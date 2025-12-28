経済指標カレンダー
ノルウェー経常収支 (Norway Current Account)
|低
|Kr174.541 B
|Kr258.383 B
|
Kr179.255 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|Kr199.045 B
|
Kr174.541 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
ノルウェーの経常収支は、ノルウェー居住者とその他の国々との間の取引の均衡を反映しています。それは、ノルウェー居住者の純貿易収支(輸出入消費財及びサービスの差額)、ノルウェー居住者の純要素収入(利子、配当金など)、及びノルウェー居住者への譲渡純額(外国からの献金など)を測定します。
つまり、ノルウェー居住者と非居住者の間の経常収支には、商品、サービス、プライマリ(投資)、セカンダリ(取引)収入に関した操作が含まれます。
この値には、財及びサービス、所得(投資の賃金と収入)、及び現在の金銭授受という3つの主要な要素が含まれます。財及びサービスのバランスは、輸出入に基づいて計算されます。収入のバランスには、外国投資の賃金と収入(非居住者投資家への支払いを差し引いたもの)が含まれます。現在の金銭授受とは、居住者と非居住者の間の金銭授受を意味します。 これらの金銭授受は上記の要素に関連しておらず、寄付、援助、民間送金、年金支払い、扶養などが含まれます。
正の経常収支のバランスは、その国が世界にとって貸し手であることを示しています。負の値は、その国が借り手であることを示しています。
指標のノルウェークローネに対する影響は現在の経済情勢によって異なる可能性があります。ほとんどの場合、経常収支の伸びはNOK相場に対してプラスと見られています。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ノルウェー経常収支 (Norway Current Account)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
