経済指標カレンダー
ノルウェー消費者信頼感 (Norway Consumer Confidence)
|低
|N/D
|-1.6
|
-3.6
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-1.6
|次の発表
|実際
|予測
|
前
ノルウェーの消費者信頼感指数(CCI)は、自国経済の安定性に対する消費者の信頼レベルを測定します。指数は、ノルウェーの世帯を対象にファイナンスノルウェーが実施した消費者調査に基づいて、四半期ごとに計算されます。
この調査では、回答者は次の5つの質問をします。
- 世帯の財政状況は1年前よりも良くなったか悪くなったか、それとも同じですか。
- 世帯の財政状況は1年で良くなるか悪くなると思いますか、それとも同じになると思いますか。
- ノルウェーの経済情勢について一般的に言って、国の経済は一般的に1年前よりも良いか悪いか、それとも同じだと思いますか。
- ノルウェーの経済状況は1年で良くなるか悪くなるか、それとも同じだと思いますか。
- 今ば、住民がより大きな家庭用品を購入する良い時期だと思いますか、それとも悪い時期だと思いますか？
最終的な指標は、楽観的応答と悲観的応答の差として計算され、結果の値は5で除算されます。
肯定的な測定値は、消費者の信頼と国の好ましい経済環境を示しています。よって、予想より高い伸びは、ノルウェークローネ相場にとってプラスであると見なすことができます。逆に、値を小さくすると、NOK相場が下がる可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ノルウェー消費者信頼感 (Norway Consumer Confidence)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
