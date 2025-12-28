カレンダーセクション

ノルウェー生産者物価指数(PPI)前年比 (Norway Producer Price Index (PPI) y/y)

国：
ノルウェー
NOK, ノルウェー・クローネ
情報源：
ノルウェー統計局(SSB) (Statistics Norway (SSB))
-8.1% -11.0%
-6.9%
-8.6%
-8.1%
ノルウェー生産者物価指数前年比は、ノルウェーの製造業者が国内外の市場で生産・販売する商品の価格の変化を反映しています。この指数は、指定された月の生産者の視点からの価格の前年同月と比較した変化を測定します。この指数は毎月10日にノルウェー統計局(SSB)によって公開されます。

統計には、製造、石油およびガスの生産、エネルギー、鉱業、およびいくつかのサービスが含まれます。指数は、小売業の最終製品として出荷され、投資の対象となるか、または中間体として他の生産部門に移転される商品を対象としています。

主なデータソースは生産者の調査で、630の製品グループのサンプルの価格が報告されます。アンケートは毎月約1300社に送信され、約5000の商品の価格に関するデータが提供されます。従業員が100人未満の会社は計算から除外されます。記入済みのアンケートはメールで送信されます。

生産者物価指数は、消費者物価、ひいてはインフレの先行指標と見なされており、CPIと比較すると、より正確な暫定的指標です。生産者価格が上昇すれば、消費者物価もそれに応じて上昇すると予想されます。これら2つの指標は密接に相関しています。

生産者価格は消費者物価インフレの先行指標であるため、CPIの伸びはノルウェークローネ相場にとってプラスと見なすことができます。

実際のデータ

予想値

"ノルウェー生産者物価指数(PPI)前年比 (Norway Producer Price Index (PPI) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
-8.1%
-11.0%
-6.9%
10月 2025
-6.9%
-6.1%
-2.8%
9月 2025
-2.8%
-3.8%
-3.0%
8月 2025
-3.0%
0.7%
-0.3%
7月 2025
-0.3%
2.7%
-1.0%
6月 2025
-1.0%
8.8%
-0.1%
5月 2025
-0.1%
-7.5%
2.1%
4月 2025
2.1%
6.8%
11.5%
3月 2025
11.5%
29.2%
23.3%
2月 2025
23.3%
27.0%
18.1%
1月 2025
18.1%
10.1%
9.3%
12月 2024
9.3%
0.6%
0.0%
11月 2024
0.0%
-6.1%
-3.5%
10月 2024
-3.5%
-7.0%
-2.9%
9月 2024
-2.9%
4.9%
3.6%
8月 2024
3.6%
8.5%
6.5%
7月 2024
6.5%
6.8%
3.4%
6月 2024
3.4%
5.0%
3.2%
5月 2024
3.2%
-2.6%
-4.5%
4月 2024
-4.5%
-15.3%
-6.9%
3月 2024
-6.9%
-12.4%
-12.6%
2月 2024
-12.6%
-2.4%
-12.9%
1月 2024
-12.9%
-1.6%
-25.6%
12月 2023
-25.6%
-10.2%
-15.6%
11月 2023
-15.6%
-22.5%
-10.9%
10月 2023
-10.9%
-36.9%
-29.3%
9月 2023
-29.3%
-55.3%
-37.4%
8月 2023
-37.4%
-54.5%
-35.4%
7月 2023
-35.4%
-46.7%
-28.5%
6月 2023
-28.5%
-36.4%
-23.5%
5月 2023
-23.5%
-31.2%
-15.3%
4月 2023
-15.3%
-27.3%
-21.9%
3月 2023
-21.9%
-9.3%
-5.4%
2月 2023
-5.4%
-1.0%
-0.6%
1月 2023
-0.6%
6.9%
18.7%
12月 2022
18.7%
7.7%
22.3%
11月 2022
22.3%
5.4%
19.8%
10月 2022
19.8%
56.0%
52.4%
9月 2022
52.4%
71.0%
77.3%
8月 2022
77.3%
64.0%
73.6%
7月 2022
73.6%
61.1%
68.8%
6月 2022
68.8%
64.8%
64.6%
5月 2022
64.6%
75.3%
66.4%
4月 2022
66.4%
81.2%
79.4%
3月 2022
79.4%
44.9%
53.2%
2月 2022
53.2%
50.3%
58.2%
1月 2022
58.2%
76.5%
68.7%
12月 2021
68.7%
57.8%
58.6%
11月 2021
58.6%
66.0%
60.8%
10月 2021
60.8%
63.5%
57.8%
