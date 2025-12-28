ノルウェーの消費者信頼感指数(CCI)は、自国経済の安定性に対する消費者の信頼レベルを測定します。指数は、ノルウェーの世帯を対象にファイナンスノルウェーが実施した消費者調査に基づいて、四半期ごとに計算されます。

この調査では、回答者は次の5つの質問をします。

世帯の財政状況は1年前よりも良くなったか悪くなったか、それとも同じですか。

世帯の財政状況は1年で良くなるか悪くなると思いますか、それとも同じになると思いますか。

ノルウェーの経済情勢について一般的に言って、国の経済は一般的に1年前よりも良いか悪いか、それとも同じだと思いますか。

ノルウェーの経済状況は1年で良くなるか悪くなるか、それとも同じだと思いますか。

今ば、住民がより大きな家庭用品を購入する良い時期だと思いますか、それとも悪い時期だと思いますか？

最終的な指標は、楽観的応答と悲観的応答の差として計算され、結果の値は5で除算されます。

肯定的な測定値は、消費者の信頼と国の好ましい経済環境を示しています。よって、予想より高い伸びは、ノルウェークローネ相場にとってプラスであると見なすことができます。逆に、値を小さくすると、NOK相場が下がる可能性があります。

