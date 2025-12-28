経済指標カレンダー
DNB/NIMAノルウェー工業購買担当者景気指数(PMI) (DNB/NIMA Norway Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|低
|53.0
|47.0
|
47.7
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|51.6
|
53.0
|次の発表
|実際
|予測
|
前
SDNB/NIMA製造業購買担当者景気指数(PMI)は、約300の民間企業の購買担当者の月次調査に基づいて計算されたノルウェーの事業状況の指標です。
購買は企業の生産活動に先んじているため、多くの場合、購買担当者は他の従業員より前の市況の変化を追跡することができます。購買担当者は、そのような変更に最初に気付きます。調査のサンプルは、全国の大企業の最大可能数をカバーするように選択されています。
指数は生産、注文、在庫、納期、雇用を測定する5つのサブ指数の加重平均として計算されます。調査の参加者は、相対的な推定値を提供します。つまり、データが増加したか、減少したか、または変化していないかです。最終的な指数は、現在のレベルを「より高い」と評価する回答の割合に「変化なし」回答の割合の半分を追加することによって計算されます。50を超える指数値は、ほとんどの回答者が現在のビジネス条件を積極的に特徴付けていることを示しています。50を下回る指数値は、ビジネス状況の悪化を意味します。
PMIは、アナリストが注目している最も人気のある指標の1つで、ノルウェーの製造業部門全体の事業活動をカバーする運用情報を提供しています。生産とインフレの先行指標と解釈されます。DNB/NIMA製造業PMIの伸びは好調な市況を示しており、ノルウェークローナにとってプラスと見なすことができます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"DNB/NIMAノルウェー工業購買担当者景気指数(PMI) (DNB/NIMA Norway Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
