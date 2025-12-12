Cvd Divergence
- インディケータ
- Thalles Nascimento De Carvalho
- バージョン: 1.1
- アクティベーション: 5
CVD Divergence ― オーダーフローとダイバージェンスのプロフェッショナル分析
CVD Divergence は、価格と Cumulative Delta Volume（CVD）との間に発生する信頼性の高いダイバージェンスを検出するために開発されたテクニカル指標です。実際の注文フローが価格の動きを確認していない局面を正確に捉え、反転、勢いの減衰、そして機関投資家による操作の可能性を示します。
このインジケーターは、アグレッシブボリュームの読み取りと価格構造の分析を組み合わせ、明確で客観的かつ先行性のあるシグナルを提供します。
インジケーターの機能
CVD Divergence は、累積デルタボリュームを用いて注文フローの方向と価格の方向を比較します。両者が大きく乖離した際、チャート上にマーカーを表示し、ダイバージェンスの方向を視覚的に示します。
検出できる内容：
-
強気ダイバージェンス（価格が下落しているが CVD が上昇している場合）
-
弱気ダイバージェンス（価格が上昇しているが CVD が下降している場合）
-
買い手・売り手の勢いの枯渇
-
機関投資家の不均衡によるフェイクムーブ
-
価格が人工的に押し上げ／押し下げられている可能性のある局面
Cumulative Delta Volume が強力な理由
CVD は市場参加者の「本当の意図」を示します。
代表的なシナリオ：
-
価格が上昇しているのに CVD が下降 → 見かけ上は上昇でも、機関投資家が積極的に売っている証拠
-
価格が下落しているのに CVD が上昇 → 隠れた買い集め（アキュムレーション）と実需の増加
-
価格と CVD の大きな乖離は、反転やフェイクブレイクアウトの前兆になることが多い
価格チャートは騙すことがありますが、累積デルタはほとんど嘘をつきません。
このインジケーターはその情報を、実用的で信頼性の高いトレードシグナルに変換します。
主な特徴
-
価格と累積デルタの自動ダイバージェンス検出
-
予測方向を示す矢印による視覚的ハイライト
-
アグレッシブボリュームに基づく正確な CVD 計算
-
シンプルで見やすく、解釈しやすいインターフェース
-
ポップアップ、プッシュ通知、サウンドなどのオプションアラート
-
複数銘柄でも CPU 負荷が低い軽量設計
-
FX、株式指数、株式、暗号資産など幅広い市場で高い効果
このインジケーターが適しているユーザー
-
フローデータで反転を先読みしたいトレーダー
-
インスティテューショナル分析やデルタボリュームを使うプロ
-
スキャルパー、デイトレーダー、スイングトレーダー
-
エントリー／イグジットに強力な根拠を求めるユーザー
-
リペイントなし・主観なしの明確なシグナルを求める方
MQL5 バージョン
CVD Divergence は MetaTrader 5 専用に開発されており、以下を保証します：
-
高いパフォーマンスと安定性
-
EA や他のインジケーターとの完全互換性
-
高速かつ信頼性の高い動作
-
リペイントしない安定したシグナル