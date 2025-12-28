ノルウェーコア消費者物価指数(CPI)前年比は、指定された月の消費財およびサービス品目の価格の前年同月と比較した変化を反映しています。指数は家計、すなわち最終的な財やサービスの消費者の観点から価格の変化を反映しています。

指数は、さまざまなソース(オンライン調査、ノルウェー統計局事業登録からの売上高情報、商品取引統計、家計予算調査からの予算シェア)からのデータを使用して計算されます。ノルウェーの消費者物価指数のデータはさらにユーロスタットに送信され、ヨーロッパの統計に含まれます。

指数は、固定された消費者品目に含まれる消費財及びサービスの価値の変化として計算されます。コアCPIには、揮発性の高い食品、アルコール、タバコ、エネルギーの価格は含まれていません。コア指数では、ギャンブル、帰属家賃、生命保険、州健康保険、間接的に測定された金融仲介サービスなど、家計の最終消費者支出の一部ではない、または単一のシステムに含まれない費用のカテゴリのいくつかの消費財及びサービスは無視されます。

消費者物価指数は、インフレを測定する重要な指標の1つです。CPIは、支払修正の基礎として、および小売売上指標の計算におけるデフレータとして使用されます。予想より高いCPI値はNOK相場にとってプラスと見なされ、低い値はマイナスと見なされます。

直近値: