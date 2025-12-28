ノルウェーの経済領域は、ノルウェー本土、スバールバル諸島、ヤンマイエン島、ノルウェーの領土、領海、および対応空域などで構成されています。ノルウェー本土については個別のGDP(GDP本土)が計算されます。GDP本土では、国内で生産されたすべての商品とサービス(国内原則)の価値の変化が測定されます、このGDPには、主に石油ベースのオフショアエリアと物流は含まれていません。価格はインフレ調整されます。この指数バリアントは、前四半期と比較した四半期GDPの成長を反映しています。

GDPの計算には、生産の観点から、受け取った収入の観点から、または支出の観点からの3つのアプローチがあります。

生産アプローチは、付加価値の計算に基づいています(製造原価の合計値から中間費用が差し引かれます)。

収益アプローチには、従業員の報酬、製品と生産の減税、総稼働剰余金およびその他の収入の4つの部分の付加価値の合計が含まれます。

支出アプローチは、経済内のすべての最終支出の合計です。これには、最終消費支出、総資本形成、財及びサービスの純輸出が含まれます。

ノルウェーのGDP計算には3つのアプローチすべてが適用されます。GDP計算のソースデータは、生産者と消費者の価格指数、小売価格データ、生産高データ、労働市場指標、家計所得のデータなどを含む国民経済計算から取得されます。GDPの実際の変化をインフレのプロセスから分離するために、デフレータがさらに適用されます。さらに、GDPの短期的な変化に関するデータを大きく歪める可能性がある季節的な影響を平滑化するために、データは季節的に調整されます。

GDPは国の経済力の主要指標です。多くの場合、この指標は市場の動きに強い影響を与えます。安定した本土GDPの伸びは、経済システムと金融システムの両方の持続可能性を意味し、NOKの相場にプラスと見なすことができます。

