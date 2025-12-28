経済指標カレンダー
住宅価格指数(HPI)前年比 (House Price Index (HPI) y/y)
ノルウェー住宅価格指数(HPI)前年比は、報告月の居住用不動産の平均値の前年同月と比較した変化を測定します。居住用不動産取引に関する情報は、国の土地レジストリ及びノルウェー最大級の住宅ローン貸し手の統計から収集されます。収集されたデータは、住宅用不動産市場の売上高の約70％をカバーしています。
指数は、購入した住宅に対して個人が支払う価格を測定します。HPIは、全国の中古住宅価格のダイナミクスを反映しています。
住宅市場はノルウェーの経済において重要な役割を果たしています。住宅価格の上昇は、他の影響の中でもとりわけ、家計資産の成長、ひいては商品やサービスの購入に大きな影響を与えます。このような購入は、ノルウェー本土のGDPの半分以上を占めています。住宅価格の動向は、住宅投資の発展にとっても重要です。さらに、住宅価格のダイナミクスは全体的なインフレと金融の安定性に影響を与えるため、ノルウェー中央銀行が設定する金利に影響を与える可能性があります。
エコノミストは指標を分析して住宅市場の活動を評価します。また、住宅ローン金利の変化を測定し、住宅の可用性を評価し、国内の一般的なインフレを評価するための分析ツールとしても機能します。住宅価格の上昇は、国の通貨インフレの成長を示しているため、国の経済にとって好ましい要因と見なされています。よって、値の伸びはノルウェークローネの相場にプラスと見なすことができます。
"住宅価格指数(HPI)前年比 (House Price Index (HPI) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
