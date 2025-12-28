経済指標カレンダー
ノルウェー鉱工業生産前月比 (Norway Industrial Production m/m)
|低
|-2.8%
|2.3%
|
3.7%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-1.1%
|
-2.8%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
ノルウェー鉱工業生産前月比は、鉱工業部門企業の生産量の変化を測定します。この指標は、当月の製造品の合計付加価値の前月と比較した変化を反映しています。
生産指数は、国の経済の状態を監視するために計算された短期統計の一部です。さらに、これはノルウェーの四半期会計の一部であり、GDPの計算に貢献しています。
指数は、ノルウェー中央統計局が実施した1,600社の月次調査に基づいて計算されています。調査は必須であり、データを提供しなかった企業には罰金が科される場合があります。
付加価値は、企業の運用部門に応じて、2つの変型によって評価されます。農業、鉱業などの産業では、生産の物理的な量が測定されます。繊維、印刷、および類似の他の産業では、生産は労働時間で測定されます。指標データは季節調整されています。
鉱工業生産指数は、国の短期経済統計の最も重要な指標の1つです。アナリストは、これを使って、経済発展の早期変化を評価し、ノルウェーのGDPを予測します。
生産の伸びは、国内経済の拡大を示しているため、ノルウェークローネの相場にプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ノルウェー鉱工業生産前月比 (Norway Industrial Production m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
