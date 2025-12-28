ノルウェー中央銀行の金利決定は、ノルウェークローナ相場に影響を与える主要なイベントの1つです。これは、インフレの安定とノルウェー経済の発展を制御するためにノルウェー銀行が使用する主要な手段です。ノルウェーでは、金利(政策金利)はノルウェー銀行の「オーバーナイト預金」の金利です。

金利は、主に銀行間金利と顧客預金およびローンの銀行金利に影響します。また、ノルウェー中央銀行の金利はインフレと経済発展への期待に影響を与える可能性があります。

金利の決定は、ノルウェー中央銀行の金融政策委員会によって行われます。規制当局は、インフレを目標水準まで上昇させるために金利を引き下げる可能性があります。反対に、インフレ率が目標水準を上回った場合、ノルウェー中央銀行はノルウェークローナをより高価にするために(他の手段の複合体に加えて)金利を引き上げます。

短期金利は通貨評価の主な要因であるため、トレーダーは金利の変化を注意深く監視します。通常、金利引き上げの決定はノルウェークロ－ナ相場の上昇につながります。

