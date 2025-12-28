ノルウェーの経常収支は、ノルウェー居住者とその他の国々との間の取引の均衡を反映しています。それは、ノルウェー居住者の純貿易収支(輸出入消費財及びサービスの差額)、ノルウェー居住者の純要素収入(利子、配当金など)、及びノルウェー居住者への譲渡純額(外国からの献金など)を測定します。

つまり、ノルウェー居住者と非居住者の間の経常収支には、商品、サービス、プライマリ(投資)、セカンダリ(取引)収入に関した操作が含まれます。

この値には、財及びサービス、所得(投資の賃金と収入)、及び現在の金銭授受という3つの主要な要素が含まれます。財及びサービスのバランスは、輸出入に基づいて計算されます。収入のバランスには、外国投資の賃金と収入(非居住者投資家への支払いを差し引いたもの)が含まれます。現在の金銭授受とは、居住者と非居住者の間の金銭授受を意味します。 これらの金銭授受は上記の要素に関連しておらず、寄付、援助、民間送金、年金支払い、扶養などが含まれます。

正の経常収支のバランスは、その国が世界にとって貸し手であることを示しています。負の値は、その国が借り手であることを示しています。

指標のノルウェークローネに対する影響は現在の経済情勢によって異なる可能性があります。ほとんどの場合、経常収支の伸びはNOK相場に対してプラスと見られています。

直近値: