経済指標カレンダー
ノルウェー産業信頼感 (Norway Industrial Confidence)
|低
|2.6
|1.2
|
0.2
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
ノルウェー産業信用指標(ICI)は、現在の経済状況に関する産業企業の楽観論を反映しています。この指数は、ノルウェー統計局が実施した業界全体のビジネス調査からの次の3つの質問に基づいて、四半期ごとに計算されます。
- 前四半期と比較した注文総数の実際の変化
- 次の四半期に予想される現在の生産との変化
- 販売可能な、倉庫内の自社在庫の評価。
サンプルには、少なくとも300人の従業員がいる800の事業ユニットが含まれています。最終的な指数は、回答の算術平均として計算されます。50を超える値は、工業生産部門の前向きな感情を示しています。
ICIは製造部門における生産の主要な指標と見なされています。回答者が予想される生産量の増加を表明している場合、これは生産量の今後の増加を示している可能性があります。注文の増加が報告された場合、これは、受け取った注文を満たす必要性に関連する生産の将来の成長を示している可能性があります。在庫の増加は、販売活動の減少を示しているため、このコンポーネントは、指数の計算に逆符号で使用されます。
予想されるより高い指数の伸びはNOK相場にとってプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ノルウェー産業信頼感 (Norway Industrial Confidence)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
