経済指標カレンダー
ノルウェー工業生産前月比 (Norway Manufacturing Production m/m)
|低
|-0.9%
|0.0%
|
-1.4%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|0.0%
|
-0.9%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
ノルウェー工業生産前月比は、ノルウェーのすべての製造部門の会社の生産量を測定します。この指標は、当月の製造品の合計付加価値の前月と比較した変化を反映しています。
製造業の生産は、ノルウェーの総生産の約27％を占めています。以下の部門が含まれます。
- 食品、飲料、タバコ
- 精製石油、化学製品、医薬品
- 機械と設備
- 金属加工製品
- 船、ボート、石油プラットフォーム
- コンピュータ、電気機器など
生産指数は、国の経済状況を監視するために計算された短期統計の一部です。さらに、これはノルウェーの四半期会計の一部であり、GDPの計算に貢献しています。
指数は、ノルウェー中央統計局が実施した1,600社の月次調査に基づいて計算されています。調査は必須であり、データを提供しなかった企業には罰金が科される場合があります。
生産指数は、国の短期経済統計の最も重要な指標の1つです。アナリストは、これを使って、経済発展の早期変化を評価し、ノルウェーのGDPを予測します。
生産の伸びは、国内経済の拡大を示しているため、ノルウェークローネの相場にプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ノルウェー工業生産前月比 (Norway Manufacturing Production m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用