを選ぶべきなのか？ これは、各価格レベルにおける買い手と売り手の行動を理解したい人にとって完璧な補完です！このスクリプトを使用することで、深い洞察を得る
FREE
Volume Flow Binance
Thalles Nascimento De Carvalho
ユーティリティ
Volume Flow Binance! お気に入りの暗号通貨の times and trades データにアクセスし、取引量の流れや価格の動きを分析する詳細を得られるとしたら、あなたのブローカーが取引履歴の完全なアクセスを提供していなくても、それが現実になると思いませんか？ Volume Flow Binance を使えば、それが実現します！この MQL5 スクリプトは、リアルタイムの市場のダイナミクスを詳しく理解したい暗号通貨トレーダーのために設計されています。 主な特徴: スクリプトのメニューにある任意の暗号通貨の times and trades データに直接アクセス。 世界的に有名な取引所 Binance からのリアルタイムデータ更新。 価格の動きを予測し、取引量の流れを正確に分析。 Times and Sales Crypto インジケーター と統合し、市場分析を次のレベルに引き上げます。 なぜ Volume Flow Binance を選ぶべきなのか？ これは、リアルタイムで売買行動を理解し、行われた取引を観察するための完璧なツールで
FREE
Cumulative Volume Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
インディケータ
CVB Cumulative Volume Bands: 累積ボリュームでトレードを強化！ CVB Cumulative Volume Bands は、累積ボリュームに基づく正確なシグナルを求めるトレーダー向けに設計された高度なインジケーターです。 このインジケーターは、累積ボリュームバンドを使用して、買いと売りの圧力を明確に読み取り、反転や強い価格変動を特定するのに役立ちます。 Cumulative Volume Bands for MT5 ! 主な特徴: 累積ボリューム分析 : ボリュームに基づいて重要な圧力点を検出します。 明確なエントリー/エグジットシグナル : リアルタイムでチャンスを捉えます。 簡単な解釈 : ユーザーフレンドリーなインターフェースとシンプルなビジュアル。 全ての資産とタイムフレームに対応 : どの市場でも、いつでも使用可能。 CVB Cumulative Volume Bands で一歩先を行き、自信を持ってトレードの判断を改善しましょう！ フィードバックをお寄せいただき、改善にご協力ください！
Swing Point Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
インディケータ
Swing Point Volume, the indicator that signals weakness and strength at the tops and bottoms. This indicador can be for used the Wyckoff Method. Information provided; - Swing on customized ticks. - Volume and points in each balance sheet. - Percentage of Displacement. - Sound alert option on top and bottom breaks. - Volume in ticks and Real Volume. - Volume HL (extreme) or (opening and closing) - Customized volume shapes.
Atr Projection
Thalles Nascimento De Carvalho
インディケータ
ATRプロジェクション指標は、金融市場における価格の潜在的な動きの限界について正確な洞察を提供するために設計され、テクニカル分析において堅牢なツールとして際立っています。その柔軟なアプローチにより、ユーザーは各取引資産の特定のニーズに適応する形で直感的に分析メトリクスをカスタマイズすることが可能です。 カスタマイズ可能な動作: ATRプロジェクションは、デフォルトでは過去100本のローソク足の平均の30％を考慮して動作します。この柔軟性により、ユーザーは好みや各資産の固有の特性に合わせてメトリクスを調整でき、よりパーソナライズされた分析が可能です。 30％および100本のローソク足の選択の裏にある論理: 慎重な割合とローソク足の数の選択は、過去の動きを正確に捉え、より精密なプロジェクションを提供することを目的としています。この戦略的なアプローチは、価格が有意な動きの可能性が高い領域を強調し、トレーダーにより情報を提供します。 ATRプロジェクションの利点: 1. カスタマイズ可能なテクニカル精度: ユーザーは各取引資産の特定の条件に合わせてメトリクスをカスタマイズできます。
Long Short Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
インディケータ
Long & Short インジケーター - Pro バージョン: 市場分析の無限の可能性を解き放とう！ すべての資産に制限なし Long & Short インジケーターの Pro バージョンは、すべての金融資産に対して完全な自由を提供します。制限なしで、同じインジケーターをお気に入りのすべての資産に適用できます！ 制限なし インジケーターのすべての機能を制限なしでお楽しみください。Pro バージョンは、完全かつ無制限の体験を提供し、市場のあらゆる機会を最大限に活用できるようにします。 Pro バージョンの特徴 無制限のアクセス : インジケーターをすべての金融資産で使用し、その完全な可能性を探ります。 高度な精度 : 詳細な分析と明確なシグナルを活用して、情報に基づいた安全な決定を下すことができます。 完全な柔軟性 : 資産や戦略に関係なく、取引のニーズに合わせてインジケーターを調整します。 重要な機会のアラートを受け取る アラートを有効にして、重要なレベルを注意深く監視し、市場機会の最前線に立ち続けましょう。 EA 作成のためのバッファパラメ
AI Channel
Thalles Nascimento De Carvalho
インディケータ
AI Channel | MT5向け人工知能搭載の価格チャネル分析インジケーター AI Channel：人工知能でテクニカル分析を次のレベルへ AI Channel は、金融市場の価格チャネルを分析するために 人工知能 を活用した強力なツールです。このセクションでは、この革命的なインジケーターが投資家やトレーダーにどのように役立つかを詳しく解説します。 AI Channelとは？ AI Channel は、高度な人工知能アルゴリズムで開発されたインジケーターです。過去の価格データを使用して取引チャネルを識別し、グラフ上の重要なサポートとレジスタンスレベルを強調表示します。 この分析に基づき、市場のエントリーやエグジットの可能性があるポイントに関する貴重なインサイトを提供します。 ️ AI Channelの仕組み AI Channelは価格チャネルに人工知能を適用し、資産のトレンド、パターン、過去の動きを分析します。市場の変化に動的に対応し、異なる時間軸や資産に適応します。 チャネルの上限と下限を特定し、トレーダーに反転やトレンド継続の可能性を明確に示しま
Didi Index Volume
Thalles Nascimento De Carvalho
インディケータ
Didiインデックスボリュームをご紹介します。これは、ブラジルのトレーダーであるオディール・アギアールによって開発されたテクニカル分析の指標であり、金融市場での機会を特定するための先進的かつ強力なアプローチで注目されています。さまざまなプラットフォームで利用可能なDidiインデックスボリュームは、正確な洞察と貴重な情報を求めるトレーダーにとって不可欠なツールとなっています。 この指標は、オディール・アギアールによって作成された名高いDidiインデックスと、取引量の知恵を駆使した組み合わせです。この組み合わせにより、価格の動向と取引量の相互作用をより深く分析し、資産の動きに対するユニークな視点を提供します。 洗練されたアルゴリズムと加重平均の計算を用いて、Didiインデックスボリュームは取引量に基づいた価格変動を予測することができます。この特徴は、新興トレンドの特定、市場の反転、そして適切なエントリーポイントや出口ポイントのタイミングを把握する上で非常に重要です。 Didiインデックスボリュームを使用することで、正確な市場の解釈が可能な客観的かつ信頼性の高い情報にアクセスできます。
TimeChannel
Thalles Nascimento De Carvalho
インディケータ
The "Timechannel" is a powerful technical analysis tool designed specifically for traders who want to gain deeper and more accurate insights into price movements across multiple timeframes (multi-timeframe). This indicator is an essential addition to the toolbox of any serious trader seeking to make informed and data-driven trading decisions. Key Features: Advanced Multi-Timeframe Analysis : Timechannel allows traders to analyze price movements on different timeframes simultaneously. This is cr
Master OBV
Thalles Nascimento De Carvalho
インディケータ
MasterOBV：市場のトレンドを正確に把握しよう！ MasterOBV は、 ボリューム 、 ポジティブコレレーション 、および 移動平均線（MA） を組み合わせた テクニカル分析指標 で、金融市場でのトレンドの識別を向上させます。 主な機能： スマートボリューム： 取引量を分析し、トレンドの強さにおける重要な変化を特定します。 ポジティブコレレーション： 相関のある資産を組み合わせ、ペアのボリュームに基づいて価格の移動の可能性を強化する、より広範で正確な視点を提供します。 ビジュアルチャンネル： ビジュアルチャンネルを利用して、トレンドの継続と反転の可能性を明確かつ正確に評価し、直感的な視覚分析を提供します。 スムーズな移動平均線： MA が価格の変動を平滑化し、基礎的なトレンドの方向を特定しやすくします。 なぜ MasterOBV を選ぶべきか？ 決定の自信： 複数の要素を統合し、自信を持ってエントリーとイグジットの決定ができるようにします。 包括的な分析： 価格だけでなく、ボリューム、資産の相関関係、およびビジュアルチャンネ
VolaMetrics VSA
Thalles Nascimento De Carvalho
インディケータ
VolaMetrics VSA | 技術分析の強力な味方 VolaMetrics VSA は、 Volume Spread Analysis (VSA) メソッドと詳細な 取引量分析 を組み合わせた技術分析指標です。 価格の重要な動き を 特定 し、 追跡 するために設計されたこのツールは、 取引量 と 価格スプレッド の相互作用を利用して、トレーディング決定をサポートする貴重な洞察を提供します。 Volume Spread Analysis (VSA) の基礎 Volume Spread Analysis (VSA) は、技術分析で尊敬されているメソッドで、 取引量 、 価格スプレッド 、および 価格の終値 の関係を特定の期間内で理解することに焦点を当てています。最も情報を持つオペレーター（ スマートマネー ）が価格の動きに影響を与えるという考えに基づき、VSA は 積み上げまたは分配のシグナル を特定し、価格の重要な変化を予測します。 VolaMetrics VSA の機能 ️ VolaMetrics VSA は、従来の VSA 分析を自動化し、 逆転の可能性があるシ
SwingVolumePro
Thalles Nascimento De Carvalho
インディケータ
概要 SwingVolumePro は、幅広い金融資産に適用できる高度で多用途なインジケーターであり、さまざまな取引スタイルをサポートします。厳密なボリュームと価格の分析に基づいて開発されており、すべてのレベルのトレーダーが高品質のデータに基づいて情報に基づいた意思決定を行うための明確で正確なシグナルを提供します。 SwingVolumePro.PDF 主な特徴 多用途性: SwingVolumePro は、株式、外為（フォレックス）、暗号通貨など、さまざまな資産に適用できます。スキャルピングから長期ポジションまで、さまざまな取引戦略に対応しています。 正確で信頼できるシグナル: 高精度なシグナルを提供することに重点を置いているSwingVolumeProは、価格吸収パターンや市場のアグレッションを特定するために高度な技術を使用しています。これらのシグナルは明確に表示され、迅速かつ効果的な意思決定が容易になります。 高度なボリュームと価格の分析: インジケーターは、ボリュームと価格の相互作用の詳細な分析を使用して、努力と結果の間にズレがある状況を検出
CVD SmoothFlow Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
インディケータ
CVD SmoothFlow Pro - すべての資産に対応した無制限のボリューム分析！ CVD SmoothFlow Pro は、精密で無制限のボリューム分析を求めるトレーダーに最適なソリューションです。Cumulative Volume Delta（CVD）の計算と高度なノイズフィルタリングを使用することで、プロ版はあらゆる金融資産の取引に必要な柔軟性と精度を提供します。 CVD SmoothFlow Pro が提供するもの： クリアな分析 ：ノイズをフィルタリングし、すべての金融資産における重要なボリュームの動きを際立たせます。 ️ 正確な計算 ：買いと売りの差を監視し、外為、インデックス、暗号通貨などの資産におけるボリュームの詳細な動きを提供します。 直感的なインターフェース ：データの表示が明確で、分析がわかりやすく効率的です。 トレンドの特定 ：市場のトレンドを自信を持って特定し、情報に基づいた意思決定をサポートします。 実用的な用途： リアルタイムで任意の資産における買い手と売り手のバランスを監視します。 ボリュームに基づいてトレンドの反転
Cumulative Vol Bands
Thalles Nascimento De Carvalho
インディケータ
CVB Cumulative Volume Bands: 累積ボリュームでトレードを強化！ CVB Cumulative Volume Bands は、累積ボリュームに基づく正確なシグナルを求めるトレーダー向けに設計された高度なインジケーターです。 このインジケーターは、累積ボリュームバンドを使用して、買いと売りの圧力を明確に読み取り、反転や強い価格変動を特定するのに役立ちます。 主な特徴: 累積ボリューム分析 : ボリュームに基づいて重要な圧力点を検出します。 明確なエントリー/エグジットシグナル : リアルタイムでチャンスを捉えます。 簡単な解釈 : ユーザーフレンドリーなインターフェースとシンプルなビジュアル。 全ての資産とタイムフレームに対応 : どの市場でも、いつでも使用可能。 CVB Cumulative Volume Bands で一歩先を行き、自信を持ってトレードの判断を改善しましょう！ フィードバックをお寄せいただき、改善にご協力ください！
ZigWave Oscillator
Thalles Nascimento De Carvalho
インディケータ
ZigWave Oscillator: オシレーターとZigZagで取引を強化！ ZigWave Oscillatorは、金融市場分析において精度と明瞭さを求めるトレーダーに最適なツールです。このインジケーターは、オシレーターの強みとZigZagの視覚的なシンプルさを組み合わせ、迅速かつ効率的に最適な売買機会を見つけるのに役立ちます。 ZigWave Oscillatorを選ぶ理由 精密なオシレーター分析 : RSI、Williams %R、またはCCIを統合し、市場の主要な動きをキャッチします。 動的なZigZagと精密調整 : ZigZagのスイングは、オシレーターの買われすぎや売られすぎの領域で微調整され、反転ポイントを明確に示します。 完全なカスタマイズ ️: オシレーターとZigZagの設定を調整し、自分の戦略に合わせて最適化できます。 直感的で使いやすいデザイン エレガントでカスタマイズ可能なビジュアルレイアウトにより、ZigWave Oscillatorは市場のシグナルを簡単に読み取ることができ、取引に集中できます。 全てのアセット
Times and Sales Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
インディケータ
Times and Sales Pro: 取引フローの不均衡であなたの取引を強化 小さな価格変動のチャンス Times and Sales Pro は、 Times and Trades に基づいて注文フローを操作するアナリストにとって欠かせないツールです。スキャルパーに最適で、高精度で小さな価格変動を活用したい方のために設計されています。高度な計算を使用して、このインジケーターは取引の不均衡を特定し、迅速なエントリーとエグジットのための貴重なシグナルを提供します。 重要: MT5でのTimes and Tradesの可用性 Times and Sales Pro を使用する前に、ブローカーがMT5で Times and Trades へのアクセスを提供していることを確認してください。このインジケーターは、正確なリアルタイム計算を生成するためにこのデータに依存しており、MT5は取引履歴を保存しません。したがって、このインジケーターはリアルタイムでのみ機能し、市場で実行された取引の即時の洞察を提供します。 Times and Sales Proの利点 明確
Mini Indice Composition
Thalles Nascimento De Carvalho
インディケータ
Mini Índice Composition: A Revolução na Análise do Mini Índice! O Mini Índice Composition é um indicador inovador que monitora em tempo real as principais ações que compõem o mini índice, trazendo uma visão quantitativa poderosa sobre o fluxo de ordens do mercado! Como Funciona? Diferente de outros indicadores que utilizam apenas dados históricos, o Mini Índice Composition faz uma leitura ao vivo das ordens que entram e saem das ações, pesando o impacto direto no mini índice. Com
Radar DI
Thalles Nascimento De Carvalho
インディケータ
Radar DI – Indicador de Taxa de Juros para Mini Índice e Mini Dólar com Exportação CSV e Integração IA Radar DI é um indicador especializado que transforma as variações da taxa de juros DI (Depósitos Interfinanceiros) em sinais operacionais estratégicos para os ativos mini índice (WIN) e mini dólar (WDO) . NOVA FUNCIONALIDADE: Exportação CSV + Integração com IA Agora o Radar DI permite exportar todos os dados em formato CSV , incluindo: Variações dos DIs Variação do Mini Índice (WIN)
LSTM Library
Thalles Nascimento De Carvalho
ライブラリ
LSTM Library - MetaTrader 5用高度神経ネットワーク アルゴリズム取引のためのプロフェッショナル神経ネットワークライブラリ LSTM Libraryは、MQL5の取引戦略にリカレントニューラルネットワークのパワーをもたらします。このプロフェッショナルレベルの実装には、通常は専門的な機械学習フレームワークでしか見られない高度な機能を備えたLSTM、BiLSTM、GRUネットワークが含まれています。 "トレーディングにおける機械学習の成功の秘訣は、適切なデータ処理にあります。 Garbage In, Garbage Out –予測の品質はトレーニングデータの品質を超えることはありません。" — マルコス・ロペス・デ・プラド博士, Advances in Financial Machine Learning 主な機能 LSTM、BiLSTM、GRUの完全実装 より良い一般化のためのリカレントドロップアウト 複数の最適化アルゴリズム（Adam、AdamW、RAdam） 高度な正規化テクニック 包括的な評価指標システム トレーニング進捗の可視化 クラス重みによる不均衡デー
